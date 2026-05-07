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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLiquor Ban: बंगाल में शराबबंदी! 30 सितंबर से राज्य में नहीं मिलेगी दारू, दावे पर आया सरकार का बयान

Liquor Ban: बंगाल में शराबबंदी! 30 सितंबर से राज्य में नहीं मिलेगी दारू, दावे पर आया सरकार का बयान

PIB Fact Check: सोशल मीडिया पर आए दिन कई झूठी खबरें वायरल होती हैं. अगर आपने भी पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर से शराबबंदी लागू होने वाला दावा देखा है तो इसकी सच्चाई जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 07 May 2026 02:53 PM (IST)
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  • अफवाहों पर भरोसा न करें, सच्चाई की पुष्टि करें।

Ban on Liquor in West Bengal: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 30 सितंबर से पश्चिम बंगाल में शराब पर पूरी तरह बैन लगा दिया जाएगा, जिसके बाद राज्य ड्राई स्टेट बन जाएगा.  इस वायरल पोस्ट को देखकर कई लोग इसे सच मान रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है.

जानें दावा क्या किया जा रहा है?

वायरल फोटो में एक न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज जैसी फोटो दिखाई गई है, जो देखने में काफी हद तक असली लग रहा है. इस पोस्ट लिखा है ,"From 30 Sept, Bengal Bans Alcohol, heading to dry state: Amit Shah." यानी इसका मतलब साफ है कि 30 सितंबर से पश्चिम बंगाल में शराबबंदी लागू होगी और यह फैसला अमित शाह ने लिया है.

दावे की सच्चाई क्या है?

अगर बात करें सच्चाई कि तो इस वायरल दावे की जांच PIB Fact Check ने की है. जांच में सामने आया है यह फोटो पूरी तरह फर्जी और डिजिटल तरीके से एडिट की गई है.

PIB Fact Check ने साफ कहा है कि

  • केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ऐसा कोई बयान नहीं जारी किया है.
  • पश्चिम बंगाल को ड्राई स्टेट बनाने को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
  • साथ ही वायरल फोटो लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई गई है. 

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PIB Fact Check ने क्या कहा?

PIB Fact Check ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लोगों को बताया कि वायरल हो रही यह फोटो Fake और Digitally Edited है. साथ ही उन्होंने  लोगों से अपील कि ऐसे किसी भी अफवाह फैलाने वाले कंटेंट पर भरोसा न करें और उसे शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच करें.

अगर ऐसा कोई भ्रामक मैसेज मिले तो क्या करें?

अगर आपको सरकार या किसी भी मंत्री से जुड़ा ऐसा कोई गलत मैसेज मिले तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.

शिकायत करने के लिए
WhatsApp: +91 8799711259
Email: factcheck@pib.gov.in

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Published at : 07 May 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Liquor Ban Utility News PIB Fact Check WEST BENGAL
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