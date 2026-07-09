हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: बारिश में ट्रेन हो गई रद्द? जानें टिकट के पैसे कैसे होंगे वापस, क्या मिलेगा फुल रिफंड

Train News: बारिश में ट्रेन हो गई रद्द? जानें टिकट के पैसे कैसे होंगे वापस, क्या मिलेगा फुल रिफंड

Train Cancelled Refund: जुलाई का महीना शुरू होते ही बारिश भी होने लगी है. अब ऐसे में अगर किसी कारण आपकी ट्रेन रद्द हो जाती है तो क्या आपको टिकट का पूरा रिफंड मिलेगा या नहीं?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 09 Jul 2026 06:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • प्राकृतिक आपदा से ट्रेन रद्द होने पर यात्रियों को पूरा रिफंड मिलता है।
  • काउंटर टिकट के लिए 72 घंटे के भीतर टिकट जमा करने पर रिफंड मिलेगा।
  • ऑनलाइन टिकट का रिफंड स्वतः 4-7 दिन में खाते में आता है।
  • रिफंड न मिलने पर रेलमदद, IRCTC या हेल्पलाइन 139 पर संपर्क करें।

Train Cancelled Refund: देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है. कुछ लोग बारिश के दौरान चाय-पकौड़े खाने का आनंद लेते हैं. वहीं ज्यादातर लोगों के लिए यही बारिश परेशानी का कारण बन जाती है. जगह-जगह पर जलभराव होने की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है. इसका असर रेलवे पर भी पड़ता है. भारी बारिश के कारण कई बार रेल पटरियों पर भी पानी भर जाता है, जिसके कारण रेलवे को ट्रेन कैंसिल या फिर कुछ ट्रेनों का संचालन देरी से करना पड़ता है. ऐसे में अगर आपकी भी ट्रेन किसी कारणवश रद्द हो जाती है तो क्या आप जानते हैं कि आपको टिकट का रिफंड मिलेगा या नहीं?

क्या ट्रेन रद्द होने पर मिलता है रिफंड या नहीं?

अगर बारिश या फिर किसी भी प्राकृतिक आपदा के चलते रेलवे ट्रेन को रद्द कर देता है तो ऐसे में रेलवे यात्रियों से कोई  कैंसिलेशन चार्ज नहीं काटता है. यानी मतलब साफ है कि आपको आपकी टिकट के पूरे पैसे वापस किए जाते हैं. लेकिन ध्यान रखें, रिफंड का तरीका आपकी टिकट बुक करने के आधार पर मिलता है. मतलब आपने टिकट ऑनलाइन बुक किया था या फिर रेलवे काउंटर से लिया गया था.

रात में अकेले ट्रेन से सफर कर रही हैं? महिलाओं के लिए रेलवे ने बनाए हैं ये खास नियम, आज ही जान लें

काउंटर टिकट पर कैसे मिलेगा रिफंड?

  • अगर आपने टिकट रेलवे काउंटर से खरीदा है तो इसके नियम जान लें.
  • आपको रिफंड अपने आप नहीं मिलेगा.
  • इसके लिए यात्री को ट्रेन के प्रस्थान समय से 72 घंटे के अंदर रेलवे काउंटर पर जाकर टिकट जमा करना पड़ेगा.
  • फिर नियमों के मुताबिक आपको पूरा रिफंड दिया जाएगा.

ऑनलाइन टिकट वाले जान लें नियम

  • अगर आपने IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुक किया था और आपकी ट्रेन रद्द हो जाती है तो आपको टिकट कैंसिल करने की जरूरत नहीं है.
  • ट्रेन कैंसिल होते ही रिफंड का प्रोसेस शुरू हो जाता है. इसे आने में कम से कम 4 से 7 दिन का समय लगता है.

रिफंड न मिलने पर क्या करें?

अगर ट्रेन कैंसिल हो जाने के बाद भी आपको रिफंड नहीं मिलता है तो आप ये काम कर सकते हैं जैसे...

  • RailMadad पोर्टल पर शिकायत करें.
  • साथ ही IRCTC Customer Care पर कॉल करें.
  • रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करें

हाफिज़ और मौलाना कैसे चलाते हैं अपना घर, क्या है इनकी आमदनी का जरिया, कितनी होती है कमाई?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 09 Jul 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Ticket Refund Train Cancellation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train News: बारिश में ट्रेन हो गई रद्द? जानें टिकट के पैसे कैसे होंगे वापस, क्या मिलेगा फुल रिफंड
Train News: बारिश में ट्रेन हो गई रद्द? जानें टिकट के पैसे कैसे होंगे वापस, क्या मिलेगा फुल रिफंड
यूटिलिटी
PPF: अधूरी जानकारी से रुक जाएगा पीपीएफ का ब्याज! जानिए निष्क्रिय होने पर आपके खाते का क्या होता है?
PPF: अधूरी जानकारी से रुक जाएगा पीपीएफ का ब्याज! जानिए निष्क्रिय होने पर आपके खाते का क्या होता है?
यूटिलिटी
हाफिज़ और मौलाना कैसे चलाते हैं अपना घर, क्या है इनकी आमदनी का जरिया, कितनी होती है कमाई?
हाफिज़ और मौलाना कैसे चलाते हैं अपना घर, क्या है इनकी आमदनी का जरिया, कितनी होती है कमाई?
यूटिलिटी
Bank Fraud Alert: OTP नहीं आया, फिर भी कट गए पैसे? इन तरीकों से भी खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
Bank Fraud Alert: OTP नहीं आया, फिर भी कट गए पैसे? इन तरीकों से भी खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
Advertisement

वीडियोज

Nissan Tekton आखिरकार हुई Unveil, शुरुआती कीमत सिर्फ ₹10.49 लाख! #autolive
E20 Petrol का पूरा सच! Manish Kashyap से Supreme C. तक,क्या Ethanol Fuel सच में इंजन खराब कर रहा है?
Sansani | Crime News | Jaipur Murder Case: सरकारी नौकरी के लिए मां का मर्डर ! | ABP News
Monsoon 2026: बारिश से हाहाकार! सड़कें बनीं दरिया, लोग परेशान | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Chitra Tripathi | Janhit: आसमानी आफत की डरावनी तस्वीरें | Flood | Heavy Rain Alert | IMD Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टूटा US-ईरान का सीजफायर, अब होर्मुज और तेल बाजार पर नजर, क्यों अगले 40 दिन भारत के लिए काफी अहम?
टूटा US-ईरान का सीजफायर, अब होर्मुज और तेल बाजार पर नजर, क्यों अगले 40 दिन भारत के लिए काफी अहम?
दिल्ली NCR
'सर, सर, सर...', CJP के अभिजीत दीपके ने पुलिस के आगे जोड़े हाथ, पकड़े पैर, वीडियो वायरल
'सर, सर, सर...', CJP के अभिजीत दीपके ने पुलिस के आगे जोड़े हाथ, पकड़े पैर, वीडियो वायरल
क्रिकेट
भारत और इंग्लैंड के चौथे टी20 में बारिश बनेगी विलेन? जानें मैच के दौरान कितने प्रतिशत बारिश के चांस
IND vs ENG के चौथे टी20 में बारिश बनेगी विलेन? जानें मैच के दौरान कितने प्रतिशत बारिश के चांस
ओटीटी
Netflix Thursday Watch List: 'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, नेटफ्लिक्स पर आज देखने के लिए हैं 8 नई फिल्में, जबरदस्त मिलेगा एंटरटेनमेंट
'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, नेटफ्लिक्स पर आज देखने के लिए हैं 8 नई फिल्में, जबरदस्त मिलेगा एंटरटेनमेंट
इंडिया
भारत को परमाणु संपन्न न मानने वाले ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम डील! PM मोदी की क्यों बड़ी कूटनीतिक जीत?
भारत को परमाणु संपन्न न मानने वाले ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम डील! PM मोदी की क्यों बड़ी जीत?
इंडिया
TMC के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगी ममता बनर्जी, हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पर रखी एक शर्त
TMC के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगी ममता बनर्जी, हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पर रखी एक शर्त
बिहार
NEET फर्जीवाड़ा मामला: 72 घंटे की रिमांड पर लिए गए जेल में बंद 30 आरोपी, SIT करेगी पूछताछ
NEET फर्जीवाड़ा मामला: 72 घंटे की रिमांड पर लिए गए जेल में बंद 30 आरोपी, SIT करेगी पूछताछ
विश्व
भारत के IBG से घबराया पाकिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट ने मुनीर को दी डाली बड़ी चेतावनी, जानें क्या कहा?
भारत के IBG से घबराया पाकिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट ने मुनीर को दी डाली बड़ी चेतावनी, जानें क्या कहा?
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola होंगे आमने-सामने
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola होंगे आमने-सामने
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Riteish Deshmukh ने सुनाई अपनी स्ट्रगल स्टोरी, बोले- जवाब नहीं, मेहनत दी
Lock Upp 2 में Riteish Deshmukh ने सुनाई अपनी स्ट्रगल स्टोरी, बोले- जवाब नहीं, मेहनत दी
ENT LIVE
Rao Bahadur Review: एक सवाल, कई राज और दिमाग हिला देने वाले खुलासे
Rao Bahadur Review: एक सवाल, कई राज और दिमाग हिला देने वाले खुलासे
ENT LIVE
Goenka House के Renovation ने बढ़ाई हलचल, Mega Leap की चर्चा जोरों पर
Goenka House के Renovation ने बढ़ाई हलचल, Mega Leap की चर्चा जोरों पर
Embed widget