किन-किन शहरों में चलेगी भारत टैक्सी, ओला-उबर से कितने कम रुपये में मिलेगी राइड?

Bharat Taxi: अब जब भी लोग बाहर निकलते हैं. तो आरम से सफर करने के लिए बस या मेट्रो से ज्यादा भरोसा ओला या उबर जैसी ऐप कैब पर करते हैं. कैब में न सिर्फ आराम मिलता है. बल्कि टाइम सेविंग होती है और इसकी बुकिंग प्रोसेस भी आसान होती है. अब ओला-उबर के अलावा बाजार में एक नया खिलाड़ी उतर चुका है. भारत टैक्सी नाम की यह नई कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस दिल्ली में पायलट मोड पर शुरू हो गई है.

इसकी कामकाजी तरीका ओला-उबर से काफी अलग है. यह मॉडल ड्राइवर और यात्री दोनों को फायदा देने के लिए बनाया गया है. शुरुआती रजिस्ट्रेशन में ही 51 हजार से ज्यादा ड्राइवर जुड़ गए हैं और अगले महीनों में यह सर्विस कई शहरों में रोलआउट होने वाली है. चलिए आपको बताते हैं देश के किन शहरों में शुरू होगी इसकी सर्विस और ओला उबर से कितनी सस्ता होगा इसका किराया.

किन शहरों में चलेगी भारत टैक्सी?

भारत टैक्सी को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड चलाता है. जिसे 2025 में मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत रजिस्टर किया गया. अमूल, इफको, नाफेड, कृभको, NDDB, NCDC और NABARD जैसी बड़ी सहकारी संस्थाएं इसकी बैकबोन हैं. बोर्ड में ड्राइवर प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई है. यह सर्विस फिलहाल दिल्ली में शुरू हुई है और गुज़रात में ड्राइवर रजिस्ट्रेशन जारी है.

यह भी पढ़ें: 2100 नहीं अब इस राज्य की महिलाओं के खाते में आएंगे 6300 रुपये, सरकार ने बदल दिया प्लान

दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक राजकोट, मुंबई और पुणे में यह सर्विस शुरू होगी. उसके बाद अप्रैल से दिसंबर 2026 के बीच लखनऊ, भोपाल और जयपुर को जोड़ा जाएगा. फिर 2027–28 में 20 शहर और 2028–30 के दौरान देशभर के जिला मुख्यालयों तक यह सेवा पहुंच जाएगी. इसका टारगेट 1 लाख ड्राइवरों को अपने साथ जोड़ने का है.

ओला-उबर के मुकाबले किराया कितना सस्ता होगा?

भारत टैक्सी को लेकर लोगों के मन में सवाल आ रहा है ओला और उबर के मुकाबले इसका किराया कितना काम होगा. तो आपको बता दें फिलहाल इसका किराया तय नहीं किया गया है. लेकिन अनुमान के तौर पर ओला और उबर के मुकाबले इसका किराया कम ही रहने वाला है. क्योंकि भारत टैक्सी के साथ जो भी ड्राइवर जुड़ेगा उसे 100% पैसे मिलेंगे.

यह भी पढ़ें: आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम

ओला और उबर जैसी कंपनियां ड्राइवर से 20% से 30% तक का कमीशन लेती है. लेकिन भारत टैक्सी में ऐसा नहीं होगा. हालांकि इसके लिए ड्राइवर्स को एक मेंबरशिप फीस चुकानी होगी. इस ऐप का दिल्ली मेट्रो से इंटीग्रेशन भी होने जा रहा है. जिससे एक ही ऐप पर कैब और मेट्रो दोनों की बुकिंग होगी.

यह भी पढ़ें: गैस सिलेंडर यूज करते वक्त ध्यान रखें ये बातें, सेफ्टी के ये स्मार्ट टिप्स हर घर में अपनाना जरूरी