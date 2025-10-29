हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक



क्या आप भी बार-बार अपने जीमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं और फॉरगेट पासवर्ड करके बदलते रहते हैं? ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं जीमेल पर स्ट्रांग पासवर्ड सेट करने का तरीका.

By : दीपाली बिष्ट  | Updated at : 29 Oct 2025 08:49 AM (IST)


हमारी सारी इंपॉर्टेंट चीजें और ऑफिशियल इनफॉर्मेशन हमारे जीमेल में होती है. इसी जीमेल के जरिए हम कई ऐप्स पर एक्सेस भी कर पाते हैं और ये कई जगहों पर लिंक होता है. इसलिए इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम इसमें पासवर्ड लगाते हैं.


लेकिन इनमें सबसे बड़ी समस्या तब आती है, जब हम पासवर्ड भूल जाते हैं और फिर याद न आने पर बार-बार फॉरगेट पासवर्ड के जरिए न्यू पासवर्ड बनाना पड़ता है.


साथ ही, कई बार हम ऐसा पासवर्ड बना देते हैं, जो काफी आसान होता है. ऐसे में कई बार ये पासवर्ड हैक भी हो जाता है और जीमेल का गलत इस्तेमाल होने लगता है.


लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं ऐसे तरीके जिनसे आप अपने जीमेल के लिए स्ट्रांग और बेहतर पासवर्ड बना सकते हैं और इसे हैकर्स भी हैक नहीं कर पाएंगे.


एक अच्छे और स्ट्रांग पासवर्ड के लिए सबसे जरूरी है उसमें लेटर्स, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि इसे पता लगाना मुश्किल हो.


इसके अलावा पासवर्ड बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि जीमेल काफी जरूरी होता है. इसलिए इसके लिए बनाया गया पासवर्ड बाकी सभी ऐप्स से अलग होना चाहिए ताकि कहीं कोई लूपहोल न रह जाए.


साथ ही, अगर आप ऐसा पासवर्ड बनाना चाहते हैं, जो आपको याद रहे तो उसमें आप कोई बेहद स्पेशल डे या डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सिर्फ आपको पता हो.


पासवर्ड में मजबूती देने के लिए आप इसमें पासफ्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे - 4 अनजाने शब्द लिखकर उनके बीच में अपना फेवरेट नंबर या सिंबल डाल दें.


पासवर्ड स्ट्रांग करने के लिए आप एक्रोनिम मैथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. कोई छोटा सा वाक्य जो आपकी आदत हो. जैसे - हर सुबह 6 बजे की चाय फ्रेश और फिट रखती है. इसमें आप हर लेटर के पहले शब्द को कैपिटल भी रख सकते हैं.

Published at : 29 Oct 2025 08:49 AM (IST)



Embed widget