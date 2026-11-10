गाड़ी बेच दी, खरीदार RC ट्रांसफर नहीं करा रहा तो क्या करें?

क्या आपने अपनी कार या बाइक को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया है? लेकिन अभी तक खरीदार RC यानी रजिस्टेशन सर्टिफिकेट अपने नाम नहीं करा रहा है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें. क्योंकि अगर आपने गाड़ी बेच दी और सरकारी रिकार्ड में अभी तक आपका ही नाम दर्ज है तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

बता दें कि गाड़ी बेचने के बाद अगर सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है तो एक्सीडेंट, ट्रैफिक चालान या किसी आपराधिक घटना की स्थिति में आपको आर्थिक और कानूनी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए समय रहते आपको जरूरी कदम उठा लेना चाहिए.

सबसे पहले करें ये काम

सबसे पहले तो आपको RTO को गाड़ी बेचने की जानकारी देनी चाहिए. इसके साथ ही आप संबंधित RTO में जाकर जानकारी दे सकते हैं. साथ ही आपको फॉर्म 29 और फॉर्म 30 की कॉपी, गाड़ी बेचने से जुड़े दस्तावेज, भुगतान का रिकॉर्ड और खरीदार के पहचान पत्र की कॉपी जमा कर दें. सबसे जरूरी बात ये है कि आवेदन जमा करने के बाद उसकी रसीद जरूर अपने पास संभालकर रखें. इससे बिक्री से जुड़ी सूचना देने का रिकॉर्ड मौजूद रहेगा.

कानूनी नोटिस भी भेजे

आपने जिस व्यक्ति को गाड़ी बेची है और आपके कई बार कहने की बाद भी वह आरसी ट्रांसफर नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आप उसे कानूनी नोटिस भी भेज सकते हैं. इसके लिए आप वकील की सहायता लें और सही तरीके से कानूनी प्रोसेस को पूरा करके नोटिस भेज दें. इसके साथ ध्यान रखें नोटिस की एक कॉपी संबंधित RTO और स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी स्पीड पोस्ट से भेजें. अपने बार डिलीवरी से जुड़ी रसीद और दूसके रिकॉर्ड अपने पास रखें.

पुलिस को सारी जानकारी दें

इसके अलावा अगर आपकी बात खरीदार सुन ही नहीं रहा है तो आप अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाएं और लिखित शिकायत दर्ज जरूर कराएं. शिकायत में आप कुछ जरूरी जानकारी जरूर दें, जैसे गाड़ी कब बेची थी, खरीदार का नाम क्या है और दूसरी जरूरी जानकारी दें. इसके साथ आप ये भी बताएं कि गाड़ी खरीदने वाले ने अभी तक आरसी अपने नाम नहीं कराई है.

इन बातों का ध्यान जरूर रखें

अपने पास सेल एग्रीमेंट और पेमेंट से जुड़ी रसीस भी संभालकर रखें.

वहीं गाड़ी खरीदने वाले को गाड़ी सौपने से जुड़े दस्तावेज भी रखें.

सबसे अहम केवल खरीदार के भरोसे न रहें,बिक्री का रिकॉर्ड अपने पास भी रखें.

इसके अलावा समय-समय पर आपको आरसी ट्रांसफर का स्टेटस भी चेक करना चाहिए.

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