अब कम मिलेगा समर ब्रेक, जून के तीसरे हफ्ते से पढ़ाई शुरू; जानें क्या है वजह?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शिक्षक संगठनों ने मई-जून में गर्मी से स्वास्थ्य पर चिंता जताई.

देश भर में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है. इसी बीच राजस्थान से स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. राज्य के लाखों बच्चों के लिए इस बार गर्मी की छुट्टियां पहले जैसी लंबी नहीं होंगी. शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी करते हुए गर्मी की छुट्टियों की अवधि कम कर दी है. अब सरकारी और निजी स्कूलों में 17 मई से 20 जून तक ही अवकाश रहेगा और 21 जून से नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी.

पहले छात्रों को करीब 45 दिन की गर्मी की छुट्टियां मिलती थीं, लेकिन अब यह अवधि घटाकर 35 दिन कर दी गई है. शिक्षा विभाग का कहना है कि यह फैसला पढ़ाई को समय पर और बेहतर तरीके से चलाने के लिए लिया गया है, ताकि सत्र की शुरुआत में देरी न हो और जून का समय बेकार न जाए.

अब तक क्या होता था?

पिछले वर्षों में 21 जून को स्कूल सिर्फ एक दिन के लिए खुलते थे, वह भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए. योग कार्यक्रम के बाद स्कूल फिर बंद हो जाते थे और नियमित पढ़ाई 1 जुलाई से शुरू होती थी. इस वजह से जून का आखिरी सप्ताह लगभग खाली ही चला जाता था.

इस बार यह व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है. अब 21 जून को स्कूल खुलेंगे तो उसी दिन से योग दिवस भी मनाया जाएगा और साथ ही नियमित कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी.

एडमिशन की तारीख भी तय

नए कैलेंडर में कक्षा 9 से 12 तक में प्रवेश की अंतिम तारीख 11 जुलाई 2026 तय की गई है. वहीं कक्षा 1 से 8 तक के प्रवेश पूरे साल चलते रहेंगे. इससे स्कूलों को दाखिले की प्रक्रिया समय पर पूरी करने में आसानी होगी.

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प्रिंसिपल की छुट्टी की शक्ति भी घटी

शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रिंसिपल के अधिकारों में भी बदलाव किया है. पहले प्रिंसिपल अपने स्तर पर दो स्थानीय छुट्टियां घोषित कर सकते थे, लेकिन अब वे सिर्फ एक ही स्थानीय अवकाश घोषित कर पाएंगे.

शिक्षक संगठनों ने जताई चिंता

इस फैसले के बाद शिक्षक संगठनों ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि मई और जून में राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है. ऐसे में बच्चों का स्कूल आना उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है. शिक्षक संगठनों ने सरकार से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है.

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