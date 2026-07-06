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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCheapest Flight Tickets: दिल्ली- मुंबई से बैंगलुरू- कोलकाता तक, 6 से 12 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

Cheapest Flight Tickets: दिल्ली- मुंबई से बैंगलुरू- कोलकाता तक, 6 से 12 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

Cheapest Flight Tickets This Week: यहां कई सारी सस्ती फ्लाइट्स की आपस में तुलना की गई है, जिससे आप जान सकते हैं कि 6 जुलाई से 12 जुलाई तक आपको कौन सी फ्लाइट की टिकट सस्ती मिलने वाली है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 06 Jul 2026 12:30 PM (IST)
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Cheapest Flight Tickets This Week: अगर आप जुलाई के दूसरे हफ्ते में कहीं घूमने या किसी काम से बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो टिकट बुक करने से पहले ये खबर पढ़ लें. हर हफ्ते की तरह इस बार भी कई घरेलू रूट्स पर फ्लाइट टिकट के किराए में बदलाव देखने को मिल रहा है. कुछ शहरों के लिए टिकट काफी सस्ते मिल रहे हैं, जबकि कुछ रूट्स पर किराया बढ़ा हुआ है.

अगर आपकी यात्रा 6 जुलाई से 12 जुलाई 2026 के बीच है तो पहले अलग-अलग एयरलाइंस और ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर किराए की तुलना जरूर कर लें. सही समय पर बुकिंग करने से आप अच्छी-खासी बचत कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस हफ्ते किन रूट्स पर सबसे सस्ते फ्लाइट टिकट मिल रहे हैं और कहां का सफर आपकी जेब पर कम बोझ डालेगा.

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यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें- 

रूट फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  दिन
दिल्ली-मुंबई अकासा एयर  5207 08:55 PM इंडिगो 6468 02:50 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 7235 06:40 PM शुक्रवार
दिल्ली-हैदराबाद इंडिगो 6630 02:25 AM एयर इंडिया 6830 05:55 AM अकासा एयर  8024 02:10 PM गुरुवार
दिल्ली-पूणे इंडिगो 7690 06:10 AM एयर इंडिया एक्सप्रेस 7738 04:40 AM एयर इंडिया  7790 02:05 AM रविवार
दिल्ली-कोलकाता इंडिगो 6970 04:45 AM स्पाइस जेट  7180 20:10 PM एयर इंडिया 7070 02:30 AM गुरुवार
बैंगलुरू-दिल्ली अकासा एयर  9341 06:05 AM एयर इंडिया एक्सप्रेस 9999 06:40 AM इंडिगो 10202 02:15 PM बुधवार
बैंगलुरू-मुंबई स्पाइस जेट  6380 04:15 AM अकासा एयर  6520 10:25 AM इंडिगो 6500 09:20 AM बुधवार
बैंगलुरू-कोलकाता अकासा एयर  8562 06:15 AM एयर इंडिया एक्सप्रेस 9075 07:30 AM इंडिगो 9705 06:30 AM मंगलवार
अहमदाबाद-दिल्ली इंडिगो 5070 00:05 AM एयर इंडिया 5269 03:55 PM इंडिगो 5070 01:50 PM सभी दिन

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फ्लाइट की टिकट बुक करते समय किन बातों का रखें ध्यान-

फ्लाइट टिकट बुक करते समय सिर्फ किराया देखकर फैसला न करें. टिकट बुक करने से पहले अलग-अलग ट्रैवल वेबसाइट और एयरलाइंस के रेट की तुलना जरूर करें. अगर आपकी यात्रा की तारीख तय है तो पहले से टिकट बुक करने पर बेहतर कीमत मिल सकती है. साथ ही, बैगेज पॉलिसी, कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग चार्ज, सीट चयन और एक्स्ट्रा लगने वाले पैसे भी ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि कई बार कम किराए वाली टिकट में ये सुविधाएं शामिल नहीं होती हैं. पेमेंट करने से पहले पैसे जरूर जांच लें, जिससे बाद में किसी तरह का एक्स्ट्रा खर्च न उठाना. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 06 Jul 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Air Ticket Flight Booking Utility News
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