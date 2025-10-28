हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीLPG गैस कनेक्शन के साथ मिलता है इतने लाख का बीमा, जान लें जरूरी बात

LPG गैस कनेक्शन के साथ मिलता है इतने लाख का बीमा, जान लें जरूरी बात

LPG Connection Insurance: एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ इतने लाख रुपये तक का बीमा मिलता है. हादसे होने पर कंपनी नुकसान की भरपाई करती है. जान लीजिए क्या होती इसके लिए प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Oct 2025 11:31 AM (IST)
LPG Connection Insurance: एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ इतने लाख रुपये तक का बीमा मिलता है. हादसे होने पर कंपनी नुकसान की भरपाई करती है. जान लीजिए क्या होती इसके लिए प्रोसेस.

एक वक्त था जब लोगों के घरों में मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनाया जाता था. लेकिन अब ये सब बीती बातें हो चुकी हैं. अब लगभग हर घर में गैस चूल्हे पर LPG सिलेंडर के जरिए खाना बनता है. सरकार ने LPG को न सिर्फ सस्ता बल्कि सुरक्षित भी बनाया है.

1/6
एलपीजी कनेक्शन लेने वाले हर उपभोक्ता को एक तय बीमा कवर दिया जाता है. बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि उन्हें सिलेंडर के साथ बीमा सुरक्षा भी मिलती है. अगर गैस सिलेंडर से कोई हादसा होता है. तो कंपनी उपभोक्ता को आर्थिक मुआवजा देती है.
एलपीजी कनेक्शन लेने वाले हर उपभोक्ता को एक तय बीमा कवर दिया जाता है. बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि उन्हें सिलेंडर के साथ बीमा सुरक्षा भी मिलती है. अगर गैस सिलेंडर से कोई हादसा होता है. तो कंपनी उपभोक्ता को आर्थिक मुआवजा देती है.
2/6
यह बीमा सभी LPG कंपनियों की ओर से अपने ग्राहकों को ऑटोमेटिक तौर पर मिलता है. इंडियन ऑयल, भारत गैस और एचपी गैस जैसी सभी कंपनियां अपने ग्राहकों को यह बीमा देती हैं. इसका मतलब है कि जैसे ही कोई नया कनेक्शन मिलता है या पुराना रिन्यू होता है. बीमा कवर अपने आप लागू हो जाता है.
यह बीमा सभी LPG कंपनियों की ओर से अपने ग्राहकों को ऑटोमेटिक तौर पर मिलता है. इंडियन ऑयल, भारत गैस और एचपी गैस जैसी सभी कंपनियां अपने ग्राहकों को यह बीमा देती हैं. इसका मतलब है कि जैसे ही कोई नया कनेक्शन मिलता है या पुराना रिन्यू होता है. बीमा कवर अपने आप लागू हो जाता है.
3/6
इसके लिए उपभोक्ता को किसी अलग फार्म को भरने या फीस देने की जरूरत नहीं होती. अगर किसी गैस सिलेंडर या पाइप लीक की वजह से हादसा हो जाता है. तो कंपनी बीमा के तहत नुकसान की भरपाई करती है. इसमें घर को हुए नुकसान से लेकर घायल व्यक्ति का इलाज और मौत की सिचुएशन में मुआवजा तक शामिल है.
इसके लिए उपभोक्ता को किसी अलग फार्म को भरने या फीस देने की जरूरत नहीं होती. अगर किसी गैस सिलेंडर या पाइप लीक की वजह से हादसा हो जाता है. तो कंपनी बीमा के तहत नुकसान की भरपाई करती है. इसमें घर को हुए नुकसान से लेकर घायल व्यक्ति का इलाज और मौत की सिचुएशन में मुआवजा तक शामिल है.
4/6
बीमा राशि लाखों रुपये तक होती है. जो सीधे पीड़ित या परिवार को दी जाती है. आम तौर पर यह बीमा कवर करीब 50 लाख रुपये तक का होता है. हालांकि रकम कंपनियों और रूल्स के मुताबिक थोड़ी अलग हो सकती है. अगर किसी ग्राहक का बीमा दावा करना है. तो उसे तुरंत अपने गैस डीलर को जानतारी करना चाहिए और एफआईआर और फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट जमा करनी होती है.
बीमा राशि लाखों रुपये तक होती है. जो सीधे पीड़ित या परिवार को दी जाती है. आम तौर पर यह बीमा कवर करीब 50 लाख रुपये तक का होता है. हालांकि रकम कंपनियों और रूल्स के मुताबिक थोड़ी अलग हो सकती है. अगर किसी ग्राहक का बीमा दावा करना है. तो उसे तुरंत अपने गैस डीलर को जानतारी करना चाहिए और एफआईआर और फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट जमा करनी होती है.
5/6
कई लोग इस योजना की जानकारी न होने के चलते नुकसान होने पर बीमा दावा नहीं करते. इसलिए सरकार और कंपनियां समय-समय पर उपभोक्ताओं को जागरूक करती रहती हैं. LPG बीमा का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि कनेक्शन एक्टिव हो और गैस चूल्हा, रेगुलेटर और बाकी चीजें सर्टिफाइड कंपनी के ही हों.
कई लोग इस योजना की जानकारी न होने के चलते नुकसान होने पर बीमा दावा नहीं करते. इसलिए सरकार और कंपनियां समय-समय पर उपभोक्ताओं को जागरूक करती रहती हैं. LPG बीमा का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि कनेक्शन एक्टिव हो और गैस चूल्हा, रेगुलेटर और बाकी चीजें सर्टिफाइड कंपनी के ही हों.
6/6
अगर आप LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं. तो हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करें. पाइप या रेगुलेटर में कोई खराबी दिखे तो तुरंत बदलवाएं. कनेक्शन की वैलेडिटी और कंपनी की बीमा नीति की जानकारी समय-समय पर चेक करते रहें.
अगर आप LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं. तो हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करें. पाइप या रेगुलेटर में कोई खराबी दिखे तो तुरंत बदलवाएं. कनेक्शन की वैलेडिटी और कंपनी की बीमा नीति की जानकारी समय-समय पर चेक करते रहें.
Published at : 28 Oct 2025 11:31 AM (IST)
Tags :
Utility News LPG  INSURANCE

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
DMK ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, TMC-कांग्रेस ने कहा फैसला एकतरफा, जानें EC के विरोध में क्यों उतरा विपक्ष
DMK ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, TMC-कांग्रेस ने कहा फैसला एकतरफा, जानें EC के विरोध में क्यों उतरा विपक्ष
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में तीन तहसीलों से मिलकर बनेगा 76वां जिला, कल्याण सिंह नगर के लिए योगी सरकार कर रही तैयारी
यूपी में तीन तहसीलों से मिलकर बनेगा 76वां जिला, कल्याण सिंह नगर के लिए योगी सरकार कर रही तैयारी
विश्व
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? डोनाल्ड ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
क्रिकेट
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Supreme Court का बड़ा फैसला: नाबालिग की Property बेचने के लिए जरूरी है Court की अनुमति!| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
DU छात्रा एसिड अटैक मामले में पिता ने रची थी साजिश? सन्न कर देंगे ये खुलासे
उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पूजा का समापन, देशभर में दिखी धूम! | Bihar
प्राइवेट पलों की 'डर्टी पिक्चर' का जाल !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
DMK ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, TMC-कांग्रेस ने कहा फैसला एकतरफा, जानें EC के विरोध में क्यों उतरा विपक्ष
DMK ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, TMC-कांग्रेस ने कहा फैसला एकतरफा, जानें EC के विरोध में क्यों उतरा विपक्ष
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में तीन तहसीलों से मिलकर बनेगा 76वां जिला, कल्याण सिंह नगर के लिए योगी सरकार कर रही तैयारी
यूपी में तीन तहसीलों से मिलकर बनेगा 76वां जिला, कल्याण सिंह नगर के लिए योगी सरकार कर रही तैयारी
विश्व
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? डोनाल्ड ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
क्रिकेट
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
बॉलीवुड
'मैं बिकाऊ नहीं...' The Bads Of Bollywood की तारीफ पर ट्रोल करने वालों पर भड़के शशि थरूर
'मैं बिकाऊ नहीं...' The Bads Of Bollywood की तारीफ पर ट्रोल करने वालों पर भड़के शशि थरूर
ट्रेंडिंग
रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना हो सकता है जानलेवा! वीडियो में शख्स ने बता दी सच्चाई
रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना हो सकता है जानलेवा! वीडियो में शख्स ने बता दी सच्चाई
नौकरी
SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स
SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स
यूटिलिटी
नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम
नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
Embed widget