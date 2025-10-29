हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपत्नी ने झूठा केस कर दिया तो न हो परेशान, ऐसे करें अपना बचाव

पत्नी ने झूठा केस कर दिया तो न हो परेशान, ऐसे करें अपना बचाव

False Case Defence Tips: पत्नी के झूठे केस से घबराएं नहीं कानून में इससे बचने के कई रास्ते हैं. सही वकील और ठोस सबूत के साथ आप आसानी से अपना बचाव कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 29 Oct 2025 11:16 AM (IST)
Preferred Sources

False Case Defence Tips: आजकल पति-पत्नी के बीच झगड़े खूब देखने को मिलते हैं. और पिछले कुछ वक्त में इसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है. कभी-कभी मामूली झगड़े या किसी गलतफहमी के चलते रिश्ता इतना बिगड़ जाता है कि पत्नी पुलिस या कोर्ट का सहारा ले लेती है. कई बार ऐसा भी होता है कि गुस्से, बदले की भावना या किसी की सलाह पर पत्नी झूठा केस दर्ज करा देती है. ऐसे मामलों में पति और उसके परिवार पर अचानक मुसीबत टूट पड़ती है. 

समाज में बदनामी, रिश्तेदारों की बातें और पुलिस की पूछताछ सब मिलकर मानसिक दबाव बढ़ा देती हैं. लेकिन ऐसे मौके पर जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के बजाय स्थिति को कानूनी तरीके से संभालना चाहिए. अगर आप सच में निर्दोष हैं. तो कानून पूरी तरह आपके साथ है. आपको बस सही तरीके से आगे बढ़कर कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है.

झूठे केस में फंसने पर सबसे पहले क्या करें?

अगर पत्नी ने झूठा केस दर्ज कराया है. तो सबसे पहले घबराने के बजाय किसी अनुभवी फैमिली लॉ विशेषज्ञ वकील से तुरंत संपर्क करें. वकील की सलाह के बिना पुलिस को कोई बयान न दें. क्योंकि शुरुआती बयान बाद में केस की डायरेक्शन तय कर सकता है. पुलिस जांच में सहयोग करें. लेकिन अपने अधिकारों को समझते हुए हर कदम सोच-समझकर उठाएं. अपने खिलाफ लगे आरोपों की एफआईआर या शिकायत की कॉपी जरूर लें और उसमें क्या लिखा है ध्यान से पढ़ें.

यह भी पढ़ें: कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक

अक्सर घरेलू हिंसा या दहेज उत्पीड़न जैसे केसों में आरोप गंभीर होते हैं, इसलिए हर बात का ठोस सबूत इकट्ठा करना जरूरी है. जैसे फोन कॉल रिकॉर्ड, चैट, ईमेल, फोटो या कोई दस्तावेज जो आपकी सच्चाई साबित कर सके. अगर किसी झगड़े के वक्त गवाह मौजूद थे. तो उनके बयान भी बहुत काम आ सकते हैं. कोशिश करें कि हर चीज का रिकॉर्ड रखें जो बाद में कोर्ट में आपके पास सबूत के तौर पर हों.

 बचाव के क्या हैं रास्ते?

कानून सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं. बल्कि हर निर्दोष नागरिक के लिए बना है. अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं. तो सबसे पहले कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करें ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके. अगर पुलिस जांच चल रही है. तो अपना पक्ष लिखित रूप में दें जिससे आपकी बात रिकॉर्ड में रहे. अगर आपको सबूत मिलते हैं कि पत्नी ने जानबूझकर गलत जानकारी दी है. 

यह भी पढ़ें: सेकंड हैंड कार खरीदने से पहले ये तीन चीजें, चेक करना है जरूरी

तो आप उसके खिलाफ मानहानि या झूठी शिकायत का मामला दर्ज कर सकते हैं. भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत झूठी रिपोर्ट देने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है. इसके अलावा आप परिवार अदालत में अलग से तलाक केस भी दाखिल कर सकते हैं. हर बात को ठंडे दिमाग से संभालें और सोशल मीडिया पर इस मामले में कुछ भी पोस्ट न करें. क्योंकि ऐसे पोस्ट कोर्ट में आपके खिलाफ भी जा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो भूलकर भी मत कर देना यह गलती, वरना पैसे देना बंद कर देगी सरकार

Published at : 29 Oct 2025 11:16 AM (IST)
Tags :
Wife Utility News False Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR: 'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR: 'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
ओटीटी
Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'
'महारानी 4' से धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज
हेल्थ
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
जनरल नॉलेज
पावर स्लैप कॉम्पिटिशन में कितनी तेज मारना होता है थप्पड़, क्या इससे हो जाती है मौत?
पावर स्लैप कॉम्पिटिशन में कितनी तेज मारना होता है थप्पड़, क्या इससे हो जाती है मौत?
यूटिलिटी
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget