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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: ट्रेन में अपने साथ घी ले जाने की सोच रहे हैं? यह नियम नहीं जाना तो जब्त हो जाएगा सारा सामान

Train News: ट्रेन में अपने साथ घी ले जाने की सोच रहे हैं? यह नियम नहीं जाना तो जब्त हो जाएगा सारा सामान

Indian Railway Rule: ट्रेन में सफर करते समय घी ले जाने के लिए भी रेलवे ने खास नियम बनाए हैं, जिनकी जानकारी न होने पर आपका सामान जब्त हो सकता है या जुर्माना लग सकता है. जानिए नियम.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 18 May 2026 01:58 PM (IST)
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  • 20 किलो से अधिक घी या गलत पैकिंग पर जब्त व जुर्माना।

Indian Railway Rule: रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और आराम को ध्यान में रखते हुए कई नियम बनाए हैं, जिसके बारे में काफी लोगों को जानकारी नहीं है. लेकिन नियम की जानकारी होना जरूरी है, वरना नियम तोड़ने पर जुर्माना, सामान जब्त और कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है. 

क्या आपको पता है कि हम ट्रेन में सफर के दौरान कई ऐसे सामान हैं, जिन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं. इन्हीं में से एक सामान है घी. शायद आपको जानकर हैरानी हुई होगी और आप सोच रहे होंगे की आखिर घी ले जाने में क्या दिक्कत है? तो आज हम आपको बताएंगे इसके पीछे के कारण के बारे में.

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कौन-कौन सा सामान ट्रेन में प्रतिबंधित है?

रेलवे कुछ खतरनाक सामान ट्रेन में ले जाने की परमिशन नहीं देता है जैसे...

  • गैस सिलेंडर
  • पेट्रोल-डीजल
  • पटाखे और बारूद
  • हथियार
  • खतरनाक केमिकल

ये सभी चीजें यात्रियों और ट्रेन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं.

नियम तोड़ने पर क्या होगा?

अगर कोई यात्री गलती से या फिर जानबूझकर ऐसा सामान ले जाता है तो 

  • उसका सामान जब्त किया जा सकता है.
  • साथ ही उसपर जुर्माना लगाया जा सकता है.
  • वहीं गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
  • इसलिए हमेशा सफर से पहले नियम जानना बेहद जरूरी है.

ट्रेन में घी ले जाने का नियम क्या है?

घी रोजमर्रा की जरूरत है, लेकिन ट्रेन में इसे ले जाने के लिए नियम तय किए गए हैं जैसे...

  • एक यात्री 20 किलो तक घी ले जा सकता है.
  • अगर आपको इससे ज्यादा घी ले जाना है तो उसके लिए अनुमति जरूरी है.

घी की सही पैकिंग जरूरी है.

  • रेलवे के नियम के मुताबिक, घी सिर्फ टिन या कनस्तर में ही होना चाहिए.
  • साथ ही इसकी पैकिंग पूरी तरह से सील होनी चाहिए.
  • ध्यान रहें कि प्लास्टिक की बोतल में या फिर खुला घी ले जाना मना होता है.
  • वहीं गलत पैकिंग से रिसाव का खतरा रहता है, जिससे फर्श फिसलन भरा हो सकता है और हादसा हो सकता है.

घी क्यों हो सकता है खतरनाक?

  • घी ज्वलनशील होता है, इसलिए रिसाव से आग लगने का खतरा बढ़ सकता है.
  • इसी के साथ यात्रियों को चोट भी लग सकती है.
  • और ट्रेन में हादसे की संभावना बढ़ जाती है.

नियम न मानने पर कार्रवाई

अगर कोई यात्री 20 किलो से ज्यादा घी बिना परमिशन ले जाता है या गलत पैकिंग करता है तो...

  • उसका घी जब्त किया जा सकता है.
  • साथ ही उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है.
  • जरूरत पड़ने पर केस भी दर्ज हो सकता है.

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Published at : 18 May 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Rules
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