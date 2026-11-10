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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछठ पर घर जाने की होड़, आज 27 स्पेशल और कल चलेंगी 31 ट्रेनें, कहां से खुलेंगी?

छठ पर घर जाने की होड़, आज 27 स्पेशल और कल चलेंगी 31 ट्रेनें, कहां से खुलेंगी?

छठ में घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली से 10 नवंबर को 27 और 11 नवंबर को 31 स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्लान बनाया है. जानिए किस स्टेशन से कितनी ट्रेनें चलने वाली हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Nov 2026 02:37 PM (IST)
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छठ महापर्व के लिए दिल्ली से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. घर पहुंचने की जल्दबाजी में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मंगलवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लोग ट्रेन का इंतजार करते नजर आए. वहीं, दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्पेशल ट्रेन के पहुंचते ही उसमें चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच होड़ मच गई. ट्रेन में जगह पाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. कुछ जगहों पर धक्का-मुक्की जैसी स्थिति भी देखने को मिली.

यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली के अलग-अलग स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है. रेलवे के मुताबिक, आज यानी 10 नवंबर को दिल्ली क्षेत्र से कुल 27 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि 11 नवंबर को 31 स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्लान है. 

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दिल्ली के किस स्टेशन से कितनी ट्रेनें चलेंगी?

रेलवे स्टेशन 10 नवंबर को स्पेशल ट्रेन
आनंद विहार टर्मिनल 9
नई दिल्ली 6
शकूरबस्ती 5
दिल्ली जंक्शन 3
हजरत निजामुद्दीन 3
रोहतक 1
टोटल  27

रेलवे ने 11 नवंबर को दिल्ली क्षेत्र के स्टेशनों से 31 स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्लान बनाया है. हालांकि, किस स्टेशन से कितनी ट्रेनें रवाना होंगी, इसका स्टेशनवार ब्योरा अभी जारी जानकारी में नहीं दिया गया है.

कल कितनी चली थी ट्रेन?
यात्रियों की भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेलवे को सोमवार यानी 9 नवंबर को पहले से तय ट्रेनों के अलावा 6 एक्स्ट्रा अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलानी पड़ीं.

उत्तर रेलवे के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली क्षेत्र से पहले से निर्धारित 23 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया था. इसके अलावा स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कम समय के नोटिस पर 6 एक्स्ट्रा अनारक्षित ट्रेनें चलाई गईं. यानी एक दिन में 29 स्पेशल ट्रेनों का संचालन हुआ. 

नई दिल्ली स्टेशन पर कैसे हैं हालात?
छठ पर घर जाने की जल्दबाजी का असर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर साफ दिखाई दे रहा है. मंगलवार को प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन का इंतजार करते नजर आए. दोपहर 12 बजे आने वाली स्पेशल ट्रेन के इंतजार में भी काफी भीड़ मौजूद थी. जैसे ही दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, यात्रियों में पहले ट्रेन में चढ़ने की होड़ लग गई. सीट और जगह पाने के लिए लोग एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते दिखे. इस दौरान कुछ जगहों पर धक्का-मुक्की जैसी स्थिति भी बनी.

भीड़ को संभालने के लिए रेलवे के कमर्शियल स्टाफ और RPF के जवान प्लेटफॉर्म पर तैनात रहे. जवान यात्रियों को लाइन में लगाकर ट्रेन में चढ़ाने और किसी तरह की अव्यवस्था रोकने की कोशिश करते नजर आए.  

इनपुट- वरुण भसीन और अहमद बिलाल

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 02:37 PM (IST)
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