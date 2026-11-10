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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीएम पद पर प्रणब मुखर्जी को लेकर सोनिया गांधी ने किया खुलासा तो बेटी बोलीं- 'हैरानी क्यों?'

पीएम पद पर प्रणब मुखर्जी को लेकर सोनिया गांधी ने किया खुलासा तो बेटी बोलीं- 'हैरानी क्यों?'

सोनिया गांधी के मेमोयर अ जर्नी ऑफ लव में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेकर उनकी पीएम पद के लिए महात्वकांक्षा के बारे में लिखा गया है. इस पर अब उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 10 Nov 2026 04:24 PM (IST)
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पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने मंगलवार को अपने पिता के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को लेकर बचाव किया है. कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने मेमॉयर बुक बिलॉन्गिंग- अ जर्नी ऑफ लव में प्रणब मुखर्जी के बारे में लिखा है कि उन्होंने शीर्ष पद पाने की अपनी चाहत को कभी नहीं छोड़ा था. 

सोनिया ने किताब में साल 2010 की उस बातचीत का जिक्र कर जो दावा किया है, उस पर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता की इस इच्छा पर हैरानी क्यों होना चाहिए? उन्होंने कहा है कि इस इच्छा के पीछे राजनीति और शासन का दशकों लंबा अनुभव, कड़ी मेहनत और बैद्धिक क्षमता थी. शर्मिष्ठा यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी है. 

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शर्मिष्ठा ने कहा, 'इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? क्या महत्वाकांक्षी होना क्राइम है? खासकर तब, जब उसस महत्वाकांक्षा के पीछे राजनीति और शासन का दशकों लंबा अनुभव, कड़ी मेहनत और शानदार दिमाग हो? एक बार जब मैंने पूछा कि क्या वह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत साफगोई से जवाब दिया कि हर काबिल राजनेता ऐसी महत्वाकांक्षा रखता है. उन्होंने कहा कि उनके पिता एक साधारण बैकग्राउंड से आते थे. उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ हासिल किया, वह उनकी योग्यता और कड़ी मेहनत से किया. उन्हे परिवारवाद या विरासत के कार कोई पद आसानी से नहीं मिल गया था. खासकर थाली में परोसकर.'

शायद सोनिया गांधी को झटका लगा हो: शर्मिष्ठा

शर्मिष्ठा ने आगे लिखा कि अगर कोई योग्य व्यक्ति प्रधानंमत्री बनने की इच्छा रखता है, तो इसमें गलत क्या है? सिवाय इसके कि सोनिया जी को इस बात से झटका लगा हो कि गांधी नेहरू परिवार के बाहर कोई व्यक्ति ऐसी महत्वकांक्षा रखने की हिम्मत कैसे कर सकता है. उससे भी बड़ी बात है कि उनके सामने इसका इशारा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? 

सोनिया गांधी की वजह-असुरक्षाओं को समझते थे: शर्मिष्ठा
इसके अलावा सोनिया गांधी की किताब में की गई नाराजगी न रखने वाली बात पर शर्मिष्ठा ने कहा, 'उनके पिता के मन में इस मुद्दे को लेकर सोनिया गांधी या किसी और के प्रति कोई कड़वाहट नहीं थी. इस संदर्भ में मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा था कि उन्हें लगा कि प्रणब मुखर्जी ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना. उनकी डायरियों में मैंने पढ़ा और मेरी उनसे जो बातचीत हुई, उसके आधार पर मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूं कि उन्होंने न तो उनके (सोनिया गांधी) के प्रति और न ही किसी और के प्रति कोई मनमुटाव रखा. वे बहुत व्यावहारिक इंसान थे. गहरी समझ रखते थे. वे सोनिया गांधी की वजहों और असुरक्षाओं को समझते थे. जो इंसानी स्वभाव का हिस्सा हैं.'

सोनिया ने अपने संस्मरण में क्या लिखा है? 

दरअसल, मंगलवार को सोनिया गांधी का संस्मरण प्रकाशित हुआ है. सोनिया गांधी ने इस किताब में 2010 में हुई प्रणब मुखर्जी के साथ एक बातचीत का जिक्र किया. उन्होंने सुझाव दिया था कि शायद अब शीर्ष स्तर पर बदलाव का समय आ गया है. वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ प्रणब मुखर्जी के गंभीर मतभेद हो गए थे. 2010 में एक बार अपनी निराशा जाहिर करने के बाद उन्होंने मुझे यह सुझाव देकर चौंका दिया कि शायद अब शीर्ष स्तर पर बदलाव का समय आ गया है. मैंने इसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी पुरानी इच्छा के संकेत के रूप में समझा. मैंने बड़ी सहजता से बातचीत का विषय बदल दिया

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 10 Nov 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Pranab Mukherjee Sonia Gandhi Sharmistha Mukherjee Belonging A Journey Of Love
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