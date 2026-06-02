LPG News: देशभर में महंगाई का दौर जारी है, हाल ही में 1 जून 2026 को छोटे गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ था. जिसके बाद अब सभी की नजर बड़े यानी 14.2 किलो के गैस सिलेंडर पर है. इसकी कीमतों में मार्च के बाद से बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन इस समय जो दौर चल रहा है उसे देखते हुए लग रहा है कि इनके दाम भी बढ़ सकते हैं. इसी बीच कई लोगों के पास एक मेल आ रहा है जिसमें LPG की डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप की बात कही जा रही है. आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला.

क्या है मामला?

दरअसल कुछ लोगों के पास एक ईमेल जा रहा है, जिसमें LPG की डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया जा रहा है. इस मेल के साथ ही लोगों के पास एक फॉर्म भी भेजा जा रहा है. ये मेल भी सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है. क्या ये सच है? वाकई में सरकार डीलरशिप दे रही है? आइये बताते हैं क्या है इस खबर की सच्चाई.

ये भी पढ़ें: LPG News: 30 दिन के भीतर निपटा लें यह जरूरी काम, वरना रद्द होगा गैस कनेक्शन, नया नियम जानें

फैक्ट चैक

सरकारी एजेंसी PIB फैक्ट चेक के आधिकारिक X (ट्विटर) पर इस मेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, जिसके साथ में साफतौर पर लिखा है FAKE. इसके साथ ही फोटो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'लोगों को info@lpgvitarakchayaan.in के नाम से एक फर्जी ईमेल आईडी से ईमेल मिल रहे हैं. इस ईमेल में LPG डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया जा रहा है. PIB फैक्ट चेक में सामने आया है कि ये ईमेल फर्जी (Fake) है.'

Recipients have received emails from a fraudulent email address, info@lpgvitarakchayaan.in.



The email claims to offer LPG dealerships and distributorships.#PIBFactCheck:



❌ This email is #Fake



✅ For authentic information regarding LPG distributorship selection, visit the… pic.twitter.com/YwdthQJuVi — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 1, 2026

इस पोस्ट में आगे लिखा है, 'LPG डिस्ट्रीब्यूटर चयन से जुड़ी सही और आधिकारिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक LPG वितरक चयन पोर्टल पर जाएं http://lpgvitarakchayan.in. नागरिकों को सलाह दी जाती है कि ऐसे फर्जी ईमेल, संदेश या संचार में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें, कोई भुगतान न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी शेयर न करें. किसी भी जानकारी की पुष्टि हमेशा आधिकारिक स्रोतों से करें.'

इसके अलावा एजेंसी के द्वारा अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध या फर्जी सामग्री की शिकायत कहां करें PIB फैक्ट चेक को दें, साथ ही इसका फोन नंबर और ईमेल भी दिया गया है. इसके अलावा लोगों से सावधान रहने और साइबर ठगी से बचने की भी अपील की गई है.

ये भी पढ़ें: Government Pension: हर महीने सिर्फ 55 रुपए का करें निवेश, बुढ़ापे में मिलेगी 3000 की पक्की सरकारी पेंशन, कैसे करें आवदेन