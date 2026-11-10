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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनौकरी दिलाने का झांसा देकर वसूली जा रही रकम? ऐसे स्कैम से बचें

नौकरी दिलाने का झांसा देकर वसूली जा रही रकम? ऐसे स्कैम से बचें

क्या आप नौकरी की तलाश में हैं? अगर हां, तो यह जानकारी आपके लिए है. नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. अगर आपके पास भी कोई मैसेज, कॉल आता है तो उसपर भरोसा न करें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Nov 2026 04:57 PM (IST)
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  • धोखाधड़ी होने पर साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें।

कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद ज्यादातर छात्र नौकरी की तलाश में रहते हैं. ऐसे में आजकल साइबर ठग लोगों को अलग-अलग तरीके से अपना शिकार बना रहे हैं. अगर आप भी नौकरी के तलाश में है तो यह खबर आपके काम की है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कई बार फर्जी कॉल, ईमेल और नौकरी के ऑफर के जरिए साइबर ठग अपना शिकार बना रहे हैं. अगर आपके पास भी कॉल, मैसेज या फिर कोई ईमेल आता है तो सावधान हो जाएं. 

दरअसल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी शेयर की है. साथ ही लोगों को इस तरह के फ्रॉड से बचने की सलाह भी दी है. जानिए ठगी होने पर क्या कदम उठाना चाहिए. 

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नौकरी के नाम पर मांगे जा रहे पैसे

बता दें कि मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि NCS पोर्टल पर नौकरी से जुड़ी कई सुविधाएं दी जाती हैं. इनमें रजिस्ट्रेशन, नौकरी के लिए आवेदन और इंटरव्यू से जुड़ी सेवाएं होती है, लेकिन ध्यान देने  वाली बात ये है कि इन सभी के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता है.  अगर आपके पास ईमेल,कॉल या मैसेज के जरिए पैसे मांगे जाते हैं तो आप बिल्कुल भी भरोसा न करें.

फर्जी मैजेस,कॉल से सतर्क रहें

इसके अलावा मंत्रालय ने लोगों को फर्जी कॉल,मैसेज से भेजे जा रहे जॉब ऑफर पर भी भरोसा न करने की सलाह दी है. क्योंकि शातिर ठग लोगों को नौकरी दिलाने की गारंटी देते हैं और उनसे नौकरी के बदले में पैसे की मांग करते हैं. कुछ लोग उन पर भरोसा करके पैसे दे देते हैं और उनका नुकसान हो जाता है. अगर आपके पास नौकरी दिलाने के नाम पर कोई मैसेज,कॉल या ईमेल आती भी है तो सबसे पहले अच्छे से चेक करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें नौकरी दिलाने के नाम पर किसी को एक रुपये भी न दें.

ठगी होने पर क्या करें?

अगर आपने नौकरी के नाम पर किसी अनजान पर भरोसा कर लिया है और उसने आपके साथ धोखाधड़ी कर ली है तो ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाना चाहिए. सबसे पहले तो आप इस शिकायत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कर सकते हैं. इसके अलावा आप NCS से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए भी 1514 हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं. आप NCS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Cybercrime Utility News JObs
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