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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: रात में अकेले ट्रेन से सफर कर रही हैं? महिलाओं के लिए रेलवे ने बनाए हैं ये खास नियम, आज ही जान लें

Train News: रात में अकेले ट्रेन से सफर कर रही हैं? महिलाओं के लिए रेलवे ने बनाए हैं ये खास नियम, आज ही जान लें

Indian Railways: अगर कोई महिला रात के समय ट्रेन से सफर कर रही है तो कुछ बातों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. अगर आप भी ट्रेन में अकेले सफर करती हैं तो कुछ जरूरी बातों के बारे में अभी जान लें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 09 Jul 2026 04:08 PM (IST)
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  • रेलवे अकेली महिला यात्रियों को सुरक्षित सीट प्रदान करने का प्रयास करता है।

Indian Railways Safety Rule: आज के समय में महिलाओं की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है. बस, मेट्रो, फ्लाइट और ट्रेन से महिलाएं अब अकेले सफर करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर कोई महिला रात के समय ट्रेन से सफर कर रही हैं तो क्या यह सुरक्षित है या नहीं? अगर आप भी ट्रेन में अकेले सफर करती हैं तो कुछ जरूरी बातों के बारे में अभी जान लें.

1.बिना टिकट के भी ट्रेन से नहीं उतारा जाएगा

अगर किसी महिला यात्री के पास किसी कारणवश टिकट नहीं होता है और वह रात के समय ट्रेन से अकेले सफर कर रही हैं तब भी उसे बीच रास्ते में ट्रेन से नहीं उतारा जाएगा. 

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2.जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल

अगर ट्रेन में सफर के दौरान आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है या फिर कोई आपके साथ छेड़छाड़ या बदतमीजी करता है तो तुरंत आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या सुरक्षा हेल्पलाइन 182 पर कॉल करें, जैसे ही सूचना मिलेगी रेलवे टीम तुरंत आप तक आ जाएगी.

3.मेरी सहेली पहल से रहेगी निगरानी

अगर आप अकेले सफर करती हैं तो जान लें, RPF की मेरी सहेली पहल महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जाती है. इसकी मदद से महिला यात्रियों का सफर शुरू होने से लेकर गंतव्य स्टेशन तक निगरानी रखी जाती है. इससे महिलाओं को यात्रा के दौरान सुरक्षित महसूस होता है.

4.महिलाओं को दी जाती है सुरक्षित सीट

जब भी कोई महिला अकेले सफर करने के लिए टिकट बुक करती है तो रेलवे महिलाओं को ऐसी सीट देने की कोशिश करता है, जिसके आसपास सभी महिलाएं यात्री मौजूद हो, ताकि महिला सफर के दौरान सुरक्षित महसूस करें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Women Safety IRCTC INDIAN RAILWAYS Railways Rules
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