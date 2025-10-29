कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक

पासवर्ड स्ट्रांग करने के लिए आप एक्रोनिम मैथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. कोई छोटा सा वाक्य जो आपकी आदत हो. जैसे - हर सुबह 6 बजे की चाय फ्रेश और फिट रखती है. इसमें आप हर लेटर के पहले शब्द को कैपिटल भी रख सकते हैं.