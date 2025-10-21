हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकैसे करा सकते हैं अपने स्मार्टफोन का इंश्योरेंस, कितने रुपये करने पड़ते हैं खर्च?

कैसे करा सकते हैं अपने स्मार्टफोन का इंश्योरेंस, कितने रुपये करने पड़ते हैं खर्च?

आपका फोन चोरी होने पर या खोने पर आपको इसका खामियाजा न भुगतना पड़े इसके लिए फोन इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है.ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि कैसे ले सकते हैं फोन का इंश्योरेंस और इसमें कितना होगा खर्चा.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 21 Oct 2025 07:45 PM (IST)
Preferred Sources

अपने हेल्थ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस की तरह आप अपने फोन का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं. जब भी हम नया फोन खरीदते हैं तो उसके लिए नया कवर और स्क्रीन गार्ड लेते हैं. लेकिन अगर ये फोन खो जाए या खराब हो जाए तो हमारी जान निकल जाती है. खासतौर पर जब आपने काफी महंगा फोन लिया हो.

ऐसे में अगर आपको फोन खोने के भारी नुकसान से बचना है तो अक्लमंदी का काम करना जरूरी है. इसलिए अपने स्मार्टफोन का इंश्योरेंस उसे खरीदने के साथ ही करा लेना चाहिए ताकि फोन के  टूटने, खोने या चोरी हो जाने पर आपको इसका नुकसान न उठाना पड़े. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे करा सकते हैं अपने स्मार्टफोन का इंश्योरेंस और इसमें कितने रुपये करने पड़ते हैं खर्च.

कैसे कराएं मोबाइल इंश्योरेंस ?

आप अपना स्मार्टफोन खरीदते समय मोबाइल इंश्योरेंस ले सकते हैं. जब भी आप नया फोन लेते हैं तो आपको 5 दिन की टाइम लिमिट के अंदर इसका इंश्योरेंस लेना होता है. आमतौर पर मोबाइल कंपनिया अपने फोन पर 1 साल तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं. लेकिन अगर आप ज्यादा समय के लिए फोन इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको एक्सीडेंट वारंटी मिलती है. इसके अलावा आप चाहें तो किसी और कंपनी से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं. आप ये इंश्योरेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में ले सकते हैं. ऑनलाइन इंश्योरेंस के लिए आपको किसी एक कंपनी का इंश्योरेंस प्लान सलेक्ट करना है. फिर आपको आगे की प्रोसेस के लिए फॉर्म फिल करना है और उसमें अपनी जानकारी भरनी है. इसके बाद कुछ ही मिनटों में आसानी से इंश्योरेंस प्लान की पेमेंट करके आपको ये प्लान ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा.

इंश्योरेंस लेने में होंगे कितने खर्च ?

मोबाइल फोन इंश्योरेंस की कीमत क्या होगी ये आपके इंश्योरेंस प्लान पर डिपेंड करता है. जैसे अगर आपका फोन महंगा है तो इंश्योरेंस की कीमत भी ज्यादा होगी और फोन सस्ता है तो इंश्योरेंस कराने में कम खर्चा आएगा. इसलिए सभी इंश्योरेंस प्लान की राशि डिफरेंट होती है. ऐसे में अगर आप बेहतर इंश्योरेंस प्लान की तलाश में हैं तो इंश्योरेंस लेने से पहले सभी प्लास को कंपेयर करने के बाद ही किसी एक का चुनाव करें.

स्मार्टफोन इंश्योरेंस कब कर सकते हैं क्लेम ?

स्मार्टफोन इंश्योरेंस लेने के कई फायदे होते हैं. लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि किन कंडीशंस में आप इसे क्लेम कर सकते हैं. 
1. अगर आपके फोन में पानी चला जाए या किसी भी वजह से आपका फोन खराब हो जाता है
2. घर से फोन चोरी होने पर
3. किसी वजह से फोन की स्क्रीन क्रैक होने पर
4. फोन खराब होने, टच काम न करने, चार्जिंग पोर्ट में दिक्कत आने पर
5. डिवाइस में कोई इंटीरियर या एक्सटीरियर समस्या के आने पर
6. अगर फोन गाड़ी के नीचे आ जाए तब भी आप इस इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं

इसे भी पढ़ें : एक दिन में कितना निकाला जा सकता है कैश, जानें क्या कहते हैं इनकम टैक्स के नियम

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 21 Oct 2025 07:45 PM (IST)
Tags :
Smartphone Smartphone Insurance Phone Insurance How To Do Smartphone Insurance Cost Of Smartphone Insurance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे अब घर से निकालो'
अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे घर से निकालो'
Advertisement

वीडियोज

Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे अब घर से निकालो'
अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे घर से निकालो'
यूटिलिटी
क्या बाजार से खरीदे सोने पर ज्वैलर देता है इंश्योरेंस? जानें इसे क्लेम करने का तरीका
क्या बाजार से खरीदे सोने पर ज्वैलर देता है इंश्योरेंस? जानें इसे क्लेम करने का तरीका
ट्रेंडिंग
चाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल
चाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं ये 3 फायदे, एक तो बढ़ा देगा आपकी उम्र
सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं ये 3 फायदे, एक तो बढ़ा देगा आपकी उम्र
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget