एक्सप्लोरर
LPG गैस कनेक्शन के साथ मिलता है इतने लाख का बीमा, जान लें जरूरी बात
LPG Connection Insurance: एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ इतने लाख रुपये तक का बीमा मिलता है. हादसे होने पर कंपनी नुकसान की भरपाई करती है. जान लीजिए क्या होती इसके लिए प्रोसेस.
एक वक्त था जब लोगों के घरों में मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनाया जाता था. लेकिन अब ये सब बीती बातें हो चुकी हैं. अब लगभग हर घर में गैस चूल्हे पर LPG सिलेंडर के जरिए खाना बनता है. सरकार ने LPG को न सिर्फ सस्ता बल्कि सुरक्षित भी बनाया है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 28 Oct 2025 11:31 AM (IST)
Tags :Utility News LPG INSURANCE
यूटिलिटी
6 Photos
IRCTC के इस टूर पैकेज रामलला दर्शन और गंगा आरती का मौका, महज इतने रुपये में करें बुक
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
DMK ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, TMC-कांग्रेस ने कहा फैसला एकतरफा, जानें EC के विरोध में क्यों उतरा विपक्ष
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में तीन तहसीलों से मिलकर बनेगा 76वां जिला, कल्याण सिंह नगर के लिए योगी सरकार कर रही तैयारी
विश्व
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
क्रिकेट
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion