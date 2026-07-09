Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रेलवे अकेली महिला यात्रियों को सुरक्षित सीट प्रदान करने का प्रयास करता है।

Indian Railways Safety Rule: आज के समय में महिलाओं की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है. बस, मेट्रो, फ्लाइट और ट्रेन से महिलाएं अब अकेले सफर करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर कोई महिला रात के समय ट्रेन से सफर कर रही हैं तो क्या यह सुरक्षित है या नहीं? अगर आप भी ट्रेन में अकेले सफर करती हैं तो कुछ जरूरी बातों के बारे में अभी जान लें.

1.बिना टिकट के भी ट्रेन से नहीं उतारा जाएगा

अगर किसी महिला यात्री के पास किसी कारणवश टिकट नहीं होता है और वह रात के समय ट्रेन से अकेले सफर कर रही हैं तब भी उसे बीच रास्ते में ट्रेन से नहीं उतारा जाएगा.

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2.जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल

अगर ट्रेन में सफर के दौरान आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है या फिर कोई आपके साथ छेड़छाड़ या बदतमीजी करता है तो तुरंत आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या सुरक्षा हेल्पलाइन 182 पर कॉल करें, जैसे ही सूचना मिलेगी रेलवे टीम तुरंत आप तक आ जाएगी.

3.मेरी सहेली पहल से रहेगी निगरानी

अगर आप अकेले सफर करती हैं तो जान लें, RPF की मेरी सहेली पहल महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जाती है. इसकी मदद से महिला यात्रियों का सफर शुरू होने से लेकर गंतव्य स्टेशन तक निगरानी रखी जाती है. इससे महिलाओं को यात्रा के दौरान सुरक्षित महसूस होता है.

4.महिलाओं को दी जाती है सुरक्षित सीट

जब भी कोई महिला अकेले सफर करने के लिए टिकट बुक करती है तो रेलवे महिलाओं को ऐसी सीट देने की कोशिश करता है, जिसके आसपास सभी महिलाएं यात्री मौजूद हो, ताकि महिला सफर के दौरान सुरक्षित महसूस करें.

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