हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAadhaar App Alert: बंद होने वाला है आधार ऐप, सरकार ने जारी की वॉर्निंग, अब कैसे निपटेंगे जरूरी काम? जानें

Aadhaar App Alert: बंद होने वाला है आधार ऐप, सरकार ने जारी की वॉर्निंग, अब कैसे निपटेंगे जरूरी काम? जानें

Adhaar App Alert: आधार कार्ड के लिए क्या आप भी एप का इस्तेमाल करते हैं? अगर हां तो अब उस एप को डिलीट कर दें, क्योंकि ये एप जल्दी ही बंद होने वाली है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 01 Jun 2026 10:13 PM (IST)
Preferred Sources

Adhaar App Alert: क्या आप भी आधार कार्ड से संबंधित काम के लिए mAdhaar एप का इस्तेमाल करते हैं? अगर हां, तो अब ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है. क्योंकि जल्दी ही पुरानी एप्लिकेशन यानी mAdhaar बंद होने वाली है. इसकी जगह अब सरकार नई एप्लिकेशन लेकर आ रही है. जिसमें पहले ज्यादा सुविधाएं और प्राइवेसी प्रोटेक्शन होगा.

कब लॉन्च होगी नई एप?
दरअसल हाल ही में सरकार ने घोषणा की है पुरानी वाली आधार एप जल्दी ही बंद होने वाली है. इसकी जगह अब प्लेस्टोर से नई एप को डाउनलोड करना होगा. नई एप भी अब लाइव हो चुकी है, तो इसे आप चाहें तो अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं. ये एप भी UIDAI ने ही लॉन्च की है, इस नई एप का नाम Adhaar app है. आइये बताते हैं इस एप के फीचर्स और फायदे.

ये भी पढ़ें: Government Pension: हर महीने सिर्फ 55 रुपए का करें निवेश, बुढ़ापे में मिलेगी 3000 की पक्की सरकारी पेंशन, कैसे करें आवदेन

Adhaar एप में मिलेंगे ये फीचर्स
ये नई आधार एप पुरानी आधार एप से ज्यादा सुरक्षित और प्रमाणित है. इस एप के जरिए कहीं भी डिजिटल रूप से प्रमाणित ई-आधार कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है. ये एप काफी सुरक्षित रहेगी जिससे कि कोई आपके डेटा का गलत इस्तेमाल न कर सके. इतना ही नहीं आप एप से ही अपने फिंगरप्रिंट और आईरिस डेटा को भी अस्थायी रूप से लॉक कर सकते हैं. इस एप की मदद से आसानी से अपने आधार कार्ड का मोबाइल नंबर और एड्रेस खुद से बदल सकते हैं.

कैसे करें लॉग इन?
नए आधार एप में लॉग इन करना भी बेहद आसान है. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बड़ी ही आसानी से ये एप लॉग इन हो जाएगा.

  • सबसे पहले तो गूगल प्लेस्टोर से इस एप को डाउनलोड करें.
  • इसके बाद एप खोलने के हाद इंटरफेस में अपनी डीटेल्स या क्रेडेंशियल दर्ज करें.
  • ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.
  • ओटीपी डालते ही आपकी सारी डिटेल्स एप पर अपने आप ही खुल जाएंगी.
  • पहली बार लॉग इन करते समय आपको एर चार अंकों का एक नया पासवर्ड या सीक्रेट पिन बनाने के लिए कहेगा.
  • आप चाहें तो एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं. अगर नहीं तो आपके फोन में फिंगरप्रिंट या फेस लॉक सपोर्ट करता है, तो आप उसके जरिए भी लॉग इन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Income Guide: खाली छत या जमीन से हर महीने होगी मोटी कमाई, जानें मोबाइल टावर लगवाने का पूरा प्रोसेस

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 01 Jun 2026 10:13 PM (IST)
Tags :
UIDAI App Adhaar App Old Adhaar App New Adhaar App
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Aadhaar App Alert: बंद होने वाला है आधार ऐप, सरकार ने जारी की वॉर्निंग, अब कैसे निपटेंगे जरूरी काम? जानें
बंद होने वाला है आधार ऐप, सरकार ने जारी की वॉर्निंग, अब कैसे निपटेंगे जरूरी काम? जानें
यूटिलिटी
LPG News: 30 दिन के भीतर निपटा लें यह जरूरी काम, वरना रद्द होगा गैस कनेक्शन, नया नियम जानें
LPG News: 30 दिन के भीतर निपटा लें यह जरूरी काम, वरना रद्द होगा गैस कनेक्शन, नया नियम जानें
यूटिलिटी
Government Pension: हर महीने सिर्फ 55 रुपए का करें निवेश, बुढ़ापे में मिलेगी 3000 की पक्की सरकारी पेंशन, कैसे करें आवदेन
हर महीने सिर्फ 55 रुपए का करें निवेश, बुढ़ापे में मिलेगी 3000 की पक्की सरकारी पेंशन, कैसे करें आवदेन
यूटिलिटी
Income Guide: खाली छत या जमीन से हर महीने होगी मोटी कमाई, जानें मोबाइल टावर लगवाने का पूरा प्रोसेस
खाली छत या जमीन से हर महीने होगी मोटी कमाई, जानें मोबाइल टावर लगवाने का पूरा प्रोसेस
Advertisement

वीडियोज

Surya Murder Case | Bharat Ki Baat: नो FIR, फैसला ऑन द स्पॉट! UP में खत्म हो गया अदालतों का काम?
Surya Murder Case | Asad Encounter | Abp Report: असद के घर पर मुनादी, 15 दिन में चलेगा बुलडोजर!
Sandeep Chaudhary | Surya Murder: चौराहे पर यमराज...यूपी में रामराज? | Ghaziabad | Yogi | Encounter
Lucknow News | Kansa Pasi Fort Update :पासी समाज के ज्ञापन पर क्यों हुई तीखी गरमा-गर्मी?
Urban Cruiser EBella: Toyota की सबसे बड़ी गलती? #toyota #urbancruiser #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सालों तक बंद थे फोन, हमले के दिन हुए एक्टिव, पहलगाम टेरर अटैक की जांच में पाकिस्तान फिर बेनकाब
सालों तक बंद थे फोन, हमले के दिन हुए एक्टिव, पहलगाम टेरर अटैक की जांच में पाकिस्तान फिर बेनकाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 10 फीसदी फ्यूल सरचार्ज से उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत, जानें पूरी डिटेल
यूपी में 10 फीसदी फ्यूल सरचार्ज से उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत, जानें पूरी डिटेल
आईपीएल 2026
IPL खत्म, अब कब एक्शन में दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी; इस दिन टीम इंडिया की जर्सी में बिखेरेंगे जलवा
IPL खत्म, अब कब एक्शन में दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी; इस दिन टीम इंडिया की जर्सी में बिखेरेंगे जलवा
बॉलीवुड
अनीत पड्डा की 'शक्ति शालिनी' का क्लाईमैक्स लीक? वायरल वीडियो में एक आदमी को घसीटती दिखीं महिला
अनीत पड्डा की 'शक्ति शालिनी' का क्लाईमैक्स लीक? वायरल वीडियो में एक आदमी को घसीटती दिखीं महिला
विश्व
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
विश्व
पाकिस्तान ने ट्रंप की चेतावनी को किया अनदेखा, अब्राहम समझौते से इनकार, इजरायल ने क्या कहा?
पाकिस्तान ने ट्रंप की चेतावनी को किया अनदेखा, अब्राहम समझौते से इनकार, इजरायल ने क्या कहा?
हेल्थ
Doing Shampoo Everyday In Summer: गर्मियों में क्या रोज शैंपू करना सही है, क्या इससे ठीक रहते हैं बाल?
गर्मियों में क्या रोज शैंपू करना सही है, क्या इससे ठीक रहते हैं बाल?
ट्रेंडिंग
RCB की जीत से गदगद हुए पाकिस्तानी, ट्रॉफी उठाते ही विराट के फैंस ने यूं किया सेलिब्रेट- वीडियो वायरल
RCB की जीत से गदगद हुए पाकिस्तानी, ट्रॉफी उठाते ही विराट के फैंस ने यूं किया सेलिब्रेट- वीडियो वायरल
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget