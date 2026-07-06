Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ट्रेन लेट होने पर छूटी कनेक्टिंग ट्रेन का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।

IRCTC पर 'कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग' विकल्प चुनकर पहला PNR दर्ज करें।

रिफंड के लिए पहली ट्रेन के पहुंचने के 3 घंटे के अंदर TDR भरें।

यह सुविधा तत्काल टिकट या 5 दिन से अधिक अंतर पर लागू नहीं होती।

Indian Railway: अक्सर लंबी दूरी की यात्रा के लिए लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह किफायती साधन होने के साथ-साथ ही आरामदायक भी होता है. हालांकि, कभी-कभी किसी कारणवश ट्रेन लेट हो जाती है. ऐसे में अगर किसी यात्री को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक से ज्यादा ट्रेनें बदलनी हो और पहली ट्रेन की देरी के कारण दूसरी ट्रेन छूट जाए तो ऐसे में यात्रियों के मन में एक सवाल आएगा कि क्या उनका टिकट का पैसा डूब जाएगा? लेकिन, ऐसा नहीं है. रेलवे ने यात्रियों के लिए खास व्यवस्था की हुई है, जिसकी जानकारी होने से आपको टिकट का रिफंड आसानी से मिल जाएगा.

बुकिंग के दौरान न करें ये गलती

अगर आपको एक से ज्यादा ट्रेनों को बदलना है और अगर किसी कारणवश ट्रेन छूट जाती है तो टिकट बुकिंग के दौरान ही कुछ खास सेटिंग कर लें, ताकि आपको रिफंड मिल पाए.

IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक कर रहे हो तो पहले ही Connecting Jourey Booking का ऑप्शन चुन लें.

इसके बाद आपको अपनी पहली ट्रेन का PNR नंबर दर्ज करना होगा.

ऐसा करने से रेलवे आपको दोनों यात्राओं को एक कनेक्टिंग जर्नी के रूप में दर्ज कर लेगा.

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रिफंड पाने के लिए करें ये काम

दूसरी ट्रेन छूटने के बाद आपको सबसे पहले रिफंड के लिए जल्द से जल्द अप्लाई करना होगा.

रिफंड पाने के लिए आपकी पहली ट्रेन के स्टेशन पहुंचने के 3 घंटे के अंदर ही अप्लाई करना पड़ेगा.

इसके लिए आपको TDR यानी Ticket Deposit Receipt भरना होगा.

अगर आप तय सीमा के बाद अप्लाई करते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपके टिकट के पैसे बर्बाद हो जाएंगे.

लेकिन रेलवे के तय नियमों के आधार पर आपको पूरा प्रोसेस करना होगा.

IRCTC वेबसाइट पर भरे TDR

इसके लिए सबसे पहले आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट लॉग इन करें.

फिर My Account में जाएं और My Transaction पर क्लिक करें.

इसके बाद आपको TDR का ऑप्शन मिलेगा, उसे चुनें.

जिस ट्रेन टिकट का रिफंड चाहिए उसका PNR दर्ज करें और टिकट सेलेक्ट करें.

रिफंड लेने का कारण चुनें.

सारी जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद TDR सबमिट कर दें.

रेलवे नियमों के बारे में जानें

ध्यान रखें, रेलवे की यह सुविधा सभी टिकट पर लागू नहीं होती है.

अगर दूसरी ट्रेन का टिकट तत्काल कोटे से बुक हुआ है तो इस नियम के तहत रिफंड नहीं मिलेगा.

साथ ही दोनों ट्रेनें के बीच उचित समय का अंतर होना चाहिए.

इसके अलावा पहली और कनेक्टिंग ट्रेन के बीच अधिकतम पांच दिन का अंतर ही होना चाहिए.

रिफंड तभी मिलेगा जब आपने टिकट बुकिंग के दौरान Connecting Jourey Booking का ऑप्शन चुना हो.

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