यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले से चेक कर लें लिस्ट

Train Cancelled News: अगर आप अगले कुछ दिनों में ट्रेन से कहीं जाने वाले हैं. तो फिर यह खबर आपके लिए है. रेलवे ने नवंबर में कुछ अहम बदलाव किए हैं. शालीमार स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग और ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है. इसी वजह से इस रूट की कई लंबी दूरी की ट्रेनें कैंसिल की गई हैं. जबकि कुछ ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है. जिससे बाकी ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित न हो.

अगर आपने इन तारीखों के बीच सफर का प्लान बनाया है या टिकट पहले से बुक है. तो सफर पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लें. रेलवे ने सभी कैंसिल और डायवर्ट ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी है. चेक कर लें इन सभी ट्रेनों की लिस्ट.

इस वजह से कैंसिल की गईं ट्रेनें

भारतीय रेलवे की ओर से आए दिन अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर सुधार और विकास कार्य किए जाते रहते हैं. हाल ही में रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 12 नवंबर से 21 नवंबर तक शालीमार स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग और ट्रैक सुधार का काम चल रहा है. इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन से होकर गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित हुई हैं.

काम को सुरक्षित और तय समय में पूरा करने के लिए कुल 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. जबकि कुछ ट्रेनों के रूट बदले गए हैं. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वह सफर पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर 18030 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला एक्सप्रेस 13 से 21 नवंबर तक के लिए कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22830 शालीमार - भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22829 भुज - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 18 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15022 गोरखपुर - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 10 और 17 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15021 शालीमार - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 18 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 18029 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस 12 से 19 नवंबर तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12151 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार समरसता एक्सप्रेस 12, 13 और 19 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12152 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस समरसता एक्सप्रेस 14, 15 और 21 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 20971 उदयपुर सिटी - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 20972 शालीमार - उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16 नवंबर को कैंसिल.

इन ट्रेनों को किया गया डायवर्ट

ट्रेन नंबर 18049 शालीमार - बदामपहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस 15 और 22 नवंबर को सांतरागाछी से बदामपहाड़ तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 18050 बदामपहाड़ - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 16 और 23 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 12101 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 18 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 12102 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 20 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 19 नवंबर को सांतरागाछी तक जाएगी.

ट्रेन नंबर 12906 शालीमार - पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 21 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

