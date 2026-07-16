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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Ticket Booking: सस्ते रेल टिकट पर रेलवे का बड़ा ऐलान, बुकिंग पर मिलेगी छूट, करना होगा ये काम

Train Ticket Booking: सस्ते रेल टिकट पर रेलवे का बड़ा ऐलान, बुकिंग पर मिलेगी छूट, करना होगा ये काम

Indian Railways: भारतीय रेलवे ने RailOne ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने पर मिलने वाली छूट की सुविधा अगले साल तक बढ़ा दी है, जिससे यात्री घर बैठे टिकट बुक कर लंबी कतारों से बच सकेंगे.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 16 Jul 2026 07:59 PM (IST)
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General Ticket Booking: अगर आप अक्सर जनरल टिकट लेकर ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारतीय रेलवे ने एक्स के एक पोस्ट के जरिए यह बताया है कि RailOne App के तहत अनारक्षित (Unreserved) टिकट बुक करने वाले यात्रियों को मिलने वाली डिस्काउंट की सुविधा को अब अगले साल तक बढ़ा दिया है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं और स्टेशन की लंबी लाइनों से भी बच सकते हैं. 

रेलवे के इस पोस्ट का खास मकसद ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को डिजिटल टिकटिंग से जोड़ना है. ऐसे में अगर आप भी जनरल टिकट बुक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो RailOne ऐप का इस्तेमाल आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर मिलेगा डिस्काउंट

  • RailOne App से अनारक्षित टिकट बुक करने पर किराए में 3% की छूट मिलेगी.
  • UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल पेमेंट करने पर डिस्काउंट मिलेगा.
  • छूट सीधे टिकट बुकिंग के दौरान ही लागू हो जाएगी.

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लंबी लाइन से मिलेगी राहत

  • जनरल टिकट लेने के लिए अब आपको स्टेशन के टिकट काउंटर पर लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
  • आप घर बैठे या स्टेशन पहुंचने से पहले मोबाइल से टिकट बुक कर सकते हैं.
  • इससे समय की बचत होगी और टिकट लेना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा.

कब तक मिलेगा ऑफर?

  • अगर आप RailOne App से टिकट बुक करते हैं तो वह पूरी तरह डिजिटल होगा, इसलिए आपको प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
  • वहीं, यात्रा के दौरान आप जरूरत पड़ने पर टिकट मोबाइल में भी दिखा सकते हैं. 
  • रेलवे ने इस 3% डिस्काउंट की सुविधा को 31 मार्च 2027 तक जारी रखने का फैसला किया है.

ऐसे में अगर आप अक्सर जनरल टिकट पर यात्रा करते हैं, तो आप RailOne App के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं. इससे आप समय और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 16 Jul 2026 07:55 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Railone App General Ticket Booking
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