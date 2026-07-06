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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLIC करेगा बोनस की बरसात, जानिए इस ऐलान से किन पॉलिसीधारकों को मिलेगा सीधा फायदा

LIC करेगा बोनस की बरसात, जानिए इस ऐलान से किन पॉलिसीधारकों को मिलेगा सीधा फायदा

Personal Finance: LIC ने FY26 के लिए 59,725 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बोनस घोषित किया है. जानिए किन पॉलिसीधारकों को इसका फायदा मिलने वाला है और बोनस कैसे मिलता है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 06 Jul 2026 06:58 PM (IST)
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Personal Finance: देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी LIC ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 59,725 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड बोनस का ऐलान किया है. ये पिछले साल के मुकाबले करीब 6% ज्यादा है, लेकिन ये बोनस सभी पॉलिसीधारकों को नहीं मिलेने वाला है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा.

किन पॉलिसीधारकों को मिलेगा बोनस?

LIC का ये बोनस सिर्फ पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी रखने वाले ग्राहकों के लिए है. आसान भाषा में समझें तो ये ऐसी पॉलिसियां होती हैं, जिनमें कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा पॉलिसीधारकों को बोनस के रूप में दिया जाता है. अगर आपके पास नॉन-पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है, तो आपको यह बोनस नहीं मिलेगा.

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क्या बोनस सीधे खाते में आएगा?

नहीं, LIC का ये बोनस सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाता है. ये आपकी पॉलिसी में जुड़ जाता है. जब पॉलिसी मैच्योर होती है या किसी कारण से क्लेम का भुगतान किया जाता है, तब यह बोनस भी कुल राशि में शामिल होकर मिलता है.

किन पॉलिसियों पर मिलता है बोनस?

आमतौर पर LIC की एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान और होल लाइफ प्लान जैसी पार्टिसिपेटिंग पॉलिसियों पर बोनस मिलता है. हालांकि, यह आपकी पॉलिसी की शर्तों पर भी निर्भर करता है. इसलिए अपनी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जरूर जांच लें. LIC ने पिछले वित्त वर्ष में 56,331 करोड़ रुपये का बोनस घोषित किया था. इस बार यह बढ़कर 59,725 करोड़ रुपये हो गया है. यानी कंपनी ने इस साल अपने ग्राहकों के लिए पहले से ज्यादा बोनस दिया है. इसके अलावा कंपनी ने FY26 के दौरान 8,356.71 करोड़ रुपये का अंतरिम बोनस भी दिया है. 

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LIC का कारोबार हुआ मजबूत

सरकारी बीमा कंपनी LIC का बाजार में दबदबा बरकरार है. FY26 में नए प्रीमियम के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 56.66% रही, जबकि देश में बिकने वाली कुल बीमा पॉलिसियों में LIC की हिस्सेदारी 65.16% दर्ज की गई. LIC का कहना है कि कंपनी की कमाई और नए बिजनेस में अच्छी बढ़ोतरी हुई है. इसी वजह से इस साल रिकॉर्ड बोनस देना संभव हो पाया. कंपनी का नए कारोबार से होने वाला मुनाफा बढ़कर 14,179 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 06 Jul 2026 06:58 PM (IST)
Tags :
Personal Finance Utility News LIC Policy Holder
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