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सैलरी बढ़ने के बाद भी महीने के आखिर में खाली जेब? कहां जा रहा है मेहनत का पैसा

सैलरी बढ़ने के बाद भी महीने के आखिर में पैसे नहीं बचते? जानिए महंगाई, EMI, किराया, ऑनलाइन शॉपिंग और लाइफस्टाइल खर्च कैसे आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा खत्म कर देते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Nov 2026 03:42 PM (IST)
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हर महीने सैलरी आने का इंतजार रहता है. लगता है कि इस बार कुछ पैसे बचेंगे, पुराने खर्च पूरे होंगे और शायद थोड़ी सेविंग भी हो जाएगी. लेकिन जैसे ही महीने का आखिरी हफ्ता आता है, अकाउंट बैलेंस फिर से कम होने लगता है. हैरानी की बात यह है कि कई बार सैलरी बढ़ने के बाद भी यही स्थिति बनी रहती है. पहले जितनी कमाई में महीना मुश्किल से निकलता था, अब ज्यादा कमाने के बावजूद बचत नहीं हो पा रही.

आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या महंगाई ही इसकी वजह है या फिर हमारी खर्च करने की आदतें भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं? असल में, सैलरी बढ़ने के साथ कई बार खर्च भी बढ़ जाते हैं और इसका पता तब चलता है, जब महीने के आखिर में खाते में पैसे कम बचते हैं.

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1.सैलरी बढ़ते ही बढ़ जाते हैं खर्च
पहले किसी व्यक्ति की सैलरी पहले 30 हजार रुपये थी. हर महीने 10 हजार रुपये किराया, 5 हजार रुपये घर के खर्च, 3 हजार रुपये आने-जाने और बाकी पैसे दूसरे जरूरी कामों में खर्च होते थे. कुछ समय बाद उसकी सैलरी बढ़कर 40 हजार रुपये हो गई. अब वह थोड़ा महंगा घर लेने, बाहर खाना खाने, ऑनलाइन शॉपिंग करने और घूमने-फिरने पर ज्यादा खर्च करने लगता है.

धीरे-धीरे ये सभी खर्च उसकी नई सैलरी का हिस्सा बन जाते हैं. यानी पहले जो चीजें कभी-कभार खरीदी जाती थीं, वे अब हर महीने की जरूरत बन जाती हैं. इसे Lifestyle Inflation कहते हैं. इसका मतलब है कि कमाई बढ़ने के साथ खर्च करने का तरीका भी महंगा होता चला जाता है.

2.छोटे-छोटे खर्च ने बिगाड़ा हिसाब
कई बार हमें लगता है कि 100-200 रुपये खर्च करने से क्या ही फर्क पड़ेगा. लेकिन महीनेभर के ऐसे खर्च जोड़ें तो अच्छी-खासी रकम बन जाती है. ऑफिस से लौटते समय कैब लेना, हर दूसरे दिन बाहर से खाना मंगाना, वीकेंड पर मूवी देखना, ऑनलाइन सेल में खरीदारी करना और छोटी-छोटी जरूरतों के लिए क्विक कॉमर्स ऐप का इस्तेमाल करना इसी में शामिल है.

इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म, म्यूजिक ऐप, जिम और दूसरे सब्सक्रिप्शन के पैसे भी हर महीने अकाउंट से कटते रहते हैं. इनमें से कई सेवाओं का इस्तेमाल भी रोज नहीं होता है, लेकिन उनका पेमेंट होता रहता है.

3.EMI और बिल खा जाते हैं कमाई 
सैलरी का बड़ा हिस्सा उन खर्चों में चला जाता है, जिन्हें टालना आसान नहीं होता. इसमें घर का किराया, होम या पर्सनल लोन की EMI, बिजली-पानी का बिल, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट, राशन और आने-जाने का खर्च शामिल है.

Grant Thornton Bharat की अक्टूबर 2026 में जारी India's Financial Resilience Report 2026 के मुताबिक, सर्वे में शामिल ज्यादातर लोगों की सैलरी का आधा हिस्सा तक किराए -EMI, यूटिलिटी बिल और घर के खर्चों में चला जाता है. रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि करीब 62% लोगों को लगता है कि उनकी सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी महंगाई का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं होगी. 

4.महंगाई का असर भी कम नहीं
रोज की चीजों की कीमतें बढ़ने से भी महीने का बजट बिगड़ता है. राशन, दूध, सब्जियां, दवाइयां, पेट्रोल-डीजल और बच्चों की पढ़ाई जैसे खर्चों में थोड़ी-थोड़ी बढ़ोतरी पूरे महीने के बजट पर असर डालती है.

सरकार के घरेलू उपभोग व्यय सर्वे 2023-24 के मुताबिक, शहरी भारत में एक व्यक्ति का औसत मासिक उपभोग खर्च 6,996 रुपये था. इसमें भोजन की हिस्सेदारी करीब 40% थी, जबकि बाकी खर्च का बड़ा हिस्सा गैर-खाद्य चीजों पर था. इनमें आने-जाने, मनोरंजन, कपड़े और किराये जैसे खर्च शामिल हैं. 

5.बचत क्यों नहीं हो पाती?
कई लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे पूरे महीने खर्च करने के बाद बची हुई रकम को सेविंग मानते हैं. लेकिन जब तक खर्च करने के बाद पैसा बचेगा, तब तक बचत की कोई गारंटी नहीं है. कभी अचानक मेडिकल खर्च आ जाता है, कभी किसी रिश्तेदार की शादी या घर का कोई जरूरी काम निकल आता है.

6.सैलरी बढ़े तो क्या करना चाहिए?
अगर सैलरी बढ़ी है तो जरूरी नहीं कि हर नया खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ाया जाए. बेहतर होगा कि बढ़ी हुई रकम का एक हिस्सा शुरुआत में ही बचत और निवेश के लिए अलग कर दिया जाए. इसके बाद बाकी पैसों से अपनी जरूरतें और शौक पूरे किए जा सकते हैं. साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड तैयार हो.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 03:42 PM (IST)
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