कैसे करा सकते हैं अपने स्मार्टफोन का इंश्योरेंस, कितने रुपये करने पड़ते हैं खर्च?

अपने हेल्थ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस की तरह आप अपने फोन का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं. जब भी हम नया फोन खरीदते हैं तो उसके लिए नया कवर और स्क्रीन गार्ड लेते हैं. लेकिन अगर ये फोन खो जाए या खराब हो जाए तो हमारी जान निकल जाती है. खासतौर पर जब आपने काफी महंगा फोन लिया हो.

ऐसे में अगर आपको फोन खोने के भारी नुकसान से बचना है तो अक्लमंदी का काम करना जरूरी है. इसलिए अपने स्मार्टफोन का इंश्योरेंस उसे खरीदने के साथ ही करा लेना चाहिए ताकि फोन के टूटने, खोने या चोरी हो जाने पर आपको इसका नुकसान न उठाना पड़े. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे करा सकते हैं अपने स्मार्टफोन का इंश्योरेंस और इसमें कितने रुपये करने पड़ते हैं खर्च.

कैसे कराएं मोबाइल इंश्योरेंस ?

आप अपना स्मार्टफोन खरीदते समय मोबाइल इंश्योरेंस ले सकते हैं. जब भी आप नया फोन लेते हैं तो आपको 5 दिन की टाइम लिमिट के अंदर इसका इंश्योरेंस लेना होता है. आमतौर पर मोबाइल कंपनिया अपने फोन पर 1 साल तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं. लेकिन अगर आप ज्यादा समय के लिए फोन इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको एक्सीडेंट वारंटी मिलती है. इसके अलावा आप चाहें तो किसी और कंपनी से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं. आप ये इंश्योरेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में ले सकते हैं. ऑनलाइन इंश्योरेंस के लिए आपको किसी एक कंपनी का इंश्योरेंस प्लान सलेक्ट करना है. फिर आपको आगे की प्रोसेस के लिए फॉर्म फिल करना है और उसमें अपनी जानकारी भरनी है. इसके बाद कुछ ही मिनटों में आसानी से इंश्योरेंस प्लान की पेमेंट करके आपको ये प्लान ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा.

इंश्योरेंस लेने में होंगे कितने खर्च ?

मोबाइल फोन इंश्योरेंस की कीमत क्या होगी ये आपके इंश्योरेंस प्लान पर डिपेंड करता है. जैसे अगर आपका फोन महंगा है तो इंश्योरेंस की कीमत भी ज्यादा होगी और फोन सस्ता है तो इंश्योरेंस कराने में कम खर्चा आएगा. इसलिए सभी इंश्योरेंस प्लान की राशि डिफरेंट होती है. ऐसे में अगर आप बेहतर इंश्योरेंस प्लान की तलाश में हैं तो इंश्योरेंस लेने से पहले सभी प्लास को कंपेयर करने के बाद ही किसी एक का चुनाव करें.

स्मार्टफोन इंश्योरेंस कब कर सकते हैं क्लेम ?

स्मार्टफोन इंश्योरेंस लेने के कई फायदे होते हैं. लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि किन कंडीशंस में आप इसे क्लेम कर सकते हैं.

1. अगर आपके फोन में पानी चला जाए या किसी भी वजह से आपका फोन खराब हो जाता है

2. घर से फोन चोरी होने पर

3. किसी वजह से फोन की स्क्रीन क्रैक होने पर

4. फोन खराब होने, टच काम न करने, चार्जिंग पोर्ट में दिक्कत आने पर

5. डिवाइस में कोई इंटीरियर या एक्सटीरियर समस्या के आने पर

6. अगर फोन गाड़ी के नीचे आ जाए तब भी आप इस इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं