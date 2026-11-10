नौकरी दिलाने का झांसा देकर वसूली जा रही रकम? ऐसे स्कैम से बचें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom धोखाधड़ी होने पर साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें।

कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद ज्यादातर छात्र नौकरी की तलाश में रहते हैं. ऐसे में आजकल साइबर ठग लोगों को अलग-अलग तरीके से अपना शिकार बना रहे हैं. अगर आप भी नौकरी के तलाश में है तो यह खबर आपके काम की है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कई बार फर्जी कॉल, ईमेल और नौकरी के ऑफर के जरिए साइबर ठग अपना शिकार बना रहे हैं. अगर आपके पास भी कॉल, मैसेज या फिर कोई ईमेल आता है तो सावधान हो जाएं.

दरअसल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी शेयर की है. साथ ही लोगों को इस तरह के फ्रॉड से बचने की सलाह भी दी है. जानिए ठगी होने पर क्या कदम उठाना चाहिए.

नौकरी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से रहें सतर्क! NCS की सभी सेवाएँ पूरी तरह निःशुल्क हैं। पंजीकरण, आवेदन, इंटरव्यू और रोज़गार संबंधी सेवाओं के लिए किसी को भी शुल्क न दें। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें: https://t.co/i89h9HQdIB #MoLE #NationalCareerService https://t.co/nHQRkmVf2C — Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) November 9, 2026

नौकरी के नाम पर मांगे जा रहे पैसे

बता दें कि मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि NCS पोर्टल पर नौकरी से जुड़ी कई सुविधाएं दी जाती हैं. इनमें रजिस्ट्रेशन, नौकरी के लिए आवेदन और इंटरव्यू से जुड़ी सेवाएं होती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इन सभी के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता है. अगर आपके पास ईमेल,कॉल या मैसेज के जरिए पैसे मांगे जाते हैं तो आप बिल्कुल भी भरोसा न करें.

फर्जी मैजेस,कॉल से सतर्क रहें

इसके अलावा मंत्रालय ने लोगों को फर्जी कॉल,मैसेज से भेजे जा रहे जॉब ऑफर पर भी भरोसा न करने की सलाह दी है. क्योंकि शातिर ठग लोगों को नौकरी दिलाने की गारंटी देते हैं और उनसे नौकरी के बदले में पैसे की मांग करते हैं. कुछ लोग उन पर भरोसा करके पैसे दे देते हैं और उनका नुकसान हो जाता है. अगर आपके पास नौकरी दिलाने के नाम पर कोई मैसेज,कॉल या ईमेल आती भी है तो सबसे पहले अच्छे से चेक करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें नौकरी दिलाने के नाम पर किसी को एक रुपये भी न दें.

ठगी होने पर क्या करें?

अगर आपने नौकरी के नाम पर किसी अनजान पर भरोसा कर लिया है और उसने आपके साथ धोखाधड़ी कर ली है तो ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाना चाहिए. सबसे पहले तो आप इस शिकायत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कर सकते हैं. इसके अलावा आप NCS से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए भी 1514 हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं. आप NCS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

गाड़ी बेच दी, खरीदार RC ट्रांसफर नहीं करा रहा तो क्या करें?