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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG News: संकट के बीच बांटी जा रही LPG डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप, आपको मिला ये फॉर्म? जानिए सरकार ने क्या कहा

LPG News: संकट के बीच बांटी जा रही LPG डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप, आपको मिला ये फॉर्म? जानिए सरकार ने क्या कहा

LPG News: हाल ही में देशभर में छोटे गैस सिलेंडर की कीमतों में 5 रुपये का इजाफा किया गया है. इसके बाद अब सभी की नजरें बड़े एलपीजी पर है. इसी बीच खबरें हैं कि LPG की डीलरशिप के फॉर्म मि रहे हैं.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 02 Jun 2026 06:19 AM (IST)
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LPG News: देशभर में महंगाई का दौर जारी है, हाल ही में 1 जून 2026 को छोटे गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ था. जिसके बाद अब सभी की नजर बड़े यानी 14.2 किलो के गैस सिलेंडर पर है. इसकी कीमतों में मार्च के बाद से बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन इस समय जो दौर चल रहा है उसे देखते हुए लग रहा है कि इनके दाम भी बढ़ सकते हैं. इसी बीच कई लोगों के पास एक मेल आ रहा है जिसमें LPG की डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप की बात कही जा रही है. आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला.

क्या है मामला?
दरअसल कुछ लोगों के पास एक ईमेल जा रहा है, जिसमें LPG की डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया जा रहा है. इस मेल के साथ ही लोगों के पास एक फॉर्म भी भेजा जा रहा है. ये मेल भी सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है. क्या ये सच है? वाकई में सरकार डीलरशिप दे रही है? आइये बताते हैं क्या है इस खबर की सच्चाई.

ये भी पढ़ें: LPG News: 30 दिन के भीतर निपटा लें यह जरूरी काम, वरना रद्द होगा गैस कनेक्शन, नया नियम जानें

फैक्ट चैक
सरकारी एजेंसी PIB फैक्ट चेक के आधिकारिक X (ट्विटर) पर इस मेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, जिसके साथ में साफतौर पर लिखा है FAKE. इसके साथ ही फोटो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'लोगों को info@lpgvitarakchayaan.in के नाम से एक फर्जी ईमेल आईडी से ईमेल मिल रहे हैं. इस ईमेल में LPG डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया जा रहा है. PIB फैक्ट चेक में सामने आया है कि ये ईमेल फर्जी (Fake) है.'

इस पोस्ट में आगे लिखा है, 'LPG डिस्ट्रीब्यूटर चयन से जुड़ी सही और आधिकारिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक LPG वितरक चयन पोर्टल पर जाएं http://lpgvitarakchayan.in. नागरिकों को सलाह दी जाती है कि ऐसे फर्जी ईमेल, संदेश या संचार में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें, कोई भुगतान न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी शेयर न करें. किसी भी जानकारी की पुष्टि हमेशा आधिकारिक स्रोतों से करें.'

इसके अलावा एजेंसी के द्वारा अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध या फर्जी सामग्री की शिकायत कहां करें PIB फैक्ट चेक को दें, साथ ही इसका फोन नंबर और ईमेल भी दिया गया है. इसके अलावा लोगों से सावधान रहने और साइबर ठगी से बचने की भी अपील की गई है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 02 Jun 2026 06:19 AM (IST)
Tags :
PIB Fact Check LPG PRICE HIKE LPG News
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