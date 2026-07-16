General Ticket Booking: अगर आप अक्सर जनरल टिकट लेकर ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारतीय रेलवे ने एक्स के एक पोस्ट के जरिए यह बताया है कि RailOne App के तहत अनारक्षित (Unreserved) टिकट बुक करने वाले यात्रियों को मिलने वाली डिस्काउंट की सुविधा को अब अगले साल तक बढ़ा दिया है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं और स्टेशन की लंबी लाइनों से भी बच सकते हैं.

रेलवे के इस पोस्ट का खास मकसद ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को डिजिटल टिकटिंग से जोड़ना है. ऐसे में अगर आप भी जनरल टिकट बुक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो RailOne ऐप का इस्तेमाल आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर मिलेगा डिस्काउंट

RailOne App से अनारक्षित टिकट बुक करने पर किराए में 3% की छूट मिलेगी.

UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल पेमेंट करने पर डिस्काउंट मिलेगा.

छूट सीधे टिकट बुकिंग के दौरान ही लागू हो जाएगी.

📢 Big News for Railway Passengers!

Indian Railway extends the 3% discount/bonus scheme on the RailOne App till 31 March 2027! 🎟️📱✨ The Benefits:Instant 3% off via UPI, Debit/Credit Card, & Net Banking.

No long queues at the station counter.100% paperless and eco-friendly… pic.twitter.com/WpcZwVlxPt — Jammu Division NR (@Drm_Jammu) July 15, 2026

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लंबी लाइन से मिलेगी राहत

जनरल टिकट लेने के लिए अब आपको स्टेशन के टिकट काउंटर पर लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

आप घर बैठे या स्टेशन पहुंचने से पहले मोबाइल से टिकट बुक कर सकते हैं.

इससे समय की बचत होगी और टिकट लेना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा.

कब तक मिलेगा ऑफर?

अगर आप RailOne App से टिकट बुक करते हैं तो वह पूरी तरह डिजिटल होगा, इसलिए आपको प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

वहीं, यात्रा के दौरान आप जरूरत पड़ने पर टिकट मोबाइल में भी दिखा सकते हैं.

रेलवे ने इस 3% डिस्काउंट की सुविधा को 31 मार्च 2027 तक जारी रखने का फैसला किया है.

ऐसे में अगर आप अक्सर जनरल टिकट पर यात्रा करते हैं, तो आप RailOne App के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं. इससे आप समय और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं.

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