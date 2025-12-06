नकली अंडों से सेहत न खराब करें, ऐसे पहचानें कौनसे अंडे हैं असली

Egg Identification Tips: अंडे हर मौसम में खाए जाते हैं. लेकिन सर्दियों के मौसम में तो इनकी खपत कापी तेजी से बढ़ जाती है. लेकिन इस मौसम में जहां इनकी खपत बढ़ जाती है. तो इसी दौरान नकली अंडों की खबरें भी सामने आने लगती हैं. इनकी बात की जाए तो दिखने में यह अंडे बिल्कुल असली जैसे लगते हैं. इसलिए खरीदते समय लोगों को समझ ही नहीं आता कि फर्क कैसे करें.

यह नकली अंडे आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं और इन्हें लगातार खाने पर यह शरीर पर कई तरह के बुरे असर डाल सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप अंडे खरीदते समय थोड़ी सतर्कता बरतें और कुछ आसान तरीकों को अपनाकर नकली अंडों से दूरी बनाएं. चलिए आपको बताते हैं कैसे आप यह पता कर सकते हैं.

अंडे के खोल और पानी टेस्ट से पता करें

जब आप अंडा खरीदने जाएं तो सबसे पहले अंडे का छिलका देखें. असली अंडे का खोल हल्का खुरदुरा होता है. इसमें प्राकृतिक बनावट साफ दिखाई देती है. दूसरी तरफ नकली अंडे का खोल ज्यादा चिकना, चमकदार और प्लास्टिक जैसा दिखता है. कई बार इसका वजन भी कम लगता है.

इसके बाद सबसे आसान टेस्ट है पानी वाला. अंडे को किसी गहरे बर्तन में डालें. अगर अंडा असली है तो अपने वजन और डेंससिटी की वजह से धीरे से नीचे बैठ जाएगा. नकली अंडा ऊपर तैरता रहता है. क्योंकि उसके अंदर इस्तेमाल किया गया मटीरियल हल्का होता है. आप इससे समझ सकते हैं कि आपके हाथ में रखा अंडा भरोसे लायक है या नहीं.

बनावट और उबालने से भी चेक क सकते हैं

अंडा असली है या नकली आप उस अंडे को हल्का हिलाकर भी उसकी पहचान की जा सकती है. असली अंडे के अंदर जर्दी ढीली होती है, इसलिए उसे हिलाने पर धीमी, हल्की सी आवाज सुनाई देती है. नकली अंडे को हिलाने पर आवाज ज्यादा ज्यादा होती है.

जो अंदर आर्टिफिशियल चीजें है उसका हिंट देती है. उबालने पर दोनों के बीच का फर्क और भी साफ नजर आता है. असली अंडा उबलने के बाद सेट हो जाता है और उसकी बनावट एकसमान रहती है. नकली अंडे उबलने पर रबर जैसे दिखते हैं. उनमें अजीब लचीला टेक्सचर होता है और कई बार उनमें से केमिकल की गंध आती है.

