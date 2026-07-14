भारत गैस लेकर आया Mini सर्विस, अब स्टुडेंट्स या माइग्रेंट्स को नहीं होगी कोई परेशानी

Mini Gas Connection: जब भी कभी कोई नई जगह पर शिफ्ट होता है चाहे पढ़ाई के लिए या फिर नौकरी के लिए, तब सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है रसोई या खाने- पीने की व्यवस्था करना. इस परेशानी को कम करने के लिए भारतगैस ने 'भारतगैस मिनी' कनेक्शन की सुविधा शुरू की है. जिसके जरिए आप आसान से किसी भी दूसरे शहर में रहते हुए छोटा गैस सिलेंडर का कनेक्शन ले सकते हैं.

भारत गैस का मिनी कनेक्शन

इस बारे में कंपनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पोस्ट शेयर कर बताया है. भारत पेट्रोलियम के ऑफिशियल x (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसके साथ कैप्शन में लिखा है, 'नई जगह, काम की नई शुरुआत, भारतगैस मिनी आपके साथ. प्रवासी मजदूरों के लिए नया किचन शुरू करना अब आसान है. सिर्फ एक ID प्रूफ के साथ अपना भारतगैस मिनी कनेक्शन लें. HelloBPCL ऐप डाउनलोड करें.'

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सिर्फ करना होगा एक काम

इस सुविधा का लाभ पाने के लिए आपको केवल एक वेलिड पहचान पत्र (ID Proof) की जरूरत है. जिसकी मदद से गैस कनेक्शन आसानी से मिल जाएगा. मिनी कनेक्शन उपलब्ध कराने के पीछे कंपनी का उद्देश्य उन लोगों को आसानी से एलपीजी सुविधा उपलब्ध कराना है, जो रोजगार के लिए अपने गृह राज्य या शहर से दूसरे स्थान पर रहते हैं. ऐसे लोगों के पास कई बार स्थायी पते से जुड़े दस्तावेज नहीं होते, जिससे गैस कनेक्शन लेने में दिक्कत आती है.

किन लोगों को होगा फायदा?

भारत गैस की इस मिनी सिलेंडर कनेक्शन की सुविधा से प्रवासी मजदूरों, छात्रों, किराए के मकान में रहने वाले लोगों और नए शहर में काम शुरू करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी. उन्हें अब खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. आसानी से इस कनेक्शन को लेकर वो लोग इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं.

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