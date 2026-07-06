Cheapest Flight Tickets: दिल्ली- मुंबई से बैंगलुरू- कोलकाता तक, 6 से 12 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट
Cheapest Flight Tickets This Week: यहां कई सारी सस्ती फ्लाइट्स की आपस में तुलना की गई है, जिससे आप जान सकते हैं कि 6 जुलाई से 12 जुलाई तक आपको कौन सी फ्लाइट की टिकट सस्ती मिलने वाली है.
Cheapest Flight Tickets This Week: अगर आप जुलाई के दूसरे हफ्ते में कहीं घूमने या किसी काम से बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो टिकट बुक करने से पहले ये खबर पढ़ लें. हर हफ्ते की तरह इस बार भी कई घरेलू रूट्स पर फ्लाइट टिकट के किराए में बदलाव देखने को मिल रहा है. कुछ शहरों के लिए टिकट काफी सस्ते मिल रहे हैं, जबकि कुछ रूट्स पर किराया बढ़ा हुआ है.
अगर आपकी यात्रा 6 जुलाई से 12 जुलाई 2026 के बीच है तो पहले अलग-अलग एयरलाइंस और ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर किराए की तुलना जरूर कर लें. सही समय पर बुकिंग करने से आप अच्छी-खासी बचत कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस हफ्ते किन रूट्स पर सबसे सस्ते फ्लाइट टिकट मिल रहे हैं और कहां का सफर आपकी जेब पर कम बोझ डालेगा.
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यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें-
|रूट
|फ्लाइट का नाम
|टिकट की कीमत
|समय
|फ्लाइट का नाम
|टिकट की कीमत
|समय
|फ्लाइट का नाम
|टिकट की कीमत
|समय
|दिन
|दिल्ली-मुंबई
|अकासा एयर
|5207
|08:55 PM
|इंडिगो
|6468
|02:50 PM
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|7235
|06:40 PM
|शुक्रवार
|दिल्ली-हैदराबाद
|इंडिगो
|6630
|02:25 AM
|एयर इंडिया
|6830
|05:55 AM
|अकासा एयर
|8024
|02:10 PM
|गुरुवार
|दिल्ली-पूणे
|इंडिगो
|7690
|06:10 AM
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|7738
|04:40 AM
|एयर इंडिया
|7790
|02:05 AM
|रविवार
|दिल्ली-कोलकाता
|इंडिगो
|6970
|04:45 AM
|स्पाइस जेट
|7180
|20:10 PM
|एयर इंडिया
|7070
|02:30 AM
|गुरुवार
|बैंगलुरू-दिल्ली
|अकासा एयर
|9341
|06:05 AM
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|9999
|06:40 AM
|इंडिगो
|10202
|02:15 PM
|बुधवार
|बैंगलुरू-मुंबई
|स्पाइस जेट
|6380
|04:15 AM
|अकासा एयर
|6520
|10:25 AM
|इंडिगो
|6500
|09:20 AM
|बुधवार
|बैंगलुरू-कोलकाता
|अकासा एयर
|8562
|06:15 AM
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|9075
|07:30 AM
|इंडिगो
|9705
|06:30 AM
|मंगलवार
|अहमदाबाद-दिल्ली
|इंडिगो
|5070
|00:05 AM
|एयर इंडिया
|5269
|03:55 PM
|इंडिगो
|5070
|01:50 PM
|सभी दिन
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फ्लाइट की टिकट बुक करते समय किन बातों का रखें ध्यान-
फ्लाइट टिकट बुक करते समय सिर्फ किराया देखकर फैसला न करें. टिकट बुक करने से पहले अलग-अलग ट्रैवल वेबसाइट और एयरलाइंस के रेट की तुलना जरूर करें. अगर आपकी यात्रा की तारीख तय है तो पहले से टिकट बुक करने पर बेहतर कीमत मिल सकती है. साथ ही, बैगेज पॉलिसी, कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग चार्ज, सीट चयन और एक्स्ट्रा लगने वाले पैसे भी ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि कई बार कम किराए वाली टिकट में ये सुविधाएं शामिल नहीं होती हैं. पेमेंट करने से पहले पैसे जरूर जांच लें, जिससे बाद में किसी तरह का एक्स्ट्रा खर्च न उठाना.