INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAdhaar Card: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब इस सुविधा के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं, पहचान के मिलेंगे अन्य विकल्प

Adhaar Card: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब इस सुविधा के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं, पहचान के मिलेंगे अन्य विकल्प

Digi Yatra: केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए डिजी यात्रा के लिए आधार को गैर जरूरी बता दिया है. अब इसकी पहचान के लिए अन्य विकल्प दिए जाएंगे.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 16 Jul 2026 10:49 PM (IST)
Preferred Sources

Kerala High Court Decision: केरल हाईकोर्ट ने सफर करने वाले की पहचान से जुड़े एक अहम मामले की हाल ही में सुनवाई की है. इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र से अपनी पहचान साबित कर सकता है, तो केवल आधार कार्ड पहचान के लिए जरूरी नहीं है बल्कि कोई और पहचान पत्र भी दिखाया जा सकता है. ये फैसला हाईकोर्ट ने डिजी यात्रा की सुविधा लेने यात्रियों के हक में लिया है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सी.आर. नीलकंदन ने कुछ समय पहले यह जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने डिजी यात्रा के जरिए यात्रियों के प्राइवेट और बायोमेट्रिक डाटा को इकट्ठा करने, इस्तेमाल करने और शेयर किए जाने पर चिंता जताई. इस मामले की बुधवार को केरल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई यात्री किसी दूसरे सरकारी पहचान पत्र से अपनी पहचान साबित कर सकता है, तो डिजी यात्रा में रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा.

ये भी पढें: LPG News: सिर्फ 214 रुपए करें खर्च, गैस सिलेंडर उठाने का झंझट होगा खत्म, फर्श पर नहीं पड़ेंगे निशान

कोर्ट ने पूछे सवाल
इस मामले पर हाईकोर्ट ने सवाल किया कि जब डिजी यात्रा का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की शर्त क्यों रखी गई है? अदालत ने ये भी पूछा कि हवाई टिकट खरीदने के लिए आधार देना जरूरी नहीं होता, फिर सिर्फ डिजी यात्रा के लिए इसे जरूरी क्यों बनाया जाए?

सरकार ने दिया जवाब
इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि अभी आधार का इस्तेमाल केवल उन यात्रियों की पहचान के लिए किया जाता है, जो अपनी इच्छा से डिजी यात्रा में रजिस्ट्रेशन कराते हैं. इसके बाद अदालत ने डिजी यात्रा से जवाब मांगा कि क्या यात्री आधार के अलावा किसी दूसरे सरकारी पहचान पत्र से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

नहीं हुआ फैसला
सुनवाई के बाद केरल हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई टाल दी और डिजी यात्रा फाउंडेशन से आधार कार्ड की जरूरत और इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है.

ये भी पढ़ें: Train Ticket Booking: सस्ते रेल टिकट पर रेलवे का बड़ा ऐलान, बुकिंग पर मिलेगी छूट, करना होगा ये काम

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 16 Jul 2026 10:49 PM (IST)
Tags :
Adhaar Card Utility News Digi Yatra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Adhaar Card: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब इस सुविधा के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं, पहचान के मिलेंगे अन्य विकल्प
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब इस सुविधा के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं, पहचान के मिलेंगे अन्य विकल्प
यूटिलिटी
LPG News: सिर्फ 214 रुपए करें खर्च, गैस सिलेंडर उठाने का झंझट होगा खत्म, फर्श पर नहीं पड़ेंगे निशान
LPG News: सिर्फ 214 रुपए करें खर्च, गैस सिलेंडर उठाने का झंझट होगा खत्म, फर्श पर नहीं पड़ेंगे निशान
यूटिलिटी
Train Ticket Booking: सस्ते रेल टिकट पर रेलवे का बड़ा ऐलान, बुकिंग पर मिलेगी छूट, करना होगा ये काम
Train Ticket Booking: सस्ते रेल टिकट पर रेलवे का बड़ा ऐलान, बुकिंग पर मिलेगी छूट, करना होगा ये काम
यूटिलिटी
Traffic Rules: गाड़ी के सभी कागज पूरे, तब भी कट सकता है आपका चालान, गलती से भी मत करना ये 'गलती'
Traffic Rules: गाड़ी के सभी कागज पूरे, तब भी कट सकता है आपका चालान, गलती से भी मत करना ये 'गलती'
Advertisement

वीडियोज

Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Supreme Court ने Samay Raina को लगाई सख्त फटकार, बढ़ीं मुश्किलें
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट इतिहास रचने को तैयार, श्री हरिकोटा से विक्रम-1 भरेगा उड़ान, US-चीन की उड़ेगी नींद
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट इतिहास रचने को तैयार, श्री हरिकोटा से विक्रम-1 भरेगा उड़ान, US-चीन की उड़ेगी नींद
विश्व
मशहद के जिस इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक हुए थे अयातुल्ला खामनेई, वहां पर लगी आग
मशहद के जिस इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक हुए थे अयातुल्ला खामनेई, वहां पर लगी आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान हादसा, कांग्रेस नेता अमर मेहता की मौत
देहरादून: राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान हादसा, कांग्रेस नेता अमर मेहता की मौत
क्रिकेट
रोहित शर्मा फिर हुए फ्लॉप, तो ये खिलाड़ी करने लगा ट्रेंड, टीम इंडिया में लाने की मांग तेज
रोहित शर्मा फिर हुए फ्लॉप, तो ये खिलाड़ी करने लगा ट्रेंड, टीम इंडिया में लाने की मांग तेज
ओटीटी
OTT Watchlist: 6 महीने में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये 6 सीरीज-फिल्में, 'धुरंधर' से आगे निकला ये शो
6 महीने में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये 6 सीरीज-फिल्में, 'धुरंधर' से आगे निकला ये शो
इंडिया
'कई लोग आते तो कई जाते हैं', ISRO में इस्तीफों की बाढ़ पर जानें क्या बोले विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह
'कई लोग आते तो कई जाते हैं', ISRO में इस्तीफों की बाढ़ पर जानें क्या बोले विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह
विश्व
Explained: क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए, जानें पूरा मामला
क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए?
इंडिया
सोनम वांगचुक का अनशन जारी, अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से कर दी ये मांग
सोनम वांगचुक का अनशन जारी, अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से कर दी ये मांग
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget