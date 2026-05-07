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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBest Savings Plan: FD से ज्यादा रिटर्न और जोखिम जीरो, पैसा बढ़ाने के लिए ये हैं 5 बेस्ट सरकारी बचत योजनाएं

Best Savings Plan: FD से ज्यादा रिटर्न और जोखिम जीरो, पैसा बढ़ाने के लिए ये हैं 5 बेस्ट सरकारी बचत योजनाएं

Indian Government Schemes: अगर आप भी अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो बिना किसी देर के आज ही इन 5 बेहतरीन सरकारी बचत योजनाओं में निवेश करना शुरू कर दें, ताकि भविष्य में परेशानियों का सामना न करना पड़े.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 07 May 2026 01:49 PM (IST)
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Best Savings Plan FD News: क्या आप भी अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन उसके बदले चाहते हैं कि आपको बेहद ही अच्छा रिटर्न मिले, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ सेविंग स्कीम्स आपके भविष्य और परिवार के लिए बेहद ही काम आने वाली हैं. जानकारी के मुताबिक, हमारे देश में कई ऐसी योजनाएं जो 7.5% से ज्यादा का लोगों को सालाना ब्याज देने का काम करती हैं. यह स्कीम्स खासतौर से उन लोगों के लिए बनाई गई हैं, जो टैक्स का जमकर फायदा उठाना चाहते हैं. 

क्या होती है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम? 

आपमें से कम लोगों को इस स्कीम के बारे में जानकारी होगी. दरअसल, यह स्कीम मुख्य रूप से बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षित योजना के तौर पर बनाई गई है. जहां, देश के बुजुर्गों को 8.2% सालाना ब्याज दिया जा रहा है. इस बुजुर्ग व्यक्ति 1 हजार रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक का बेहद ही आसानी से निवेश कर सकते हैं. फिलहाल, इस स्कीम की अवधि सिर्फ और सिर्फ पांच सालों के लिए है. 60 साल या फिर ज्यादा उम्र के लोगों को ही इस स्कीम में निवेश करने की अनुमति दी गई है. 

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यहां जानें किसान विकास पत्र योजना के बारे में 

किसान विकास पत्र जिससे (KVP) योजना भी कहा जाता है, जिसमें किसानों की लगभग 9 साल 5 महीने के अंदर ही निवेश दोगुना हो जाती है. इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा हर साल किसानों को सालाना 7.5 प्रतिशत का ब्याज भी दिया जाता है. हांलाकि, इस स्कीम में निवेश की शुरुआत 1 हजार रुपये से होती है, जहां किसी तरह की बड़ी राशि को निवेश करने के बाद किसानों को दस्तावेज देना बेहद ही अनिवार्य हो जाता  है. 

बेटियों के लिए बनाई गई सुकन्या समृद्धि योजना

इस स्कीम को खासतौर से भारत की बेटियों के लिए बनाया गया है, जिसमें 8.2% पर सालाना बेटियों को ब्याज दिया जाता है. तो वहीं, इस योजना की शुरुआत केवल 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक देश की बेटी बड़ी ही आसानी से निवेश कर सकती हैं. 21 साल या फिर बेटी की शादी तक यह स्कीम चलाई जाती है. इस योजना की खास बात यह है कि इसमें जमा की गई राशि पर सरकार पूरी तरह से बेटियों को छूट देती है, ताकि भविष्य में उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े.  

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम क्यों है लोकप्रिय?

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NCC) सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं की गिनती में आती है. दरअस, इस स्कीम की अवधि 5 सालों तक के लिए ही पूरी तरह से लागू होती है. इसमें आप 1 हजार रुपये से ही निवेश की एक बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं. यह योजना खासतौर से उन लोगों के लिए बनाया गया है, जिन्हें सही समय पर सुरक्षित रिटर्न चाहिए. 

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आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड और इसके फायदे

भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की है. जिसके तहत 8.05% पर RBI द्वारा सालाना ब्याज दिया जाता है. हांलाकि, इसमें अवधि 7 सालों की होती है जहां निवेश की फिलहाल कोई अधिकतम सीमा नहीं है. इसे खासतौर से उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो बैंक FD से ज्यादा न सिर्फ रिटर्न चाहते हैं बल्कि रिर्टन के साथ-साथ जोखिम नहीं लेना चाहते हैं. 

Published at : 07 May 2026 01:49 PM (IST)
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Utility News Indian Government Schemes
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