अगर इस तरह से FASTag का किया इस्तेमाल तो हो जाएगा ब्लैकलिस्ट, जानें क्या है सही तरीका

Fastag Advisory News NHAI: अगर आप अक्सर हाईवे से सफर करते हैं तो फास्टैग आपके लिए रोजाना की जरूरत बन चुका होगा, लेकिन ध्यान रहे आपकी एक छोटी सी लापरवाही या फिर गलत इस्तेमाल की वजह से टोल पर रुकावट, जुर्माना या ब्लैकलिस्ट जैसी परेशानी खड़ी कर सकती है. ऐसे में सबसे जरूरी यह जानना होगा कि फास्टैग का उपयोग कैसे करें?

भारतीय नेशनल हाईवे प्राधिकरण( NHAI) ने फास्टैग यूजर्स के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि अगर फास्टैग का गलत तरीके से उपयोग किया गया तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में गाड़ी के ड्राइवरों को टोल प्लाजा पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है. नए बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम में गलत फास्टैग की पहचान और कार्रवाई और तेजी से की जाएगी.

For a smooth and hassle-free journey, ensure your FASTag is pasted on vehicle's windscreen firmly.

Holding the FASTag instead of pasting it can lead to blacklisting.#NHAI pic.twitter.com/JdDq4DOJaQ — NHAI (@NHAI_Official) April 28, 2026

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FASTag का सही इस्तेमाल क्या है?

FASTag एक RFID तकनीक पर आधारित सिस्टम है, जिससे टोल का भुगतान अपने आप हो जाता है. अगर बात करें नए नियमों की तो फास्टैग को गाड़ी की विंडस्क्रीन पर चिपकाना जरूरी है. लेकिन वहीं NHAI ने पाया है कि काफी लोग इसे हाथ में पकड़कर टोल पर दिखाते हैं, जो कि गलत है. क्योंकि इससे टोल पेमेंट प्रक्रिया में दिक्कत आती है औ साथ ही ट्रैफिक जाम भी लग जाता है. ध्यान रहे इस तरह की लापरवाही पर फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने की संभावना रहती है.

विंडस्क्रीन पर FASTag लगाने के फायदे क्या है?

अगर इसके फायदे के बारे में बात करें तो फास्टैग को विंडस्क्रीन पर लगाया जाए तो RFID रीडर उसे तुरंत पढ़ लेता है, जिसके कारण गाड़ी बिना रुके टोल पार कर सकती है. इससे काफी फायदे भी है जैसे...

टाइम की बचत होगी.

ट्रैफिक जाम कम होगा.

प्रक्रिया तेज और आसान होगी.

वहीं अगर हाथ में फास्टैग दिखाने से इसके गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है और एक ही फास्टैग को कई गाड़ियों में उपयोग करने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं.

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फर्जी वेबसाइट से रहें सावधान

NHAI ने एक और चेतावनी जारी की है कि कुछ फर्जी वेबसाइटें FASTag का एनुअल पास देने के नाम पर लोगों से ठगी कर रही हैं.

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