आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बंद हो गया? आसानी से ऐसे जोड़ें नया नंबर

Aadhaar Mobile Number Change Process: आधार कार्ड आज भारत में सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. बैंक खाता खोलने से लेकर सिम कार्ड लेने, गैस सब्सिडी, पेंशन, इनकम टैक्स रिटर्न या सरकारी योजनाओं के लाभ तक, लगभग हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. लेकिन अगर आपका आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बंद हो गया है. तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ओटीपी या वेरिफिकेशन के लिए वही नंबर जरूरी होता है.

ऐसे में नया नंबर आधार से जोड़ना बहुत जरूरी है. ये काम अब पहले की तरह झंझट भरा नहीं है. कुछ आसान कदमों में आप इसे दोबारा अपडेट कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप नया मोबाइल नंबर अपने आधार से कनेक्ट करवा सकते हैं. जान लें पूर प्रोसेस.

आधार केंद्र पर ऐसे कराएं मोबाइल नंबर अपडेट

सबसे पहले आपको बता दें आधार से जुड़ा आपका पुराना नंबर अगर बंद हो गया है. तो फिर नया मोबाइल नंबर आधार से जोड़ने के लिए आपको अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र या जनसेवा केंद्र पर जाना होगा. वहां जाकर आधार अपडेट फॉर्म भरें और सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन चुनें.

इसके बाद आपको आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देना होगा और 75 रुपये का फीस जमा करनी होगी. फॉर्म सबमिट करने के बाद अधिकारी आपके नए नंबर को UIDAI सिस्टम में दर्ज करेंगे. आमतौर पर 3 से 5 दिनों में नया नंबर लिंक हो जाता है. इसके बाद आप किसी भी सर्विस के लिए नए नंबर पर ओटीपी हासिल कर सकेंगे.

स्टेट्स चेक करने के लिए क्या करें?

कई बार नंबर अपडेट करवाने के बाद तय वक्त से ज्यादा वक्त लग जाता है. ऐसे में परेशान नहीं होना है. मोबाइल नंबर आधार से लिंक हुआ है या नहीं. इसके लिए आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर Verify Aadhaar या Check Aadhaar Status ऑप्शन चुन सकते हैं. यहां आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करना होगा. अगर अपडेट पूरा हो चुका है. तो आपको कन्फर्मेशन दिखाई देगा.

इसके अलावा UIDAI आपको एसएमएस के जरिए भी जानकारी दे देता है आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा रहना काफी जरूरी है. क्योंकि अब हर सरकारी योजना, बैंकिंग सेवा और डिजिटल वेरिफिकेशन में ओटीपी जरूरी हो गया है. इसलिए अगर नंबर बंद हो गया है. तो देरी न करें और तुरंत अपडेट करवा लें.

