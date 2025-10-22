50000 सालाना की एसआईपी करना बेस्ट या LIC पॉलिसी खरीदना? जानें काम की बात

SIP or LIC Policy: निवेश आज के दौर में लोगों के लिए काफी जरूरी हो चुका है. क्योंकि कब अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए तो ऐसे में आपके द्वारा निवेश किए गए पैसे आपके काम आते हैं. अगर आपके पास 50000 रुपये हैं और आप निवेश को लेकर कन्फ्यूज हैं कि उन्हें कहां लगाना चाहिए.

आपको लग रहा है कि 50000 रुपये की एनुअल SIP कर देनी चाहिए या फिर 50000 रुपये की एलआईसी की पॉलिसी लेनी चाहिए. इन दोनों में से आपको समझ में नहीं आ रहा किस चीज में है आपको ज्यादा फायदा तो चलिए आपको बताते हैं कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए रहेगी सही.

सालाना 50000 रुपये की SIP के फायदे

अगर आप हर साल 50000 रुपये एसआईपी में लगाते हैं. तो यह लंबे समय में बड़ी रकम बना सकता है. 12-15% एवरेज रिटर्न के हिसाब से देखें तो 10 साल में आपका निवेश करीब 10 लाख तक पहुंच सकता है. एसआईपी का फायदा यह है कि यह मार्केट के उतार-चढ़ाव को संतुलित करती है और कंपाउंडिंग से कमाई को बढ़ाती है. इसमें टैक्स सेविंग वाले ELSS फंड भी मिलते हैं. तो साथ ही जरूरत पड़ने पर आप निवेश निकाल सकते हैं. यह फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ दोनों देता है. इसलिए आजकल लोग इसमें काफी पैसे लगा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बंद हो गया? आसानी से ऐसे जोड़ें नया नंबर

50000 रुपये की LIC पॉलिसी के फायदे

LIC में निवेश एक भरोसमंद निवेश है. यहां निवेश का मतलब है सुरक्षा के साथ बचत. यहां आपका पैसा सुरक्षित रहता है और सेट रिटर्न भी मिलता है. 50000 रुपये सालाना की पॉलिसी पर आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है, जिससे किसी अनहोनी में परिवार को आर्थिक मदद मिलती है.

यह भी पढ़ें: कैसे करा सकते हैं अपने स्मार्टफोन का इंश्योरेंस, कितने रुपये करने पड़ते हैं खर्च?

रिटर्न भले 5-7% के बीच हो लेकिन इसमें टैक्स बेनिफिट और भरोसा दोनों शामिल हैं. यह उन लोगों के लिए सही है जिन्हें मार्केट रिस्क पसंद नहीं और जो अपनी बचत को स्थिर तरीके से बढ़ाना चाहते हैं. लंबी अवधि में यह स्थिर और सुरक्षित निवेश का जरिया बन जाता है.

आपके लिए कौन सा निवेश ज्यादा फायदेमंद?

अगर आपका गोल तेजी से वेल्थ बढ़ाना और मार्केट में ग्रोथ का फायदा उठाना है. तो एसआईपी बेहतर ऑप्शन है. यह फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा रिटर्न दोनों देती है. लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी सुरक्षा और निश्चित रिटर्न है. तो LIC पॉलिसी सही रहेगी. इसलिए आप पहले जान ले आपको कितनी देर तक इन्वेस्टमेंट करना है और आपकी इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है. इसी हिसाब से फैसला लें. SIP और LIC पॉलिसी दोनों इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बढ़िया ऑप्शन है.

यह भी पढ़ें: मिठाई बनाने के लिए खरीद रहे बादाम-काजू, ऐसे करें असली और नकली की पहचान