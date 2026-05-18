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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीInsurance News: बीमा पॉलिसी पसंद न आए तो वापस करें! जानिए क्या है 'फ्री लुक पीरियड' और इसके नियम

Insurance News: बीमा पॉलिसी पसंद न आए तो वापस करें! जानिए क्या है 'फ्री लुक पीरियड' और इसके नियम

Free Look Period: आज के समय में बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले उसे समझना जरूरी हो गया है. इसी के लिए फ्री लुक पीरियड दिया जाता है, जिसमें ग्राहक पॉलिसी को जांचकर जरूरत पड़ने पर रद्द कर सकता है. जानिए.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 18 May 2026 05:54 PM (IST)
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  • बीमा पॉलिसीधारक को पॉलिसी समीक्षा के लिए मिलता है फ्री लुक पीरियड।
  • पॉलिसी पसंद न आने पर 15 या 30 दिन में रद्द कर सकते हैं।
  • फ्री लुक पीरियड बाद रद्द करने पर शुल्क कट सकते हैं।
  • पॉलिसी के नियम, शर्तें, फायदे व कवरेज ध्यान से पढ़ें।

Free Look Period Update: आज के समय में बीमा का महत्व काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है. इसलिए इसके कुछ टर्म्स समझना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है. ऐसे में एक टर्म है फ्री लुक पीरियड (Free look period ) ये पॉलिसीधारको को एक सीमित समय देता है, जिसमें वे नई बीमा पॉलिसी की समीक्षा कर सकते हैं और अगर वो पॉलिसी उनकी उम्मीदों पर खरी न उतरे तो वो उससे रद्द भी कर सकते हैं. भारत में फ्री लुक पीरियड की अवधि कम से कम 15 दिन की होती है जिस दिन से पॉलिसीधारक ने पॉलिसी  ली है.ऑनलाइन और दूर से खरीदी गई पॉलिसियों में यह समय बढ़ाकर 30 दिन तक कर दिया जाता है. 

पॉलिसी रिव्यू और रिटर्न सुविधा

पॉलिसी खरीदते समय ग्राहकों को भरोसा होता है कंपनी, एजेंट और दी गई जानकारी पर या यू कहे तो भरोसा करना पड़ता है. ग्राहक पॉलिसी खरीदने से पहले ब्रोशर, एजेंट की जानकारी और ऑनलाइन सामग्री देखते हैं, लेकिन कई बार कुछ नियम और शर्तें पॉलिसी खरीदने के बाद ही पता चलती हैं. इसलिए बीमा कंपनियां स्पष्टता के लिए ग्राहकों को एक तय समय देती हैं, जिसमें वे पॉलिसी को अच्छी तरह जांच सकते हैं और कुछ गलत या पसंद न आने पर उसे वापस भी कर सकते हैं. यह सुविधा खासकर जीवन और स्वास्थ्य बीमा जैसी पॉलिसियों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इनकी शर्तें कई बार काफी जटिल और समझने में कठिन होती हैं.

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पॉलिसी कैंसलेशन नियम क्या है?

चुकी बीमा पॉलिसी अमूमन लंबे समय तक निभाने वाला वादा है इसलिए फ्री लुक पीरियड खत्म होने के बाद पॉलिसी रद्द करने पर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है या केवल आंशिक पैसा वापस मिल सकता है. अगर एक पॉलिसीधारक इससे रद्द करना चाहता है तो उससे इस बात की सूचना इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी. बीमा कंपनी प्रीमियम की राशि वापस कर देती है, लेकिन उसमें से कुछ शुल्क काट लिए जाते हैं.

इन कटौतियों में स्टांप ड्यूटी, मेडिकल टेस्ट का खर्च और पॉलिसी जितने दिनों तक चालू रही उसका प्रीमियम शामिल होता है. रिफंड की राशि पहले जांच प्रक्रिया से गुजरती है, इसलिए वापस मिलने वाला पैसा शुरुआत में दिए गए पैसे  से कम हो सकता है.

इसका सही इस्तेमाल करने के लिए ये बातें ध्यान में रखना जरूरी है कि कागजाद को ध्यान से पढ़ें और केवल सारांश या छोटी जानकारी पर भरोसा न करे ,खासतौर पर पॉलिसी के फायदे, किन चीजों पर कवरेज नहीं मिलेगा, क्लेम की शर्तें, नॉमिनी की जानकारी और पॉलिसी की अवधि जैसी बातों को जरूर समझना चाहिए.

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Published at : 18 May 2026 05:54 PM (IST)
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