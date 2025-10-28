पुलिस ने आपकी गाड़ी का काट दिया गलत चालान, ऐसे करवा सकते हैं रद्द

Traffic Challan Cancellation: आजकल ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान ऑनलाइन भी कट जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी सही होने के बावजूद गलत चालान जारी कर दिया जाता है. नंबर प्लेट की गलती, सिस्टम एरर या किसी दूसरी गाड़ी से मिलते-जुलते नंबर के चलते ऐसा हो जाता है. ऐसे में लोगों को बिना गलती के जुर्माना भरना पड़ जाता है.

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है. तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सरकार ने अब ऐसे मामलों के समाधान के लिए एक आसान तरीका उपलब्ध कराया है. आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से गलत चालान को कैंसिल करवा सकते हैं. जान लीजिए क्या होगी इसके लिए पूरी प्रोसेस.

कैसे पता करें चालान वाकई गलत है?

अगर आपकी गाड़ी का गलत चालान हो गया तो सबसे पहले यह चेक करना जरूरी है कि चालान वाकई में आपकी गाड़ी पर ही जारी हुआ है या किसी और के नंबर से गलती से जुड़ गया है. इसके लिए आप Parivahan.gov.in वेबसाइट या E-challan Parivahan पोर्टल पर जाकर अपनी गाड़ी नंबर से चालान डिटेल चेक कर सकते हैं. वहां चालान की तारीख, जगह और फोटो दिखाई देते हैं.

अगर फोटो में गाड़ी आपकी नहीं है या लोकेशन मेल नहीं खाती. तो समझ लीजिए चालान गलत है. कई बार ट्रैफिक कैमरे या ANPR सिस्टम गलत नंबर पढ़ लेते हैं. जिससे यह गलती होती है. ऐसे मामलों में आप आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं. और ऑनलाइन फोटे के साथ चालान को चैलेंज कर सकते हैं.

ऐसे कराएं गलत चालान रद्द

गलत चालान को रद्द कराने के लिए आपको सबसे पहले E-challan Parivahan पोर्टल पर जाना होगा. वहां Complain का ऑप्शन मिलेगा. आपको चालान नंबर, गाड़ी नंबर, मोबाइल और जरूरी दस्तावेज जैसे RC, ड्राइविंग लाइसेंस, और गाड़ी की फोटो अपलोड करनी होगी. इसके साथ ही यह बताना होगा कि चालान क्यों गलत है. इसके बाद ट्रैफिक विभाग जांच करेगा और चालान को रद्द कर देगा.

अगर आप चाहें तो ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर जाकर भी लिखित शिकायत कर सकते हैं. जांच के बाद चालान निरस्त कर दिया जाता है और जुर्माने की रकम नहीं ली जाती. ध्यान रखें कि शिकायत समय पर करें. क्योंकि चालान पेंडिंग रहने पर आगे कानूनी नोटिस या लाइसेंस सस्पेंशन की प्रोसेस भी शुरू हो सकती है.

