भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने ग्राहकों के लिए दो नई स्कीम में लॉन्च की है. इन दोनों नई स्कीम में एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस और एलआईसी बीमा कवच शामिल है. इन दोनों ही योजनाओं को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पॉलिसी धारक को बीमा के साथ सेविंग और आर्थिक सुरक्षा दोनों का फायदा मिले. इन स्कीम में से एक स्कीम में जहां मार्केट लिंक्ड सेविंग की सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी योजना पूरी तरह लाइव प्रोटेक्शन देती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एलआईसी की दो नई स्कीम लॉन्च में आपको कौन से बड़े फायदे मिलेंगे.

एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस में बीमा और सेविंग का फायदा

एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस एक लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें पॉलिसी होल्डर को लाइफ कवर के साथ निवेश का ऑप्शन भी मिलेगा. यह योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बीमा के साथ फंड तैयार करना चाहते हैं.

एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस प्लान की खास बातें

एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस की खास बात यह है कि इसे 18 से 65 साल तक के लोग ले सकते हैं.

वहीं इसमें पॉलिसी टर्म 10, 15, 20 और 25 साल में से चुना जा सकता है.

इसमें प्रीमियम भुगतान का समय 5,7, 10 या 15 साल तक रहता है.

वहीं इसमें सालाना प्रीमियम का कम से कम 5 से 7 गुना तक सम एश्योर्ड मिलेगा.

इसमें टॉप अप प्रीमियम देकर फंड वैल्यू बढ़ाने का ऑप्शन भी दिया गया है.

पॉलिसी शुरू होने के बाद 5 साल तक आंशिक निकासी की सुविधा भी इसमें मिलेगी.

इसके साथ ही मैच्योरिटी यूनिट पर फंड वैल्यू भी मिलेगा.

वहीं अगर पॉलिसी होल्डर की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड के साथ फंड वैल्यू दी जाएगी.

एलआईसी बीमा कवच में 2 करोड़ तक का गारंटीड लाइफ कवर

एलआईसी बीमा कवच एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान है. यह योजना उन लोगों के लिए है जो निवेश की झंझट के बिना अपनी फैमिली के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बनाना चाहते हैं.

एलआईसी बीमा कवच प्लान की खास बातें

एलआईसी बीमा कवच प्लान की खास बात यह है कि इसे भी 18 से 65 साल तक के लोग ले सकते हैं.

वहीं इस प्लान में मैच्योरिटी उम्र अधिकतम 100 वर्ष तक की जा सकती है.

इस प्लान में लेवल सम एश्योर्ड या इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के ऑप्शन भी मिलते हैं.

वंही सिंगल, लिमिटेड और रेगुलर तीनों तरह के प्रीमियम भुगतान की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है.

इस प्लान का न्यूनतम सम एश्योर्ड 2 करोड़ है.

