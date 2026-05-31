1.5 करोड़ का रिटायरमेंट फंड और 1 लाख महीना निकासी, 20 साल बाद आपके पास कितना बचेगा पैसा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लिक्विड फंड में 3 साल का खर्च रखें, बाकी हाइब्रिड में।

Retirement Fund: रिटायरमेंट की बचत से संबंधित कई सवाल लोगों के मन में रहता है. अगर आप ₹1.5 करोड़ के रिटायरमेंट फंड के साथ आज रिटायर होते हैं तो क्या आप अगले 20 सालों तक हर महीने ₹1 लाख निकाल सकते हैं? और 20 साल बाद आपके पास कितना पैसा बचेगा?

इसका एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आप अपने ₹1.5 करोड़ को किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और उस पर सालाना 6% का रिटर्न मिलता है तो आप लगभग 22 सालों तक हर महीने ₹1 लाख आसानी से निकाल सकते हैं. अगर आपको इस फंड पर थोड़ा बेहतर रिटर्न मिलता है तो आप इसी ₹1.5 करोड़ के फंड से अगले 22 सालों तक हर महीने क्रमशः ₹1.10 लाख और ₹1.20 लाख भी निकाल सकते हैं.

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एक्सपर्ट्स की सलाह क्या कहती है?

अगर आप अपने रिटायरमेंट के शुरुआती सालों में बहुत ज़्यादा पैसा निकलते है तो आगे चलकर फंड जल्दी खत्म होने का खतरा रहता है ऐसा मार्केट एक्सपर्ट का मानना है. रोहन गोयल (इन्वेस्टमेंट रिसर्च एनालिस्ट, MIRA Money) के अनुसार भारतीय रिटायर्ड लोगों के लिए सालाना 4% से 5% की निकासी दर सबसे सही है.

यह दर 5% से 6% की महंगाई दर को ध्यान में रखकर तय की जाती है, ताकि 25 साल तक पैसा खत्म न हो. स्वप्निल अग्रवाल (डायरेक्टर, VSRK Capital) और विनायक मगोत्रा (सेंट्रिसिटी वेल्थटेक) इन विशेषज्ञों की सलाह है कि बाजार के उतार-चढ़ाव से बचने के लिए और भी सुरक्षित खेलते हुए केवल 3% से 5% की दर से ही पैसा निकालना चाहिए.

रिटायरमेंट में पैसे को कैसे सुरक्षित रखें?

पैसे को सुरक्षित और उसकी स्थिरिता का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है स्वप्निल अग्रवाल और रोहन गोयल के अनुसार, निवेशकों को कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, शॉर्ट-ड्यूरेशन डेट फंड और थोड़े से इक्विटी (शेयर बाजार) का मिला-जुला मिश्रण चुनना चाहिए.इससे नियमित कमाई भी होती रहती है और फंड भी बढ़ता है.

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विनायक मगोत्रा सलाह देते हैं कि रिटायर्ड लोगों को शुद्ध रूप से इक्विटी फंड से दूर रहना चाहिए और उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या शॉर्ट-ड्यूरेशन डेट स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए. रोहन गोयल का सुझाव है कि कम से कम 3 साल के खर्च के बराबर पैसा हमेशा लिक्विड फंड में रखना चाहिए और बाकी रकम को हाइब्रिड फंड में डालना चाहिए. इन विशेषज्ञों की सलाह के तरीके से आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग अच्छे ढंग से कर सकते है.