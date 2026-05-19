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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: ट्रेन से बाइक भेजने में कितना आता है खर्च, कौन से चाहिए दस्तावेज? यहां जानें पूरी डिटेल

Train News: ट्रेन से बाइक भेजने में कितना आता है खर्च, कौन से चाहिए दस्तावेज? यहां जानें पूरी डिटेल

Indian Railway Rule: अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर बाइक भेजनी है तो ट्रेन सबसे किफायती ऑप्शन हो सकती है. लेकिन इसके लिए रेलवे के कुछ जरूरी नियम जानना बेहद जरूरी है, वरना आपका काम अटक सकता है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 19 May 2026 10:11 AM (IST)
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  • पैकिंग का खर्च ₹300-600, कुल खर्च दूरी-वजन पर निर्भर करता है।

Indian Railway Rule: अक्सर लोगों को एक शहर से दूसरे शहर अपना सामान भेजना होता है तो वह ट्रेन की मदद लेते हैं, क्योंकि ट्रेन एक किफायती ऑप्शन है. अगर आपको अपनी बाइक एक शहर से दूसरे शहर भेजनी है तो रेलवे के कुछ नियमों को जानना काफी जरूरी है. इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज, सही पैकिंग और बुकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होती है.

जानें कैसे करें बुकिंग?

इसके लिए आपको सबसे पहले उस रेलवे स्टेशन पर जाना होगा, जहां पार्सल बुकिंग की सुविधा हो. वहां से फॉर्म लें और उसमें बाइक मालिक की जानकारी, गंतव्य स्टेशन, मोबाइल नंबर और साथ ही बाइक की डिटेल भरें. इसके बाद आपकी बाइक की जांच की जाती है और दूरी व वजन के हिसाब से ही चार्ज तय किया जाता है. उसके बाद जब आप भुगतान कर देते हैं तो रेलवे रसीद जारी करता है. 

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कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी

सबसे जरूरी बात ध्यान दें कि बाइक भेजने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बाइक की RC, वैध इंश्योरेंस और एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए. वहीं अगर बाइक किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर है तो कई मामलों में ओरिजनल डॉक्यूमेंट या फिर अनुमति लेटर की जरूरत पड़ सकती है.

पैकिंग से पहले रखें ध्यान

रेलवे  नियमों के मुताबिक, बाइक का पेट्रोल टैंक लगभग खाली होना चाहिए. साथ ही बाइक के साइड मिरर निकलवा लेना चाहिए. बाइक की सुरक्षित पैकिंग करवाना जरूरी होता है ताकि सफर के दौरान नुकसान न हो.

पैकिंग का कितना आता है खर्च

अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की. स्टेशन पर मौजूद पैकिंग एजेंसियां बाइक पैक करती हैं. आमतौर पर इसका खर्च 300 से 600 रुपये तक आता है. खर्च बाइक के आकार और पैकिंग क्वालिटी पर निर्भर करता है और वहीं टोटल खर्च की बात करें तो रेलवे बाइक भेजने का किराया दूरी और वजन के आधार पर तय करता है. उदाहरण के तौर पर समझें की लगभग 800 किलोमीटर तक बाइक भेजने में टोटल खर्च करीब 3000 रुपये तक हो सकता है. इसमें पार्सल चार्ज, पैकिंग और अन्य चार्ज शामिल होते हैं.

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डिलीवरी लेते समय क्या करें

ध्यान रखें बाइक स्टेशन पहुंचने के बाद टाइम पर रिसीव करना जरूरी है. ओरिजनल रसीद दिखाने पर ही बाइक डिलीवर की जाती है. वहीं अगर आपकी बाइक छह दिन से ज्यादा स्टेशन पर खड़ी रहती है तो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है. 

Published at : 19 May 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Rules
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