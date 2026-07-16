Kerala High Court Decision: केरल हाईकोर्ट ने सफर करने वाले की पहचान से जुड़े एक अहम मामले की हाल ही में सुनवाई की है. इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र से अपनी पहचान साबित कर सकता है, तो केवल आधार कार्ड पहचान के लिए जरूरी नहीं है बल्कि कोई और पहचान पत्र भी दिखाया जा सकता है. ये फैसला हाईकोर्ट ने डिजी यात्रा की सुविधा लेने यात्रियों के हक में लिया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सी.आर. नीलकंदन ने कुछ समय पहले यह जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने डिजी यात्रा के जरिए यात्रियों के प्राइवेट और बायोमेट्रिक डाटा को इकट्ठा करने, इस्तेमाल करने और शेयर किए जाने पर चिंता जताई. इस मामले की बुधवार को केरल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई यात्री किसी दूसरे सरकारी पहचान पत्र से अपनी पहचान साबित कर सकता है, तो डिजी यात्रा में रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा.

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कोर्ट ने पूछे सवाल

इस मामले पर हाईकोर्ट ने सवाल किया कि जब डिजी यात्रा का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की शर्त क्यों रखी गई है? अदालत ने ये भी पूछा कि हवाई टिकट खरीदने के लिए आधार देना जरूरी नहीं होता, फिर सिर्फ डिजी यात्रा के लिए इसे जरूरी क्यों बनाया जाए?

सरकार ने दिया जवाब

इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि अभी आधार का इस्तेमाल केवल उन यात्रियों की पहचान के लिए किया जाता है, जो अपनी इच्छा से डिजी यात्रा में रजिस्ट्रेशन कराते हैं. इसके बाद अदालत ने डिजी यात्रा से जवाब मांगा कि क्या यात्री आधार के अलावा किसी दूसरे सरकारी पहचान पत्र से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

नहीं हुआ फैसला

सुनवाई के बाद केरल हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई टाल दी और डिजी यात्रा फाउंडेशन से आधार कार्ड की जरूरत और इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है.

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