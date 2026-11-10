ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीगाड़ी बेच दी, खरीदार RC ट्रांसफर नहीं करा रहा तो क्या करें?

गाड़ी बेच दी, खरीदार RC ट्रांसफर नहीं करा रहा तो क्या करें?

अगर आपने गाड़ी या बाइक बेच दी है, लेकिन आपके कई बार बोलने के बाद भी खरीदार ने आरसी ट्रांसफर नहीं कराई है तो इसे हल्के में न लें, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होने पर दिक्कत हो सकती है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Nov 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

क्या आपने अपनी कार या बाइक को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया है? लेकिन अभी तक खरीदार RC यानी रजिस्टेशन सर्टिफिकेट अपने नाम नहीं करा रहा है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें. क्योंकि अगर आपने गाड़ी बेच दी और सरकारी रिकार्ड में अभी तक आपका ही नाम दर्ज है तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 

बता दें कि गाड़ी बेचने के बाद अगर सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है तो एक्सीडेंट, ट्रैफिक चालान या किसी आपराधिक घटना की स्थिति में आपको आर्थिक और कानूनी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए समय रहते आपको जरूरी कदम उठा लेना चाहिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
छठ पर घर जाने की होड़, आज 27 स्पेशल और कल चलेंगी 31 ट्रेनें, कहां से खुलेंगी?
छठ पर घर जाने की होड़, आज 27 स्पेशल और कल चलेंगी 31 ट्रेनें, कहां से खुलेंगी?
यूटिलिटी
ट्रेन टिकट की बुकिंग ठप, IRCTC, Rail One और रेल कनेक्ट सब डाउन
ट्रेन टिकट की बुकिंग ठप, IRCTC, Rail One और रेल कनेक्ट सब डाउन
यूटिलिटी
Solar Panel: ठंड में रातभर ओस में भीगने से कम हो सकती है सोलर पैनल की उम्र?
Solar Panel: ठंड में रातभर ओस में भीगने से कम हो सकती है सोलर पैनल की उम्र?
यूटिलिटी
पोस्ट ऑफिस ATM से एक दिन में कितने रुपये निकलेंगे, लिमिट जान लें
पोस्ट ऑफिस ATM से एक दिन में कितने रुपये निकलेंगे, लिमिट जान लें

सबसे पहले करें ये काम

सबसे पहले तो आपको RTO को गाड़ी बेचने की जानकारी देनी चाहिए. इसके साथ ही आप संबंधित RTO में जाकर जानकारी दे सकते हैं. साथ ही आपको फॉर्म 29 और फॉर्म 30 की कॉपी, गाड़ी बेचने से जुड़े दस्तावेज, भुगतान का रिकॉर्ड और खरीदार के पहचान पत्र की कॉपी जमा कर दें. सबसे जरूरी बात ये है कि आवेदन जमा करने के बाद उसकी रसीद जरूर अपने पास संभालकर रखें. इससे बिक्री से जुड़ी सूचना देने का रिकॉर्ड मौजूद रहेगा. 

कानूनी नोटिस भी भेजे 

आपने जिस व्यक्ति को गाड़ी बेची है और आपके कई बार कहने की बाद भी वह आरसी ट्रांसफर नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आप उसे कानूनी नोटिस भी भेज सकते हैं. इसके लिए आप वकील की सहायता लें और सही तरीके से कानूनी प्रोसेस को पूरा करके नोटिस भेज दें. इसके साथ ध्यान रखें नोटिस की एक कॉपी संबंधित RTO और स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी स्पीड पोस्ट से भेजें. अपने बार डिलीवरी से जुड़ी रसीद और दूसके रिकॉर्ड अपने पास रखें.

पुलिस को सारी जानकारी दें

इसके अलावा अगर आपकी बात खरीदार सुन ही नहीं रहा है तो आप अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाएं और लिखित शिकायत दर्ज जरूर कराएं.  शिकायत में आप कुछ जरूरी जानकारी जरूर दें, जैसे गाड़ी कब बेची थी, खरीदार का नाम क्या है और दूसरी जरूरी जानकारी दें. इसके साथ आप ये भी बताएं कि गाड़ी खरीदने वाले ने अभी तक आरसी अपने नाम नहीं कराई है. 

इन बातों का ध्यान जरूर रखें

  • अपने पास सेल एग्रीमेंट और पेमेंट से जुड़ी रसीस भी संभालकर रखें.
  • वहीं गाड़ी खरीदने वाले को गाड़ी सौपने से जुड़े दस्तावेज भी रखें.
  • सबसे अहम केवल खरीदार के भरोसे न रहें,बिक्री का रिकॉर्ड अपने पास भी रखें.
  • इसके अलावा समय-समय पर आपको आरसी ट्रांसफर का स्टेटस भी चेक करना चाहिए.

छठ पर घर जाने की होड़, आज 27 स्पेशल और कल चलेंगी 31 ट्रेनें, कहां से खुलेंगी?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Utility News Registration Certificate VEHICLES
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
छठ पर घर जाने की होड़, आज 27 स्पेशल और कल चलेंगी 31 ट्रेनें, कहां से खुलेंगी?
छठ पर घर जाने की होड़, आज 27 स्पेशल और कल चलेंगी 31 ट्रेनें, कहां से खुलेंगी?
यूटिलिटी
ट्रेन टिकट की बुकिंग ठप, IRCTC, Rail One और रेल कनेक्ट सब डाउन
ट्रेन टिकट की बुकिंग ठप, IRCTC, Rail One और रेल कनेक्ट सब डाउन
यूटिलिटी
Solar Panel: ठंड में रातभर ओस में भीगने से कम हो सकती है सोलर पैनल की उम्र?
Solar Panel: ठंड में रातभर ओस में भीगने से कम हो सकती है सोलर पैनल की उम्र?
यूटिलिटी
पोस्ट ऑफिस ATM से एक दिन में कितने रुपये निकलेंगे, लिमिट जान लें
पोस्ट ऑफिस ATM से एक दिन में कितने रुपये निकलेंगे, लिमिट जान लें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
इंडिया
'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?
'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल
बॉलीवुड
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
इंडिया
संजय गांधी की मौत के बाद मेनका चाहती थीं बड़ा पद, इंदिरा गांधी ने क्यों किया था इनकार?
संजय गांधी की मौत के बाद मेनका चाहती थीं बड़ा पद, इंदिरा गांधी ने क्यों किया था इनकार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
ट्रेंडिंग
गया स्टेशन पर बज रहे छठ गीत, अनोखे अंदाज में हुआ यात्रियों का स्वागत, देखें वीडियो
गया स्टेशन पर बज रहे छठ गीत, अनोखे अंदाज में हुआ यात्रियों का स्वागत, देखें वीडियो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget