Traffic Rules: गाड़ी के सभी कागज पूरे, तब भी कट सकता है आपका चालान, गलती से भी मत करना ये 'गलती'
Traffic Police Rules: अगर आप भी सड़क पर गाड़ी चलाने के दौरान गाड़ी के सभी जरूरी दस्तावेज अपने पास रखते हैं और आपको लगता है कि अब ट्रैफिक पुलिस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, तो आप गलत हैं.
- गलत चालान पर पुलिस से बहस के बजाय कानूनी प्रक्रिया अपनाएं।
Traffic Police Rules: सड़क पर गाड़ी चलाने के भी कुछ जरूरी नियम हैं, जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है. ऐसे में ज्यादातर लोग ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस समेत कई जरूरी दस्तावेजों को अपने साथ रखते हैं, ताकि कभी ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोक ले तो वह सभी जरूरी दस्तावेजों को दिखा सकें.
कुछ लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि अगर उनके पास सारे जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं तो ट्रैफिक पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है. अगर कोई व्यक्ति किसी भी बात को लेकर ट्रैफिक पुलिस के साथ बहसबाजी करता है और उनके निर्देशों का पालन नहीं करता तो बेशक उसके पास सारे दस्तावेज हो, फिर भी चालान काटा जा सकता है.
अपनी कार में बैठकर शराब पी रहे हैं? ये गलती पड़ सकती है भारी, पहले जान लें नियम
ऐसे मामलों पर होगी कार्रवाई
- अगर ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी रोकने का इशारा करती है, लेकिन आप गाड़ी नहीं रोकते तो कार्रवाई हो सकती है.
- साथ ही अगर गाड़ी रोकने के बाद ट्रैफिक पुलिस के साथ बहस करते हैं.
- जरूरी दस्तावेज मांगे जाने पर देने से इनकार करते हैं.
- ऐसा करने पर आपके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 179 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
- इतना ही नहीं, बल्कि 2 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
ट्रैफिक पुलिस से बहस करना पड़ेगा महंगा
- अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस से बहस करता है तो उसका वाहन तक जब्त किया जा सकता है.
- साथ ही जरूरी दस्तावेजों को भी लिया जा सकता है.
- सरकारी काम में किसी भी प्रकार की बाधा डालने पर कानूनी कार्रवाई तक की जा सकती है.
ध्यान रखें कुछ जरूरी बातें
हमेशा अपने पास गाड़ी के दस्तावेज रखें. अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोकते हैं तो बिना बहस किए उनकी बात सुनें और जो भी दस्तावेज मांगे जाते हैं, उनको दिखाएं. हालांकि, अगर आपको लगता है कि आपका चालान गलत काटा जा रहा है तो बहस करने की बजाय कानूनी प्रक्रिया के जरिए शिकायत करें.
बेटी के भविष्य के लिए कहां लगाएं पैसा? जानें 2000 मंथली निवेश का पूरा कैलकुलेशन