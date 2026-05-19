मोहसिन नकवी के साथ ईरानी विदेश मंत्री की बैठक पर ईरानी विदेश मंत्रालय ने विस्तृत बयान जारी किया है. ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान के गृह मंत्री सैयद मोहसिन नक़वी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए तेहरान पहुंचे हैं. सोमवार (18 मई 2026) शाम मोहसिन नकवी ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से मुलाकात की. इस बैठक में दोनों पक्षों ने ईरान-पाकिस्तान द्विपक्षीय सहयोग, विशेष रूप से सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की.

ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने क्षेत्र की ताज़ा सुरक्षा स्थिति और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इज़राइल के युद्ध को समाप्त करने के लिए जारी प्रयासों पर भी विचार-विमर्श किया. ईरान के विदेश मंत्री ने तनाव बढ़ने से रोकने और कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की सराहना की. उन्होंने अमेरिका के विरोधाभासी और अत्यधिक दबाव वाले रवैये को कूटनीति के मार्ग में गंभीर बाधा बताया. इसके साथ ही ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका के पूर्व में किए गए वादाखिलाफी और कूटनीतिक विश्वासघात का उल्लेख करते हुए कहा कि ईरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए जिम्मेदाराना दृष्टिकोण के तहत कूटनीतिक प्रक्रिया में भाग लिया है, लेकिन उसे अमेरिकी नेतृत्व पर गहरा अविश्वास है.

ये भी पढें-US Iran War: अब खत्म हो जाएगा युद्ध? ईरान ने अमेरिका को भेजा संशोधित प्रस्ताव, क्या मानेंगे ट्रंप?

“ईरान का बड़ा संदेश, दुनिया हैरान”

ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान जहां कूटनीति को गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है वहीं अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए तैयारी मजबूत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा. ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका और इज़राइल के सैन्य हमलों के क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों का जिक्र करते हुए मोहसिन नकवी से कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आक्रामक पक्षों को “आक्रामकता के अपराध” और “मानवता विरोधी अपराधों” के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए. मीनाब शहर की घटना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वहां 170 निर्दोष छात्रों और शिक्षकों की हत्या जैसे अपराधों के लिए भी जिम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए.

"पाक-ईरान रिश्तों पर बड़ा संकेत”

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी ने भी ईरानी के राष्ट्रपति और अपने ईरानी समकक्ष के साथ हुई सकारात्मक और रचनात्मक बैठकों का उल्लेख किया और कहा कि पाकिस्तान सरकार ईरान के साथ व्यापक संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

.ये भी पढें-मिडिल ईस्ट जंग में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल, सऊदी में सैनिकों-हथियारों की तैनाती कर डबल गेम खेल रहा?