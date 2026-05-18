Special Train: देशभर में चिलचिलाती गर्मी ने हर किसी का जीना मुश्किल करके रखा है. ऐसे में आपमें से ज्यादतर लोग गर्मी की छुट्टियों में यात्रा करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन भारी भीड़ की वजह से कई लोग अपनी यात्रा को रद्द कर देते हैं. इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की भारी भीड़ के साथ-साथ टिकटों की बढ़ती मांग को देखते हुए एक बड़ी राहत देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है.

रेलवे प्रशासन का क्या है बड़ा फैसला?

गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भारी भीड़ और टिकटों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. जहां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर से ओडिशा के खोरधा रोड के बीच वाया गोरखपुर एक नई ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष ट्रेन (05064/05063) चलाने का बड़ा फैसला लिया गया है. इतना ही नहीं, यह ट्रेन कुल 4 फेरों के लिए संचालित होगी, जिससे पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के यात्रियों को यात्रा करने के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

इन स्पेशल ट्रेनों की खास बात यह है कि उत्तर भारत से पूर्वी भारत के राज्यों को आपस में जोड़ने का सबसे बेहतरीन विकल्प निकाला है, जिसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है.

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गोमती नगर से खोरधा रोड (ट्रेन संख्या 05064)

दरअसल, यह ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष ट्रेन 28 मई 2026 से 18 जून 2026 तक हर गुरुवार को शाम 06:55 बजे लखनऊ से रवाना होगी. जहां, रास्ते में यह गोंडा, बस्ती होते हुए रात 12:15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. इसके बाद देवरिया सदर, मऊ, औंड़िहार, जौनपुर, वाराणसी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, गया, कोडरमा, गोमो, आद्रा, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, हिजली, बालेश्वर, भद्रक और भुवनेश्वर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए तीसरे दिन सुबह 02:25 बजे खोरधा रोड पहुंचेगी.

खोरधा रोड से गोमती नगर (ट्रेन संख्या 05063)

तो वहीं, वापसी यात्रा के लिए यह ट्रेन 30 मई 2026 से 20 जून 2026 तक हर शनिवार को दोपहर 12:45 बजे खोरधा रोड से रवाना की जाएगी. इसके साथ ही यह ट्रेन अन्य प्रमुख स्टेशनों से होते हुए अगले दिन यानी रविवार को दोपहर 03:00 बजे गोरखपुर स्टेशन पहुंचेगी और वहां से बस्ती और गोंडा के रास्ते होते हुए रात 08:00 बजे गोमती नगर वापस पहुंच जाएगी.

आधुनिक कोच के साथ-साथ क्या हैं खास सुविधाएं?

यात्रियों की हर श्रेणी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने इस खास गाड़ी में कुल 20 कोच लगाने का बड़ा फैसला किया है. जहां, एसी प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी (AC 1st, 2nd & 3rd Class) लंबी दूरी के यात्रियों के लिए यात्रियों को सफर करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

इसके अलावा स्लीपर श्रेणी (Sleeper Class) और सामान्य श्रेणी (General Class) में न सिर्फ आरामदायक नींद का यात्री आनंद ले सकेंगे बल्कि कम दूरी और तत्काल यात्रा करने वाले यात्रियों अनारक्षित कोच (Unreserved Coach) की खास सुविधा भी दी जा रही है. इतना ही नहीं, यात्रियों के भारी सामान को सुरक्षित रखने और ट्रेन में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगेज और जनरेटर की खास व्यवस्था की गई है.

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गर्मियों की छुट्टियों में जाना हुआ आसान

यह स्पेशल ट्रेनें उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अपने परिवार के साथ गर्मी के छुट्टियों में अपने घर जाने की योजना बना रहे हैं. इन ट्रेनों की खास बात यह है कि इससे प्रतीक्षा सूची (Waiting List) का दबाव भी काफी हद तक कम देखने को मिलेगा ताकि भीड़ के साथ-साथ टिकटों की बढ़ती मांग को पूरी तरह से कम करा जा सके.