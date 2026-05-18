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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNorway Hindus: नॉर्वे में कितने हिंदू रहते हैं, जानें यहां किस धर्म की सबसे ज्यादा आबादी?

Norway Hindus: नॉर्वे में कितने हिंदू रहते हैं, जानें यहां किस धर्म की सबसे ज्यादा आबादी?

Norway Hindus: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे दौरे पर हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि नॉर्वे में कितनी हिंदू आबादी है और वहां किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 18 May 2026 04:43 PM (IST)
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  • नॉर्वे में लगभग 14,320 हिंदू, 0.26% आबादी निवास करती है।
  • श्रीलंकाई तमिल और भारतीय मूल के लोग हिंदू समुदाय बनाते हैं।
  • ईसाई धर्म नॉर्वे का प्रमुख धर्म, 68.5% से 76% ईसाई हैं।
  • इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा गैर-ईसाई धर्म, 3.4% से 3.7% मुस्लिम।

Norway Hindus: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को होने वाले तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ओस्लो पहुंच गए हैं. जैसे-जैसे लोगों का ध्यान नॉर्वे की तरफ जा रहा है लोग इस देश की धार्मिक बनावट के बारे में भी जानने को उत्सुक हैं. आइए जानते हैं कि नॉर्वे में कितनी हिंदू आबादी है और वहां सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं.

नॉर्वे में कितने हिंदू? 

धार्मिक और जनसंख्या डेटा के मुताबिक वर्तमान में नॉर्वे में लगभग 14,320 हिंदू रहते हैं. यह देश की कुल जनसंख्या का लगभग 0.26% है. नॉर्वे में हिंदू धर्म अभी भी एक अल्पसंख्यक धर्म है लेकिन हिंदू समुदाय ने अपनी एक साफ सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनाई है. नॉर्वे में ज्यादातर हिंदू दक्षिण एशियाई समुदायों से आते हैं. खासकर श्रीलंकाई तमिल और भारतीय. हिंदू आबादी का एक बड़ा हिस्सा 1980 और 1990 के दशक में श्रीलंकाई गृहयुद्ध के दौरान नॉर्वे आया था.  तब कई तमिल शरणार्थी सुरक्षा और स्थिरता की तलाश में यूरोपीय देशों में चले गए थे. बीते कुछ सालों में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग और व्यावसायिक क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय पेशवरों ने नॉर्वे में हिंदू समुदाय के विकास में योगदान दिया है.

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नॉर्वे में सबसे बड़ा धर्म 

नॉर्वे में ईसाई धर्म अभी भी प्रमुख धर्म है और देश की आबादी में इसका सबसे बड़ा हिस्सा है. सांख्यिकी नॉर्वे के डाटा और वैश्विक धार्मिक अनुमानों के मुताबिक नॉर्वे के लगभग 68.5% से 76% आबादी खुद को ईसाई मानती है. देश में ज्यादातर ईसाई चर्च ऑफ नॉर्वे से जुड़े हैं. 

बिना किसी धर्म को मानने वालों में बढ़ोतरी 

बीते कुछ सालों में नॉर्वे में आबादी के मामले में सबसे बड़े बदलाव में से एक यह रहा है कि उन लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है जो खुद को बिना किसी धर्म का या फिर किसी भी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ मानते हैं. अभी नॉर्वे की आबादी का लगभग 18% से 27% हिस्सा नास्तिक या फिर बिना किसी औपचारिक धर्म से जुड़े लोगों की श्रेणी में आता है. 

इस्लाम नॉर्वे का सबसे बड़ा गैर ईसाई धर्म 

इस्लाम अभी नॉर्वे में दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला गैर ईसाई धर्म है. सरकारी डेटा के मुताबिक देश की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 3.4% से 3.7% है. इनकी कुल संख्या 1,97,000 से ज्यादा है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 18 May 2026 04:43 PM (IST)
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