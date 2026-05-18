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रश्मिका मंदाना Vs कृति सैनन: दोनों में कौन है ज्यादा अमीर? Cocktail 2 की दोनों एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ जानें

रश्मिका मंदाना और कृति सेनन इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं. दोनों ही एक्ट्रेसेस ने कई बिग बजट फिल्मों में काम किया है. दोनों करोड़ों की कमाई करती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 18 May 2026 07:03 PM (IST)
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रश्मिका मंदाना और कृति सेनन फिल्म 'कॉकटेल' में नजर आने वाली हैं. फिल्म में शाहिद कपूर लीड रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी बज है. कृति और रश्मिका को फिल्म में कूल और मॉडर्न अवतार में देखा जाएगा. दोनों एक्ट्रेसेस की बात करें तो दोनों ही इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं. दोनों हर फिल्म में करोड़ों की कमाई करती हैं. आइए जानते हैं दोनों में से कौन ज्यादा अमीर हैं.

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रश्मिका मंदाना की नेटवर्थ

लाइव मिंट के मुताबिक, रश्मिका एक फिल्म का 4-8 करोड़ के बीच में चार्ज करती हैं. हालांकि, बड़ी फिल्म जैसे पुष्पा के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपये चार्ज किए थे. रश्मिका मंदाना की नेटवर्थ की बात करें तो फोर्ब्स के मुताबिक, वो 66 करोड़ की नेटवर्थ की मालकिन हैं.

एक्ट्रेस ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी कमाई करती हैं. वो रियल एस्टेट में भी इंवेस्ट करती हैं. उनके पास एक 8 करोड़ का अपार्टमेंट है. रश्मिका मंदाना ने एक्टर साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा संग शादी की है. दोनों की शादी काफी चर्चा में रही.

 
 
 
 
 
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कृति सेनन कितनी अमीर?

CNBC TV18  की रिपोर्ट के मुताबिक, कृति सेनन की नेटवर्थ 82 करोड़ है. 2024 में कृति सेनन ने अलीबाग में घर खरीदा था. इस बंगले की कीमत 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा 2023 में कृति सेनन ने ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स नाम का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था. साथ ही वो एक स्किनकेयर ब्रांड भी करती हैं. उनका ब्यूटी ब्रांड काफी फेमस है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए 4 से 10 करोड़ के बीच में चार्ज करती हैं. खबरें हैं कि उन्होंने फिल्म तेरे इस्क में के लिए 5-10 करोड़ चार्ज किए थे.

कृति सेनन की बात करें तो उन्हें पिछली बार फिल्म 'तेरे इस्क में' दिखी थीं. इस फिल्म में वो धनुष के अपोजिट रोल में थीं.

Published at : 18 May 2026 07:03 PM (IST)
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