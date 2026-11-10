3 दिन में लोगों ने भरे 40 लाख के चालान, जुर्माने पर मिली 70% छूट

दीवाली पर लोग आमतौर पर अपने परिवार और दोस्तों को मिठाई, कपड़े या दूसरे उपहार देते हैं, लेकिन इस बार कुछ लोगों ने एक अलग ही तरीका अपनाया. उन्होंने अपने करीबियों को ट्रैफिक चालान भरकर राहत दी.

गुरुग्राम की ऑनलाइन सर्विस कंपनी चालानवाला के आंकड़ों के मुताबिक, दीवाली के दौरान महज तीन दिनों में 40 लाख रुपये से ज्यादा के ट्रैफिक चालान जमा किए गए. इस दौरान लोगों ने अपने साथ परिवार के सदस्यों और दोस्तों के लंबित चालान भी भरवाए.

बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर सबसे ज्यादा चालान

कंपनी के आंकड़ों में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़ी कई अहम बातें सामने आईं. इनमें सबसे ज्यादा 81,480 चालान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने के दर्ज किए गए. इसके बाद गलत पार्किंग के 35,070 और अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने के 30,720 चालान सामने आए. यानी नियमों की अनदेखी करने वालों में हेलमेट नहीं पहनने वाले सबसे आगे रहे. यह आंकड़ा सड़क सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ाता है.

तीन दिनों में 3,250 चालानों का हुआ भुगतान

चालानवाला के मुताबिक, 6 से 8 नवंबर 2026 के बीच वाहन चालकों ने कुल 40.48 लाख रुपये के जुर्माने का भुगतान किया. इस दौरान 2,440 ट्रांजैक्शन के जरिए 3,250 चालान निपटाए गए. वहीं, प्लेटफॉर्म पर 9,32,120 नए चालान चेक किए गए और जोड़े गए.

कंपनी ने दिवाली के मौके पर अपने प्लेटफॉर्म की फीस पर 70 फीसदी तक की छूट दी थी. इसके अलावा पहली बार यूजर्स को किसी दूसरे व्यक्ति का चालान भरने और उसे दिवाली के तोहफे के रूप में देने की सुविधा भी मिली. एक चालान पर औसतन करीब 1,245 रुपये का भुगतान किया गया.

नए साल तक बढ़ाया गया ऑफर

चालानवाला के को-फाउंडर और CEO अरविंद सिंहातिया के मुताबिक, लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया को देखते हुए कंपनी ने इस ऑफर को नए साल तक बढ़ा दिया है. इसका उद्देश्य लोगों को पुराने चालानों से छुटकारा दिलाने के साथ ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना भी है. कंपनी का कहना है कि चालान भरना केवल जुर्माना चुकाना नहीं, बल्कि सड़क पर सुरक्षित व्यवहार अपनाने की याद दिलाने का भी एक मौका है.

नोएडा और गाजियाबाद में सबसे ज्यादा चालान

शहरों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश के शहर इस सूची में सबसे आगे रहे. नोएडा में 19,620 चालान दर्ज किए गए, जबकि गाजियाबाद में इनकी संख्या 14,120 रही. इसके बाद गुवाहाटी में 12,440, लखनऊ में 10,610 और वाराणसी में 7,990 चालान सामने आए.

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