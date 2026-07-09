Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्राकृतिक आपदा से ट्रेन रद्द होने पर यात्रियों को पूरा रिफंड मिलता है।

काउंटर टिकट के लिए 72 घंटे के भीतर टिकट जमा करने पर रिफंड मिलेगा।

ऑनलाइन टिकट का रिफंड स्वतः 4-7 दिन में खाते में आता है।

रिफंड न मिलने पर रेलमदद, IRCTC या हेल्पलाइन 139 पर संपर्क करें।

Train Cancelled Refund: देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है. कुछ लोग बारिश के दौरान चाय-पकौड़े खाने का आनंद लेते हैं. वहीं ज्यादातर लोगों के लिए यही बारिश परेशानी का कारण बन जाती है. जगह-जगह पर जलभराव होने की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है. इसका असर रेलवे पर भी पड़ता है. भारी बारिश के कारण कई बार रेल पटरियों पर भी पानी भर जाता है, जिसके कारण रेलवे को ट्रेन कैंसिल या फिर कुछ ट्रेनों का संचालन देरी से करना पड़ता है. ऐसे में अगर आपकी भी ट्रेन किसी कारणवश रद्द हो जाती है तो क्या आप जानते हैं कि आपको टिकट का रिफंड मिलेगा या नहीं?

क्या ट्रेन रद्द होने पर मिलता है रिफंड या नहीं?

अगर बारिश या फिर किसी भी प्राकृतिक आपदा के चलते रेलवे ट्रेन को रद्द कर देता है तो ऐसे में रेलवे यात्रियों से कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं काटता है. यानी मतलब साफ है कि आपको आपकी टिकट के पूरे पैसे वापस किए जाते हैं. लेकिन ध्यान रखें, रिफंड का तरीका आपकी टिकट बुक करने के आधार पर मिलता है. मतलब आपने टिकट ऑनलाइन बुक किया था या फिर रेलवे काउंटर से लिया गया था.

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काउंटर टिकट पर कैसे मिलेगा रिफंड?

अगर आपने टिकट रेलवे काउंटर से खरीदा है तो इसके नियम जान लें.

आपको रिफंड अपने आप नहीं मिलेगा.

इसके लिए यात्री को ट्रेन के प्रस्थान समय से 72 घंटे के अंदर रेलवे काउंटर पर जाकर टिकट जमा करना पड़ेगा.

फिर नियमों के मुताबिक आपको पूरा रिफंड दिया जाएगा.

ऑनलाइन टिकट वाले जान लें नियम

अगर आपने IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुक किया था और आपकी ट्रेन रद्द हो जाती है तो आपको टिकट कैंसिल करने की जरूरत नहीं है.

ट्रेन कैंसिल होते ही रिफंड का प्रोसेस शुरू हो जाता है. इसे आने में कम से कम 4 से 7 दिन का समय लगता है.

रिफंड न मिलने पर क्या करें?

अगर ट्रेन कैंसिल हो जाने के बाद भी आपको रिफंड नहीं मिलता है तो आप ये काम कर सकते हैं जैसे...

RailMadad पोर्टल पर शिकायत करें.

साथ ही IRCTC Customer Care पर कॉल करें.

रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करें

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