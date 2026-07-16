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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG News: सिर्फ 214 रुपए करें खर्च, गैस सिलेंडर उठाने का झंझट होगा खत्म, फर्श पर नहीं पड़ेंगे निशान

LPG News: सिर्फ 214 रुपए करें खर्च, गैस सिलेंडर उठाने का झंझट होगा खत्म, फर्श पर नहीं पड़ेंगे निशान

LPG Cylinder Trolley: अगर आपको भी एलपीजी गैस सिलेंडर उठाने में दिक्कत होती है तो बाजार में एक ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है, जिसकी मदद से आप बिना सिलेंडर उठाए उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 16 Jul 2026 08:50 PM (IST)
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  • बिना उठाए सिलेंडर चलाएं, फर्श को कोई नुकसान नहीं होगा।

LPG Cylinder Trolley: आपके भी घर में LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो यह खबर आपके काम की है. ये तो सभी जानते हैं कि एलपीजी सिलेंडर भारी होता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना बहुत मुश्किल काम है. जब एक सिलेंडर खत्म हो जाता है तो दूसरा सिलेंडर खींचकर लाना पड़ता है, जिससे फर्श पर भी निशान पड़ जाते हैं. लेकिन बाजार में एक ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है, जो आपकी यह चिंता दूर कर सकता है. गैस सिलेंडर ट्रॉली एक काफी काम की चीज है, इसकी मदद से आप सिलेंडर को बिना उठाए इधर-उधर ले जा सकते हैं.

गैस सिलेंडर ट्रॉली के बारे में जानें

अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो यह स्टेनलेस स्टील से बनी एक गोल ट्रॉली है. इसके नीचे पहिए लगे होते हैं. इसके ऊपर सिलेंडर को रखकर आराम से कहीं दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. इसकी मदद से आपको भारी-भरकम सिलेंडर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही आपकी फर्श पर निशान पड़ेंगे. इसका वजन भी बहुत कम होता है और साइज में भी यह इतना बड़ा नहीं होता, जो ज्यादा जगह ले. 

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फायदे क्या-क्या हैं?

  • इसे खरीदने के बाद आपको सिलेंडर को घसीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
  • इसमें लगे पहिए की मदद से आप सिलेंडर इधर-उधर ले जा सकते हैं.
  • साथ ही फर्श और टाइल्स पर भी खरोंच का निशान नहीं पड़ेगा.
  • खास बात यह है कि ये स्टेनलेस स्टील का है, जिसकी वजह से जंग लगने का खतरा भी नहीं है.

कितनी कीमत है?

गैस सिलेंडर ट्रॉली आपको लोकल मार्केट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, Flipkart में मिल जाएगा. इसकी कीमत की बात करें तो यह 200 से 220 रुपये के बीच आराम से मिल जाएगा. लेकिन इसे खरीदने से पहले साइज और रिव्यू चेक कर लें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 16 Jul 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG Cylinder Gas Cylinder Trolley
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