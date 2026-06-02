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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEthanol Vs LPG: क्या एथेनॉल ले सकता है LPG की जगह? जानिए दोनों ईंधनों में क्या है बड़ा अंतर

Ethanol Vs LPG: क्या एथेनॉल ले सकता है LPG की जगह? जानिए दोनों ईंधनों में क्या है बड़ा अंतर

Ethanol Vs LPG: LPG की बढ़ती कीमतों और सप्लाई से जुड़ी चिंताओं के बीच एथेनॉल की चर्चा तेज हो गई है. ऐसे में सवाल उठता है कि LPG और एथेनॉल में से कौन बेहतर |ऑप्शन है? जानिए.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 02 Jun 2026 08:55 AM (IST)
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  • मध्य पूर्व तनाव से एलपीजी की आपूर्ति, कीमतों पर असर पड़ा।
  • सरकार एलपीजी विकल्प के रूप में एथेनॉल को दे रही बढ़ावा।
  • एथेनॉल गन्ने, मक्के से बनता है, पेट्रोल में भी मिलाया जाता है।
  • एथेनॉल घरेलू उत्पादन, कम लागत, स्वदेशी विकल्प के रूप में देखा जा रहा।

Ethanol Vs LPG: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर भारत समेत कई देशों पर पड़ा है. इसका ज्यादा असर पेट्रोल-डीजल, LPG गैस सिलेंडर की कीमतों और सप्लाई पर भी पड़ा है. काफी जगहों पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी में देरी की खबरें सामने आई है. ऐसे में LPG के ऑप्शन के तौर पर एथेनॉल की चर्चा तेजी से बढ़ रही है, जिसके बाद लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि LPG और एथेनॉल में से बेहतर क्या है? 

बता दें कि सरकार भी विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल को बढ़ावा दे रही है. माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में एथेनॉल खाना बनाने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है. अब जानते हैं इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में.

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LPG कैसे बनती है?

LPG यानी ( लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होती है.

  • इसमें ज्यादा हीट पैदा करने की क्षमता होती है.
  • जिसके कारण यह तेजी से जलती है और खाना भी जल्दी पक जाता है.
  • साथ ही कोयले और लकड़ी की तुलना में कम धुआं छोड़ती है, जिसकी वजह से कम प्रदूषण होता है.
  • भारत में करोड़ों घरों में खाना बनाने के लिए LPG का उपयोग किया जाता है.

एथेनॉल कैसे बनता है?

  • अब जानते हैं कि आखिरकार एथेनॉल कैसे बनता है तो एथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है, जिसे गन्ने, मक्के और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है.
  • फिलहाल इसका उपयोग पेट्रोल में मिलाकर किया जा रहा है.
  • सरकार एथेनॉल आधारित स्टोव को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है.
  • इसका इस्तेमाल रसोई में बढ़ने से LPG पर निर्भरता कम हो सकती है.

एलपीजी और एथेनॉल में क्या है अंतर?

1. ऊर्जा का स्रोत

LPG एक पारंपरिक ईंधन है तो वहीं एथेनॉल अपेक्षाकृत नया और वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत माना जाता है.

2. उत्पादन

वहीं LPG सीमित प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है, जबकि एथेनॉल को कृषि फसलों से बार-बार तैयार किया जा सकता है.

3. कीमत

इनकी कीमत की बात करें तो LPG की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस के दामों पर निर्भर करती हैं. वहीं एथेनॉल घरेलू स्तर पर तैयार किया जाता है, इसलिए इसकी लागत कम हो सकती है.

4. आयात पर निर्भरता

इसके आयात के बात करें तो LPG के लिए भारत को काफी हद तक आयात पर निर्भर रहना पड़ता है तो वहीं दूसरी ओर एथेनॉल देश में ही तैयार किया जा सकता है. इससे विदेशी ईंधन पर निर्भरता भी कम हो सकती है.

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दोनों में से कौन है ज्यादा बेहतर?

अभी की बात करें तो LPG देश के ज्यादातर घरों की पहली पसंद बनी हुई है और वहीं एथेनॉल को फ्यूचर के एर सस्ते, स्वदेशी और पर्यावरण के अनुकूल ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है. अगर एथेनॉल आधारित स्टोव बड़े स्तर पर अपनाए जाते हैं तो यह LPG पर निर्भरता कम करने में जरूरी भूमिका निभा सकता है.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Jun 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Ethanol Utility News LPG  Middle East War
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