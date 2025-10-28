बिना ब्याज का 5 लाख रुपये लोन पाने का मौका, बस पूरे करें ये जरूरी दस्तावेज

Lakhpati Didi Yojana: केंद्र सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक है लखपति दीदी योजना. जिसके तहत महिलाओं को बिना ब्याज के 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जा रहा है. इस योजना का मकसद ग्रामीण और छोटे शहरों से आने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है.

जिससे वह खुद का रोजगार शुरू कर सकें. सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से देशभर की करीब 3 करोड़ महिलाएं जुड़ें और खुद के पैरों पर खड़ी हों. लखपति दीदी योजना में न सिर्फ लोन दिया जाता है. बल्कि महिलाओं को बिजनेस शुरू करने और चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है. चलिए बताते हैं कैसे आप ले सकती हैं योजना में फायदा.

क्या है लखपति दीदी योजना?

लखपति दीदी योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने की थी. इस योजना के तहत महिलाओं को बिना ब्याज का लोन दिया जाता है. जिसपर सरकार की ओर से कोई ब्याज नहीं लिया जाता. योजना में पात्रता के आधार पर लोन 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का हो सकता है.

इस स्कीम के जरिए सरकार चाहती है कि महिलाएं सिलाई, ब्यूटी पार्लर, फूड प्रोसेसिंग, कृषि या पशुपालन जैसे छोटे व्यवसायों में कदम रखें.योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को इन क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाती है. जिससे वह अपने काम को बेहतर तरीके से चला सकें. इसके साथ ही कम लागत पर बीमा की सुविधा भी दी जाती है. जिससे उनका बिजनेस सुरक्षित रहता है.

यह महिलाएं कर सकती हैं आवेदन

लखपति दीदी योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें और दस्तावेज पूरे होने चाहिए. इस योजना के तहत वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है और जो किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हों. परिवार में किसी सदस्य का सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक को होना जरूरी है. इन दस्तावेजों की जांच के बाद ही लोन मिल पाता है. अगर कोई दस्तावेज अधूरा या गलत पाया गया. तो आवेदन खारिज हो सकता है. इसलिए सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड होने चाहिए.

