बंद होने वाला है आधार ऐप, सरकार ने जारी की वॉर्निंग, अब कैसे निपटेंगे जरूरी काम? जानें

Adhaar App Alert: क्या आप भी आधार कार्ड से संबंधित काम के लिए mAdhaar एप का इस्तेमाल करते हैं? अगर हां, तो अब ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है. क्योंकि जल्दी ही पुरानी एप्लिकेशन यानी mAdhaar बंद होने वाली है. इसकी जगह अब सरकार नई एप्लिकेशन लेकर आ रही है. जिसमें पहले ज्यादा सुविधाएं और प्राइवेसी प्रोटेक्शन होगा.

कब लॉन्च होगी नई एप?

दरअसल हाल ही में सरकार ने घोषणा की है पुरानी वाली आधार एप जल्दी ही बंद होने वाली है. इसकी जगह अब प्लेस्टोर से नई एप को डाउनलोड करना होगा. नई एप भी अब लाइव हो चुकी है, तो इसे आप चाहें तो अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं. ये एप भी UIDAI ने ही लॉन्च की है, इस नई एप का नाम Adhaar app है. आइये बताते हैं इस एप के फीचर्स और फायदे.

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Adhaar एप में मिलेंगे ये फीचर्स

ये नई आधार एप पुरानी आधार एप से ज्यादा सुरक्षित और प्रमाणित है. इस एप के जरिए कहीं भी डिजिटल रूप से प्रमाणित ई-आधार कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है. ये एप काफी सुरक्षित रहेगी जिससे कि कोई आपके डेटा का गलत इस्तेमाल न कर सके. इतना ही नहीं आप एप से ही अपने फिंगरप्रिंट और आईरिस डेटा को भी अस्थायी रूप से लॉक कर सकते हैं. इस एप की मदद से आसानी से अपने आधार कार्ड का मोबाइल नंबर और एड्रेस खुद से बदल सकते हैं.

कैसे करें लॉग इन?

नए आधार एप में लॉग इन करना भी बेहद आसान है. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बड़ी ही आसानी से ये एप लॉग इन हो जाएगा.

सबसे पहले तो गूगल प्लेस्टोर से इस एप को डाउनलोड करें.

इसके बाद एप खोलने के हाद इंटरफेस में अपनी डीटेल्स या क्रेडेंशियल दर्ज करें.

ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.

ओटीपी डालते ही आपकी सारी डिटेल्स एप पर अपने आप ही खुल जाएंगी.

पहली बार लॉग इन करते समय आपको एर चार अंकों का एक नया पासवर्ड या सीक्रेट पिन बनाने के लिए कहेगा.

आप चाहें तो एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं. अगर नहीं तो आपके फोन में फिंगरप्रिंट या फेस लॉक सपोर्ट करता है, तो आप उसके जरिए भी लॉग इन कर सकते हैं.

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