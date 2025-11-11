हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इमर्सन रॉड से गर्म कर रहे हैं नहाने का पानी तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो जा सकती है जान

इमर्सन रॉड से गर्म कर रहे हैं नहाने का पानी तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो जा सकती है जान

Immersion Rod Safety Tips: सर्दियों में इमर्सन रॉड से पानी गर्म करते वक्त जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है. पानी गर्म करने के लिए रॉड का इस्तेमाल करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Nov 2025 05:02 PM (IST)
Immersion Rod Safety Tips: सर्दियों में इमर्सन रॉड से पानी गर्म करते वक्त जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है. पानी गर्म करने के लिए रॉड का इस्तेमाल करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान.

इमर्सन रॉड टिप्स

1/6
इमर्सन रॉड बिजली से चलता है और सीधे पानी में डाला जाता है. ऐसे में करंट लगने का खतरा हमेशा बना रहता है. अगर वायरिंग या प्लग पॉइंट में कोई खराबी है तो पानी के ज़रिए झटका लग सकता है. इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि रॉड को सॉकेट में तभी लगाएं जब वह पानी में पूरी तरह डूबा हो.
इमर्सन रॉड बिजली से चलता है और सीधे पानी में डाला जाता है. ऐसे में करंट लगने का खतरा हमेशा बना रहता है. अगर वायरिंग या प्लग पॉइंट में कोई खराबी है तो पानी के ज़रिए झटका लग सकता है. इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि रॉड को सॉकेट में तभी लगाएं जब वह पानी में पूरी तरह डूबा हो.
2/6
नहाने से पहले इमर्सन रॉड को जरूर निकाल दें. बहुत लोग जल्दीबाजी में रॉड लगे होने पर ही बाल्टी से पानी लेते हैं. जो जानलेवा हो सकता है. बिजली का कनेक्शन पानी तक पहुंच सकता है और करंट लगने के चांस बढ़ जाती है. यह गलती कभी न करें.
नहाने से पहले इमर्सन रॉड को जरूर निकाल दें. बहुत लोग जल्दीबाजी में रॉड लगे होने पर ही बाल्टी से पानी लेते हैं. जो जानलेवा हो सकता है. बिजली का कनेक्शन पानी तक पहुंच सकता है और करंट लगने के चांस बढ़ जाती है. यह गलती कभी न करें.
3/6
अगर इमर्सन रॉड पुराना है या वायर जला हुआ है. तो तुरंत बदलें. किसी भी एक्सपोज्ड तार को टेप से न ढकें. इस जुगाड़ से खतरा हमेशा बना रहता है. बाजार में अच्छी क्वालिटी के सेफ्टी-प्रूफ इमर्सन रॉड उपलब्ध हैं. उन्हीं का इस्तेमाल करें.
अगर इमर्सन रॉड पुराना है या वायर जला हुआ है. तो तुरंत बदलें. किसी भी एक्सपोज्ड तार को टेप से न ढकें. इस जुगाड़ से खतरा हमेशा बना रहता है. बाजार में अच्छी क्वालिटी के सेफ्टी-प्रूफ इमर्सन रॉड उपलब्ध हैं. उन्हीं का इस्तेमाल करें.
4/6
रॉड का इस्तेमाल करते समय हमेशा सूखे हाथों से ही प्लग लगाएं और निकालें. गीले हाथों से बिजली के उपकरण छूना बेहद खतरनाक होता है. साथ ही, सॉकेट दीवार पर ऊंचाई पर होना चाहिए. जिससे पानी के छींटे वहां तक न पहुंचे.
रॉड का इस्तेमाल करते समय हमेशा सूखे हाथों से ही प्लग लगाएं और निकालें. गीले हाथों से बिजली के उपकरण छूना बेहद खतरनाक होता है. साथ ही, सॉकेट दीवार पर ऊंचाई पर होना चाहिए. जिससे पानी के छींटे वहां तक न पहुंचे.
5/6
अगर घर में बच्चे हैं तो इमर्सन रॉड का इस्तेमाल उनके सामने बिल्कुल न करें. बाल्टी को ऐसी जगह रखें जहां वह गलती से भी हाथ न लगा सकें. बच्चे अक्सर नीचे रखी रॉड को छू लेते हैं. जिससे बड़ा हादसा हो सकता है. इसलिए ऐसा न करें.
अगर घर में बच्चे हैं तो इमर्सन रॉड का इस्तेमाल उनके सामने बिल्कुल न करें. बाल्टी को ऐसी जगह रखें जहां वह गलती से भी हाथ न लगा सकें. बच्चे अक्सर नीचे रखी रॉड को छू लेते हैं. जिससे बड़ा हादसा हो सकता है. इसलिए ऐसा न करें.
6/6
इमर्सन रॉड अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है. बस ध्यान रखें कि बिजली और पानी का कॉम्बो हमेशा रिस्की होता है. थोड़ी सावधानी आपको न सिर्फ हादसे से बचा सकती है. बल्कि आपके परिवार को भी सेफ रखती है.
इमर्सन रॉड अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है. बस ध्यान रखें कि बिजली और पानी का कॉम्बो हमेशा रिस्की होता है. थोड़ी सावधानी आपको न सिर्फ हादसे से बचा सकती है. बल्कि आपके परिवार को भी सेफ रखती है.
Published at : 11 Nov 2025 05:02 PM (IST)
Tags :
Winter Tips Utility News Immersion Rod

Embed widget