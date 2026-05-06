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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPost Office News: पोस्ट ऑफिस में है खाता? तो आज ही कर लें ये काम, वरना अटक जाएगा आपका जमा पैसा

Post Office News: पोस्ट ऑफिस में है खाता? तो आज ही कर लें ये काम, वरना अटक जाएगा आपका जमा पैसा

Link Post Office with PAN: भारत सरकार ने हाल ही में पोस्ट ऑफिस में कुछ बड़े और बेहद ही महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनके बारे में जानना आपको बेहद ही जरूरी है. अपने PAN को आज ही पोस्ट ऑफिस से लिंक करें.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 06 May 2026 04:51 PM (IST)
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Post Office Latest Update:  क्या आप भी अपनी बचत के लिए पोस्ट ऑफिस यानी (डाकघर) पर आज भी भरोसा करते हैं तो एक बार इस खबर पर एक नजर जरूर डालें. अगर आप भी पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको अपनी वित्तीय आदतों में थोड़ा बदलाव करने की काफी जरूरत है. दरअसल, भारत सरकार ने हाल ही में डाक घर की पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ चोरी रोकने के उद्देश्य से आयकर नियम 2026 के तहत पोस्ट ऑफिस के नियमों कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. अब भारत सरकार ने पोस्ट ऑफिस में भी  PAN (Permanent Account Number) को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है. 

नियमों में क्यों किए गए बदलाव? 

दरअसल, भारत सरकार द्वारा किए गए इस महत्वपूर्ण बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपके छोटे-छोटे बचत को भी आधिकारिक रिकॉर्ड में लाने की कोशिश की जा रही है. पहले के समय में पोस्ट ऑफिस में किसी प्रकार का लेन-देन बिना किसी दस्तावेज के आसानी हो जाता था, लेकिन अब के समय को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की हर ट्रांजैक्शन पर सीधी और कड़ी नज़र रहेगी. ऐसा करने से काले धन का काम करने वाले लोगों पर लगाम लगाया जा सकता है. 

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किन ट्रांजेक्शन के लिए PAN है जरूरी?

जानकारी के मुताबिक, नए नियमों के मुताबिक, नया अकाउंट खोलते समये आपका PAN  बेहद ही अनिवार्य होता है. इसके अलावा फिर चाहे वह बचत खाता (Savings Account) सुकन्या समृद्धि योजना या फिर पीपीएफ  (PPF) ही क्यों न हो अब इन सभी जगहों पर ट्रांजेक्शन के दौरान आपसे PAN मांगा जाएगा. इतना ही नहीं, निश्चित सीमा से ज्यादा की राशि जमा करने पर भी अब आपको PAN देना होगा. इसके अलावा, फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश के लिए भी आपको PAN देना अनिवार्य हो जाएगा. 

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पोस्ट ऑफिस और बैंकों के बीच अंतर खत्म

भारत सराकर द्वारा लागू किए गए इस नए नियम के तहत अब पोस्ट ऑफिस और बैंकों के बीच के अंतर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. हांलाकि, निवेश करने वाले नागरिकों को अब अपने वित्तीय रिकॉर्ड पर पहले से ज्यादा ध्यान देना होगा. याद रहे, अगर आपने अभी तक डाक घर को अपने PAN से लिंक नहीं किया है तो आज ही कर लें, नहीं तो भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

Published at : 06 May 2026 04:51 PM (IST)
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Utility News POST OFFICE PAN Required
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