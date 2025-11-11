इमर्सन रॉड से गर्म कर रहे हैं नहाने का पानी तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो जा सकती है जान

इमर्सन रॉड बिजली से चलता है और सीधे पानी में डाला जाता है. ऐसे में करंट लगने का खतरा हमेशा बना रहता है. अगर वायरिंग या प्लग पॉइंट में कोई खराबी है तो पानी के ज़रिए झटका लग सकता है. इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि रॉड को सॉकेट में तभी लगाएं जब वह पानी में पूरी तरह डूबा हो.