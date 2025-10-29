पब्लिश वॉशरूम में तो नहीं लगा सीक्रेट कैमरा, कैसे लगा सकते हैं इसके पता?

Secret Camera In Public Washroom: आजकल कई असामाजिक लोग पब्लिक जगहों जैसे वॉशरूम या चेंजिंग रूम में सीक्रेट कैमरे लगा देते हैं. यह छोटी-सी चीजें किसी की भी प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकती हैं. इसलिए हमेशा पब्लिक वॉशरूम यूज करने से पहले आप थोड़ी समझदारी और सावधानी अपनाएं.

अगर आपको शक है कि कहीं कैमरा हो सकता है. तो कुछ आसान तरीकों से खुद चेक कर सकते हैं. क्योंकि अगर आप बिना चेक किए पब्लिक वाशरूम यूज करते हैं और अगर उसमें सीक्रेट कैमरा हुआ तो आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज हो सकती है. इसलिए इन तरीकों से चेक कर लें कहीं सीक्रेट कैमरा छुपा हुआ है या नहीं. चलिए आपको बताते हैं क्या हैं इसके तरीके.

वाशरूम में चेक करें यह चीजें

जब भी आप किसी पब्लिक वॉशरूम में जाएं. तो सबसे पहले पूरे एरिया को ध्यान से देखें. दीवारों, छत और मिरर के आसपास कोई अजीब या नया डिवाइस तो नहीं लगा है, यह जरूर चेक करें. हैंड ड्रायर, सैनीटाइज़र मशीन, लाइट, एग्जॉस्ट वेंट या पंखे के पास छोटे छेद, नई फिटिंग या तारें कैमरा छिपाने की जगह हो सकती हैं. मिरर को हाथ से टच करें.

अगर आपका रिफ्लेक्शन शीशे के अंदर थोड़ा गहराई में दिखे तो वह टू-वे मिरर हो सकता है. ढीले पैनल, अजीब वायरिंग को भी नजरअंदाज न करें. अगर कुछ शक लगे तो तुरंत फोटो या वीडियो बना लें जिससे बाद में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके. कैमरा खुद निकालने की कोशिश न करें. इससे सबूत खराब हो सकता है. जगह के स्टाफ या सिक्योरिटी को तुरंत बताएं और लिखित में शिकायत करें.

टेक्नॉलॉजी का करें इस्तेमाल

आप अपने फोन से भी चेक कर सकते हैं. कई हिडन कैमरों में IR लाइट होती है. जो आंखों से नहीं दिखती. लेकिन फोन कैमरे में हल्की चमक के रूप में नजर आती है. कमरे की लाइट बंद करें और कैमरा घुमाएं, अगर कहीं छोटी लाल या नीली रोशनी दिखे तो ध्यान दें. वाई-फाई या ब्लूटूथ स्कैन ऐप से अनजान डिवाइस भी चेक करें. क्योंकि कई कैमरे अपना नेटवर्क बनाते हैं. इन तरीकों से आप चेक कर सकते हैं. जिससे आप अपनी प्राइसवेसी सेफ रख सकते हैं. और इस बारे में आप पुलिस में भी लिखित रिपोर्ट दे सकते हैं.

