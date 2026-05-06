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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआधार में बिना किसी प्रूफ के बदलें अपना पता, UIDAI के नए नियम ने दूर की सबकी टेंशन

आधार में बिना किसी प्रूफ के बदलें अपना पता, UIDAI के नए नियम ने दूर की सबकी टेंशन

Adhaar Card Update: UIDAI ने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट की प्रक्रिया आसान बनाते हुए HOF सुविधा शुरू की है, जिससे अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी परिवार के सदस्य की सहमति से पता बदला जा सकेगा.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 06 May 2026 03:56 PM (IST)
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  • 75 रुपये फीस देकर आधार ऐप से करें।

Adhaar Card Update: आज के टाइम में आधार कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेजों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें कई कामों में पड़ती है. चाहे बैंक हो या फिर कोई सरकारी काम लगभग सभी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है. जब लोग अपना घर बदलते हैं तो उन्हें अपने सभी जरूरी दस्तावेजों से एड्रेस अपडेट करना पड़ता है, लेकिन यह प्रक्रिया काफी झंझट भरी साबित होती है.

अगर आपको भी अपने आधार कार्ड से एड्रेस अपडेट कराना है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि UIDAI ने आधार धारकों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत अब एड्रेस अपडेट की प्रक्रिया को पहले से आसान बना दिया है.

यह भी पढे़ं - IndiGo में पावर बैंक ब्लास्ट, आप न करें ये गलती वरना होगा नुकसान, पहले पढ़ लें फ्लाइट के नियम

अब नहीं होगी एड्रेस प्रूफ की जरूरत

पहले आधार कार्ड में एड्रेस बदलवाने के लिए रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल या फिर दूसरे एड्रेस प्रूफ दस्तावेज देने पड़ते थे, लेकिन अब UIDAI ने Head of Family (HOF) सुविधा शुरू की है. यानी अब इस सुविधा के जरिए बिना पुराने एड्रेस प्रूफ के भी आधार कार्ड में पता अपडेट किया जा सकेगा.

क्या है HOF तरीका?

अगर बात करें HOF यानी Head of Family की तो यह एक ऐसी सुविधा है, जिसमें परिवार के किसी सदस्य की सहमति के आधार पर एड्रेस अपडेट किया जा सकता है. इसमें आप परिवार के बड़े जैसे...

  • पिता
  • पति
  • पत्नी
  • माता के आधार कार्ड में दर्ज पते का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो किराए के घर पर रहते हैं और उन्हें काफी बार अपना घर बदलना पड़ता है या फिर जिनके नाम पर कोई आधिकारिक एड्रेस प्रूफ नहीं है.

ऐसे करें आधार में एड्रेस अपडेट

अगर आप भी इस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं तो ये आसान तरीके को फॉलो करें.

  • सबसे पहले आधार ऐप में लॉगिन करें.
  • Services सेक्शन में जाएं.
  • Address Update का ऑप्शन चुनें.
  • उसके बाद परिवार के सदस्य के आधार के जरिए एड्रेस अपडेट वाला ऑप्शन चुनें.
  • मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन करें.
  • परिवार के मुखिया का आधार नंबर दर्ज करें.
  • उनके साथ अपना रिश्ता चुनें.
  • सेल्फ-डिक्लेरेशन और फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें
  • 75 रुपये फीस ऑनलाइन जमा करें
  • आपको SRN नंबर मिलेगा, जिसे परिवार के मुखिया के साथ शेयर करें
  • परिवार का सदस्य अपने आधार ऐप में लॉगिन करके ‘Member Request’ सेक्शन में जाकर रिक्वेस्ट अप्रूव करे. 

जैसे ही अप्रूवल मिलेगा आपका आधार कार्ड में नया एड्रेस अपडेट हो जाएगा.

यह भी पढे़ं - दिल्ली में लगेगी लोक अदालत, पेंडिंग ट्रैफिक चालानों पर मिलेगी राहत, जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन

Published at : 06 May 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Address Update Utility News Aadhaar Card UIDAI
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