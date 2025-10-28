हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम

नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम

PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment: पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त नवंबर के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है. किस्त पाने के लिए किसानों को यह दो काम समय पर पूरा करना जरूरी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 28 Oct 2025 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment: केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के करोड़ों किसानों लाभ दिया जाता है. योजना में अबतक कुल 20 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. अब किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. जो नवंबर के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है. पिछली बार सरकार ने 10वीं, 14वीं और 20वीं किस्तें भी इसी दौरान जारी की थीं. इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी रकम समय पर किसानों के खातों में भेजी जाएगी. 

जिन किसानों ने योजना से जुड़ी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं. उन्हें इस बार की किस्त मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन अगर किसी किसान का खाता या आधार से जुड़ी प्रोसेस अधूरी है. तो उनका पेमेंट अटक सकता है. 21वीं किस्त जारी होने से पहले किसानों को यह दो काम करवाने हैं जरूरी. चलिए बताते हैं पूरी जानकारी. 

नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किस्त?

केन्द्र सरकार की ओर से किसानों को साल भर में हर चार महीने बाद एक किस्त जारी की जाती है. पिछली किस्त अगस्त के महीने में किसानों के खातों में भेजी गई थी. इसलिए कैलकुलेशन के हिसाब से नवंबर की शुरुआत तक अगली किस्त आने की पूरी उम्मीद है. इस योजना के तहत अब तक किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है.

 21वीं किस्त आने से पहले जिन किसानों के खाते या जमीन रिकॉर्ड में गड़बड़ी है. उन्हें अपडेट करना जरूरी है. आपको बता दें सरकार ने पहले ही इस साल भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित तीन राज्यों में 21वीं किस्त भेज दी है. अब बाकी राज्यों के किसानों को भी इसका लाभ मिलने वाला है. हालांकि अभी सरकार की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. 

यह दो काम करवाने जरूरी

21वीं किस्त आने से पहले किसानों को दो जरूरी काम जल्द से जल्द पूरे करवाने होंगे. पहला, ई-केवाईसी यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना पोर्टल या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर करवाया जा सकता है. इसके अलावा दूसरा काम है भू-सत्यापन. जिसमें किसान की जमीन का रिकॉर्ड राज्य के रेवेन्यू पोर्टल पर वेरिफाई होता है. 

अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस अधूरी रह गई. तो किस्त रोक दी जाएगी. कई किसानों की पिछली किस्त सिर्फ इसी वजह से रुकी थी. इसलिए सरकार बार-बार अपील कर रही है कि किसान देरी न करें. यह दोनों कामों को पूरे करने के बाद ही किसान की जानकारी फाइनल लिस्ट में शामिल की जाएगी और किस्त सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएगी.

Published at : 28 Oct 2025 10:47 AM (IST)
