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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCheap Markets in Delhi: दिल्ली के इन बाजारों में मिल रहा सस्ता सामान, महंगाई के दौर में खरीदारी का सही मौका

Cheap Markets in Delhi: दिल्ली के इन बाजारों में मिल रहा सस्ता सामान, महंगाई के दौर में खरीदारी का सही मौका

Delhi Trending Market: अगर आप भी अपने घर को लेटेस्ट फैशन के साथ-साथ किफायती सामान से भरने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. इन बाजारों में आपको कम दाम सबसे सस्ता सामान मिल जाएगा.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 18 May 2026 05:02 PM (IST)
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Delhi Market: देश की राजधानी दिल्ली अपने आप में ही पूरे विश्वभर में सबसे ज्यादा मशहूर है. यह केवल ऐतिहासिक इमारतों के लिए ही नहीं बल्कि बजट शॉपिंग के लिए भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जानी जाती है. अगर आप अपने घर को लेटेस्ट फैशन से अपडेट करने के साथ-साथ किफायती सामान की तलाश में हैं तो दिल्ली की ये कुछ चुनिंदा बाजार आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है. ट्रेंजी कपड़ों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और होम डेकोर का सामान बेहद ही कम दाम में आपको आसानी से मिल जाएगा. 

सरोजिनी नगर मार्केट (Sarojini Nagar)

दिल्ली की सबसे ज्यादा लोकप्रिय मार्केट में से एक सरोजिनी नगर को आखिर कौन नहीं जानता होगा. यहां रोजाना लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिलती है. यह बाजार खास तौर से कॉलेज जाने वाले युवाओं और फैशन लवर्स का पसंदीदा ठिकाना बन चुकी है. इतना ही नहीं, ट्रेंडी वेस्टर्न वियर, फुटवियर और एक्सेसरीज केवल आपको 500 रुपये में बेहद ही आसानी से मिल जाएंगे. लेकिन, जब भी इस मार्केट में आएं तो आपकी बारगेनिंग स्किल्स होना सबसे ज्यादा जरूरी है. 

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लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट (Lajpat Nagar)

अगर आप पारंपरिक या एथनिक वियर जैसे कुर्तियां, साड़ियां, सूट और लहंगे की तलाश में हैं, तो लाजपत नगर से बेहतर आपको कोई और जगह नहीं मिलेगी. दरअसल, यहां रेडीमेड कपड़ों के अलावा हर तरह के फैब्रिक और होम फर्निशिंग का सामान सही दाम में आपको आसानी से मिल जाएगा. इतना ही नहीं, लाजपत नगर सिर्फ कपड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि स्ट्रीट फूड के लिए भी सबसे ज्यादा मशहूर है. यहां आने पर स्ट्रीट फूड में जैसे डोलमा आंटी के मोमोज खाना न भूलें. 

जनपथ मार्केट (Janpath)

कनॉट प्लेस के नजदीक स्थित यह बाजार अपने बोहो वाइब्स, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, और इंडो-वेस्टर्न कपड़ों के लिए दुनियाभर में सबसे ज्यादा मशहूर है. इसके अलावा यहां आपको अनोखे होम डेकोर आइटम्स और लेदर बैग्स की बेहतरीन वैरायटी बेहद ही कम कीमत में आसानी से मिल जाएगी. 

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चांदनी चौक (Chandni Chowk)

चांदनी चौक दिल्ली की सबसे पुरानी मार्केटों में से एक है. यह बाजार पूरी दुनिया में थोक (Wholesale) दरों पर खरीदारी के लिए मशहूर है. फिर चाहे शादियों के लिए लहंगे, शेरवानी, फैंसी साड़ियां और भारी ज्वेलरी क्यों न हो इस बाजार की चका-चौंद को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं और जमकर शादियों के लिए खरीददारी भी करते हैं. इतना ही नहीं, चांदनी चौक की 'नई सड़क' किताबों के लिए और 'भागीरथ पैलेस' इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है. 

तो फिर देर किस बात कि, आज ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर दिल्ली की इन बाजारों में जाकर शॉपिंग का जमकर आनंद लें और अपने घर को लेटेस्ट फैशन से भरना शुरू कर दें.  

Published at : 18 May 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Utility News Cheap Markets Cheap Good
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