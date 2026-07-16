Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बिना उठाए सिलेंडर चलाएं, फर्श को कोई नुकसान नहीं होगा।

LPG Cylinder Trolley: आपके भी घर में LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो यह खबर आपके काम की है. ये तो सभी जानते हैं कि एलपीजी सिलेंडर भारी होता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना बहुत मुश्किल काम है. जब एक सिलेंडर खत्म हो जाता है तो दूसरा सिलेंडर खींचकर लाना पड़ता है, जिससे फर्श पर भी निशान पड़ जाते हैं. लेकिन बाजार में एक ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है, जो आपकी यह चिंता दूर कर सकता है. गैस सिलेंडर ट्रॉली एक काफी काम की चीज है, इसकी मदद से आप सिलेंडर को बिना उठाए इधर-उधर ले जा सकते हैं.

गैस सिलेंडर ट्रॉली के बारे में जानें

अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो यह स्टेनलेस स्टील से बनी एक गोल ट्रॉली है. इसके नीचे पहिए लगे होते हैं. इसके ऊपर सिलेंडर को रखकर आराम से कहीं दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. इसकी मदद से आपको भारी-भरकम सिलेंडर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही आपकी फर्श पर निशान पड़ेंगे. इसका वजन भी बहुत कम होता है और साइज में भी यह इतना बड़ा नहीं होता, जो ज्यादा जगह ले.

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फायदे क्या-क्या हैं?

इसे खरीदने के बाद आपको सिलेंडर को घसीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

इसमें लगे पहिए की मदद से आप सिलेंडर इधर-उधर ले जा सकते हैं.

साथ ही फर्श और टाइल्स पर भी खरोंच का निशान नहीं पड़ेगा.

खास बात यह है कि ये स्टेनलेस स्टील का है, जिसकी वजह से जंग लगने का खतरा भी नहीं है.

कितनी कीमत है?

गैस सिलेंडर ट्रॉली आपको लोकल मार्केट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, Flipkart में मिल जाएगा. इसकी कीमत की बात करें तो यह 200 से 220 रुपये के बीच आराम से मिल जाएगा. लेकिन इसे खरीदने से पहले साइज और रिव्यू चेक कर लें.

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