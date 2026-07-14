INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीVishwas Scheme 2026: PF का पैसा जमा करने में हुई देरी? आ गई तगड़ी राहत वाली योजना, जानिए क्या है 'विश्वास स्कीम'

Vishwas Scheme 2026: PF का पैसा जमा करने में हुई देरी? आ गई तगड़ी राहत वाली योजना, जानिए क्या है 'विश्वास स्कीम'

EPFO Vishwas Scheme: ईपीएफओ अपने कर्मचारियों की सुविधा और पीएफ से जुड़े मसलों को सुलझाने के लिए नई स्कीम लेकर आया है. जिसके जरिए PF से जुड़े विवादों को सुलझाने में फायदा मिलेगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 14 Jul 2026 09:06 PM (IST)
Preferred Sources

EPFO Vishwas Scheme 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने हाल ही में अपनी वेबसाइट में कुछ बदलाव किए हैं. इसी के साथ एक नई स्कीम की भी शुरुआत की है. जो कर्मचारियों की सबसे बड़ी मुश्किल को सुलझाने का काम करेगी. इस नई योजना का नाम है विश्वास, जो हाल ही में 13 जुलाई को लॉन्च की गई है. आइये बताते हैं इस नई योजना से क्या और कैसे फायदा मिलेगा. साथ ही साथ इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए.

क्या है विश्वास स्कीम?
EPFO की नई स्कीम विश्वास 2026 विवाद निपटाने की एक योजना है. जिसका उद्देश्य उन कर्मचारियों कोराहत देना है जिनके पीएफ से जुड़े जुर्माने के मामले काफी समय से लंबित पड़े हैं. ये योजना महज 6 महीने के लिए लागू की गई है. जो कर्मचारियों के PF से जुड़े मुद्दों को सुलझाएगी और पेनल्टी लगने से भी बचाएगी.

ये भी पढ़ें: IRCTC Website: रेल यात्रियों को झटका, अभी नहीं लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट, क्या है कारण, कितना करना होगा इंतजार?

किन मामलों का होगा स्कीम से निपटारा?
इस योजना के तहत PF निकासी या PF जमा करने से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा, जो काफी समय से लंबित होंगे. इस योजना के तहत जिन मामलों का निपटारा किया जाएगा वो इस प्रकार हैं:

  • PF भुगतान में देरी से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा जल्दी होगा.
  • पात्र नियोक्ताओं को जुर्माने में रियायत मिलेगी.
  • कोर्ट में चल रहे कुछ मामलों का भी समझौते के जरिए समाधान हो सकेगा.
  • योजना का लाभ केवल तय शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा.
  • गंभीर धोखाधड़ी या गबन से जुड़े मामलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है.

कर्मचारियों को कैसे मिलेगा फायदा?
वैसे तो ये योजना सीधेतौर पर कर्मचारियों के लिए नहीं है. बल्कि ये योजना नियोक्ताओं के लिए है. इसका मकसद PF से जुड़े पुराने विवादों को कम करना और बकाया मामलों का तेजी से निपटारा करना है, जिससे अनुपालन बेहतर हो सके. इस योजना के तहत यदि कंपनी के द्वारा आपका PF खाते में नहीं डाला गया है, जिसके कारण भारी जुर्माना लग गया है तो ऐसे मामलों का निराकरण ये योजना करेगी.

ये भी पढ़ें: Hydrogen Train: बेहद खास है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, 17 जुलाई को PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, किन स्टेशनों पर रुकेगी?

ये भी बता दें कि इस योजना के तहत 14 जून 2024 से पहले की देरी वाले मामलों में रियायती दर से डैमेज देना होगा. यदि 2 महीने की देरी हुई है तो 0.25 प्रतिशत मंथली डैमेज देना होगा. 2 से 4 महीन के बीच की देरी है तो 0.50 प्रतिशत मंथली पेनल्टी दोना होगी और चार महीने से ज्यादा की देरी होने पर 1 प्रतिशत मंथली पेनल्टी देना होगी.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 14 Jul 2026 09:06 PM (IST)
Tags :
EPFO News Vishwas Scheme 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Vishwas Scheme 2026: PF का पैसा जमा करने में हुई देरी? आ गई तगड़ी राहत वाली योजना, जानिए क्या है 'विश्वास स्कीम'
PF का पैसा जमा करने में हुई देरी? आ गई तगड़ी राहत वाली योजना, जानिए क्या है 'विश्वास स्कीम'
यूटिलिटी
Lost Wallet: पर्स खो गया या चोरी हो गया? घबराने की बजाय सबसे पहले करें ये जरूरी काम, वरना बढ़ सकती है मुश्किल
Lost Wallet: पर्स खो गया या चोरी हो गया? घबराने की बजाय सबसे पहले करें ये जरूरी काम, वरना बढ़ सकती है मुश्किल
यूटिलिटी
Solar Panel: घर में सोलर पैनल लगा है, फिर भी आ रहा बिजली का बिल? जानें इसकी बड़ी वजह
Solar Panel: घर में सोलर पैनल लगा है, फिर भी आ रहा बिजली का बिल? जानें इसकी बड़ी वजह
यूटिलिटी
IRCTC Website: रेल यात्रियों को झटका, अभी नहीं लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट, क्या है कारण, कितना करना होगा इंतजार?
रेल यात्रियों को झटका, अभी नहीं लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट, क्या है कारण, कितना करना होगा इंतजार?
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ तसलीमा की किस्मत भी पलटी, 20 साल बाद अपनी पसंदीदा जगह लौटेंगी
बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ तसलीमा की किस्मत भी पलटी, 20 साल बाद अपनी पसंदीदा जगह लौटेंगी
इंडिया
'हवा में उड़ने वाली बस लाऊंगा', E20 के बाद क्या है नितिन गडकरी का अगला प्लान? खुद बता दिया
'हवा में उड़ने वाली बस लाऊंगा', E20 के बाद क्या है नितिन गडकरी का अगला प्लान? खुद बता दिया
बिहार
बांकीपुर में BJP ने झोंकी ताकत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नितिन नवीन सहित 40 नाम
बांकीपुर में BJP ने झोंकी ताकत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नितिन नवीन सहित 40 नाम
क्रिकेट
Watch: एजबेस्टन में स्टैंड में बैठे टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे एमएस धोनी, अचानक नन्हे फैन ने ऑफर किए पॉपकॉर्न; फिर...
एजबेस्टन में स्टैंड में बैठे टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे धोनी, नन्हे फैन ने ऑफर किए पॉपकॉर्न
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
इंडिया
Explained: आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी? कहीं POCSO में न फंस जाए आपका बच्चा
आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी?
Blog
Opinion: होर्मुज से उठता धुआं, अरब दुनिया की बेचैनी और आने वाले दिनों का खतरा
Opinion: होर्मुज से उठता धुआं, अरब दुनिया की बेचैनी और आने वाले दिनों का खतरा
इंडिया
'नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी जगह', धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं
'नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी जगह', धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं
ENT LIVE
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
ENT LIVE
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
ENT LIVE
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
ENT LIVE
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
ENT LIVE
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
Embed widget